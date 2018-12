Villogtak klubjaink a kupákban

A Győr kézisei és az FTC pólósai ismét a csúcson, történelmet írtak a Sopron kosarasai

Eseménydús esztendő volt a labdajátékokban 2018, már ami bennünket, magyarokat illet. A különféle kontinentális klubtornák végküzdelmébe rendre bejutottak legjobbjaink – igaz, hathatós légiós segítséggel –, és női kézilabdában, valamint vízilabdában több serleget is hazahoztunk, illetve itthon tartottunk. A honi bajnokságokban pedig férfi pólóban és kézilabdában őrségváltás történt.

Eseménydús évet zártak a kézilabdázók. Januárban férfi Európa-bajnokságot, decemberben női Eb-t rendeztek, a Győri Audi ETO KC már-már menetrendszerűen megnyerte a Bajnokok Ligáját, Ljubomir Vranjes magyar kapitányként túlélte januárban a katasztrofális Eb-szereplést, majd tavasszal a korai BL-búcsút a Veszprém kispadján, de az októberi gyengélkedés után azonnal menesztették a klubcsapatától, majd a férfiválogatottól is elküldték. Megtört a Veszprém egyeduralma a férfimezőnyben, tizenegy év után a Szeged nyerte meg a magyar bajnokságot. Egyetlen gól döntött a BL-fináléban, a vb-selejtezőn és a magyar bajnokságban.

Drámai BL-végjáték

A nőknél nem is alakulhatott volna izgalmasabban az aranycsata. A versenykiírás szerint azonos pontszám esetén a gólkülönbség döntött a csapatok között. Ebben – ha csak egyetlen góllal is, de – a Győr volt a jobb. A Fradinak be kellett érnie az ezüstéremmel. A fővárosiak a kupában is alulmaradtak a sokkal jobb anyagi lehetőségekkel, világválogatott szintű játékosállománnyal rendelkező Győrrel szemben. A Bajnokok Ligája négyes döntőjéről egyelőre csak álmodozik a Fradi, eleddig nem tudott bejutni a budapesti négyes döntőbe. Bezzeg a Győr! Ambros Martín csapata hat éven alatt negyedszer nyerte meg a sorozatot, az idei döntőben – akárcsak tavaly – a macedón Vardar Szkopjét győzte le, s most is hosszabbítás után, Kiss Éva szenzációs védésének köszönhetően. Martín az újabb siker után elköszönt a Győrtől, ma már az orosz Rosztov-Dont irányítja, és továbbra is a román válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedik.

A férfiaknál elmaradt a zajos klubsiker, rég nem látott mélyrepülésbe kezdett a Telekom Veszprém. Az akkor még Ljubomir Vranjes vezette csapatot a legjobb 16 között az erősen közepes képességű, de annál lelkesebb dán Skjern ejtette ki a BL-ből. A Mol-Pick Szeged szintén a nyolcaddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligája mezőnyétől. A magyar bajnoki döntőben a két honi óriás csapott össze, és a Szeged összesítésben egyetlen góllal jobbnak bizonyult.

Mindezek – főleg a rendkívül gyengén sikerült, pont nélkül zárt horvátországi Eb-szereplés – után kockázatos lépésnek tűnt a megtépázott tekintélyű Ljubomir Vranjessel nekivágni a szlovénok elleni vb-selejtezőnek. Végül a válogatottságot az év elején lemondó, azóta visszacsábított Nagy László és a szintén rutinos Ilyés Ferenc reaktiválásával sikerült a bravúr. Koperben nyert, Veszprémben veszített a magyar válogatott, összesítésben egy góllal jutott tovább, és készülhet az olimpiai kvalifikáció szempontjából létfontosságú januári világbajnokságra, de immár Csoknyai István és Vladan Matics vezetésével.

A sérülések és egyéb okok miatt tartalékos női válogatottat többen féltették a decemberi Eb-n, de Kim Rasmussen megfiatalított, a nyáron vb-címet nyerő juniorcsapat tagjait is bevető együttese végül biztató játékkal a hetedik helyen végzett. Ennél jobban nem is zárulhatott volna az idei esztendő.

Janus-arcú év

A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA a magyar férfiválogatottat választotta a 2018-as esztendő legjobb vízilabdacsapatának. Ha azt vesszük, hogy Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese megnyerte a világkupát és ezüstérmes lett a világligában, akkor magától értetődő, már-már automatikus az elismerés. De ha a barcelonai Európa-bajnokságon kiszenvedett nyolcadik helyet tesszük a mérlegre – amely a baljós emlékű 1989-es bonni Eb kilencedik helyét leszámítva a magyar pólósport valaha volt legpocsékabb kontinentális szereplése –, akkor már finoman fogalmazva is árnyaltabb a kép. Még szerencse, hogy az Eb-t nem a FINA, hanem a LEN rendezte.

Persze ne feledjük, hogy a katalán fővárosban Varga Dénes, Hárai Balázs és Hosnyánszky Norbert nélkül szálltak vízre legjobbjaink, ami azért meglehetősen sokat elvett a csapat „élvezeti értékéből”. Ugyanitt a hölgyek Olaszország legyőzésével bejutottak az elődöntőbe, de ott 8-7-re kikaptak a magyarországi légiósokkal felálló hollandoktól, majd a bronzmérkőzésen nem voltak egy súlycsoportban a spanyolokkal (6-12), igaz, már a csoportban sem (9-13).

Idehaza a Fradi – bocsánat, az FTC-Telekom – éve volt 2018. Ahol elindultak Varga Dénesék, mindenütt nyertek, lett légyen az a magyar bajnokság, a Magyar Kupa, az Európa-kupa vagy éppen a magyar és az európai Szuperkupa. Leginkább a bajnoki döntőben izzadtak meg a címvédő Szolnok ellen, ott csak öt meccsen tudtak diadalmaskodni, az utolsó összecsapáson 8-7-re, a veterán, élete utolsó mérkőzését játszó, triplázó Varga Dániel vezérletével, 3-5-ről fordítva. Persze akkor még az ellenfélnél játszott a világ egyik legjobb pólósa, az ausztrál Aaron Younger, aki néhány héttel később már a Népligetben szórta a gólokat. A Fradi 18 év elteltével bizonyult idehaza a legjobbnak.

A női bajnokságban folytatódott az UVSE egyeduralma. Benczur Márton edző csapata három meccsen ütötte ki a DUE-Marsk Graphics – ez magyarul a Dunaújváros – gárdáját a világ két legjobb hölgy pólósa, Keszthelyi Rita és az amerikai Maggie Steffens sziporkázásával. Steffens a szezon végén elköszönt Budapesttől, de nem kell félni, napokon belül érkezik egy újabb amerikai világbajnok, Jamie Neushul, továbbá egy kanadai klasszis, Kindred Paul. A DUE-Marsk sem maradt trófeák nélkül: a LEN-kupa megnyerése után az európai Szuperku­páért legyőzte az Euroliga címvédőjét, az orosz Kirisit!

Farmer „beszántotta” a mieinket

Jégkorongban idén 15 másodperc választotta el a magyar válogatottat a bravúrtól, hogy feljusson az elitbe. A rá­adásul hazai pályán, a Papp László sportarénában rendezett divízió I/A világbajnokság utolsó mérkőzésén a mieink ötven percen át lehokizták a briteket, 2-0-ra vezettek. Az 51. percben ugyan szépítettek a vendégek, de már-már a – 2008, Szapporó és 2015, Krakkó utáni – harmadik feljutást ünnepelték a magyar szurkolók, amikor Farmer találata szertefoszlatta az álmainkat. Nehezen feledhető, keserű emlék. A magyar jégkorong töretlen fejlődésének azonban ez a fájó kudarc sem képes útjába állni. Ennek csalhatatlan jeleként az új idényt két magyar klubcsapat, a DVTK és a MAC a szlovák első osztályban kezdte meg, miközben a Fehérvár továbbra is Ausztriában vendégeskedik. Csalódást egyikük sem kelt, a miskolci Jegesmedvék pedig így, az év végén talán várakozáson felül szerepelnek.

Jövőre, 2019-ben Kazahsztánban lesz az év mindig legfontosabb eseménye, a világbajnokság. Itt már nincs gyenge ellenfél, biztos meccs, a magyar válogatottnak ezúttal is nehéz dolga lesz. A házigazda, Fehéroroszország, Dél-Korea, Szlovénia és Litvánia az öt ellenfél – ketten feljutnak, egy csapat kiesik.

Erősödtek a csapatok

Röplabdában 2018-ban az jelenti a korábbiakhoz képest a legfontosabb változást, hogy a sportág immár teljes mértékben élvezheti a taofinanszírozás előnyeit. A megváltozó anyagi környezet különösen a női bajnoki mezőnyön észlelhető: sok légiós szerződött hazánkba, a csapatok látványosan megerősödtek. Ebből a válogatott is profitálhat. Jan de Brandt szövetségi kapitány kimondta, hogy 2019-ben a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a legjobb nyolc közé kerülés a cél.

A férfiak mélyebbről indultak. Kedvező fordulat, hogy a végre a legjobb játékosaink, a légiósok is vállalják a válogatottságot. Rosszul, a Macedónia elleni peches vereséggel kezdődött az Eb-selejtező, majd a mieink ugyan Svájcot legyőzték, de Ukrajnától oda-vissza kikaptak. Talán már a bravúr is kevés a folytatásban az Európa-bajnoki részvétel kiharcolásához.

Boldogság a palánk alatt

Remek évet zár kosárlabdában a női szakág. Kezdődött azzal, hogy a magyar bajnok Sopron Basket bravúros szerepléssel – a negyeddöntőben a végső győzelemre is esélyes török Fenerbahcét 2-1-re múlta felül – bejutott a legrangosabb sorozat, az Euroliga négyes döntőjébe. A FIBA Europe rá­adásul Sopronnak ítélte a Final Four rendezési jogát is, így április 20-22-én igazi ünnep zajlott a magyar városban. Az ünnepi hangulatot csak fokozta, hogy Roberto Íniguez együttese az elődöntőben 68-65-re legyőzte a nemzetközi sztárokkal teletűzdelt Yakin Dogu együttesét, és ezzel a sorozat történetében először játszhatott magyar csapat az első helyért. Ez nem jött össze, a jóval többre taksát orosz Jekatyerinburg 72-53-ra nyert, de a soproniak az eredményre és a Final Four szervezésére is büszkék lehettek.

A női válogatott is elérte a célját: kijutott a 2019 júniusának végén kezdődő Európa-bajnokságra. Székely Norbert csapata februárban két selejtezőt játszott Miskolcon, az elsőn 71-64-re kikapott a csoport toronymagas esélyesétől, Oroszországtól, ezután viszont izgalmas csatában megnyerte 78-76-ra a litvánok elleni kulcsmeccset – ettől fogva a saját kezében volt a sorsa. A sorozat november folytatódott és fejeződött be. Azzal, hogy a magyar együttes 139-27-re le tudta lépni Tiranában az albánokat, a nagy kosárkülönbségnek köszönhetően eldőlt a továbbjutás kérdése, és négy nap múlva a csapat Jekatyerinburgban a csoportelsőségért lépett pályára az oroszok ellen, de 56-53-ra kikapott. A decemberi sorsoláson Szlovéniát, Olaszországot és Törökországot kapta ellenfélnek az Eb-re. A szakág büszke lehetett az idén az utánpótlására, a nyári tornákon az U20-as válogatott Eb-5., az U18-as Eb-3., az U17-es vb-4., az U16-os pedig Eb-7. helyet szerzett.

A férfiaknál a válogatott világbajnoki selejtezőket vívott idén, amelyek majd februárban érnek véget. Az első körből sikerült továbbjutni a másodikba a csoport harmadik helyének megcsípésével. Ezután a csapat iskolajátékkal verte szeptemberben idegenben Hollandiát 74-59-re, három nappal később viszont 69-63-as vereséget szenvedett Debrecenben Olaszországtól. Novemberben Eszéken Horvátország következett, bosszantó 74-69-es kudarccal, majd Budapesten Ivkovics Sztojan együttese hosszabbításban fektette két vállra Hollandiát (91-86).

A válogatott a negyedik helyen áll két forduló vége előtt, és már az is bravúr, hogy maradt matematikai esélye a vb-részvételt jelentő harmadik pozícióra, bár ez az esély tényleg csak matematikai.