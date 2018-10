Villámrajttal sem lett pont

A Hoffenheim Szalai Ádámmal kezdve 2-1-re kikapott a Manchester Citytől

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy újabb pontot szerezzen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében az újonc Hoffenheim. Az F jelű négyesben a németek – soraikban Szalai Ádámmal – már a 45. másodpercben vezettek a Manchester City ellen, de végül 2-1-re kikaptak, sorsukat David Silva a 87. percben pecsételte meg.

A Premier League-ben hét forduló után 19 ponttal listavezető a címvédő Manchester City, azonban a BL nyitófordulójában otthon 2-1-re kikapott a Lyontól, ami Pep Guardiola alakulatát alaposan felpiszkálhatta a tegnapi idegenbeli meccsre a Hoffenheim ellen.

A németek az első fordulóban 2-2-t játszottak Doneckben a Sahtar ellen, és az angoloktól sem ijedtek meg: Julian ­Nagelsmann három csatárt tett be a kezdőcsapatba, köztük a csúcsék szerepkörében Szalai Ádámot.

A túloldalon a sérülése után még nem hadra fogható De Bruyne nélkül is kisebb világválogatott sorakozott fel, többek között Kompany, Otamendi, David Silva, Sterling, Agüero és Sané. Ám a Hoffenheim a védők között kilépő algériai Belfodil révén már a 45. másodpercben megszerezte a vezetést! A 8. percben aztán Agüero egyenlített, és a vendégek magukhoz ragadták az irányítást, de azt nem mondhatjuk, hogy felbillent a pálya.

Szalai többnyire jól játszotta meg a labdákat, küzdött, helyzetbe azonban nem került, és az 53. percben lecserélték. Ezután Sané buktatásáért 11-es járt volna – Baumann kapus elkaszálta a csatárt –, ezt ­Skomina játékvezető elnézte, de a Manchester City így is érvényre juttatta a papírformát, ha megszenvedve is, nyert: David Silva a 87. percben, nagy védelmi hiba után állította be a 2-1-es végeredményt.

Thierry Henry érkezik a Barcelona kispadjára? Jordi Jota játékosügynök a spanyol médiában pendítette meg ezt a lehetőséget, miután a legutóbbi három fordulóban a katalán sztárcsapat mindössze két pontot szerzett, szerinte a klubvezetők már fontolgatják Ernesto Valverde lecserélését az egykori francia klasszisra. Ha igaz, ha nem, ez azért jelzi, a megtorpanás miatt a Barca háza táján nem a felhőtlen boldogság uralkodik, ugyanakkor ­Valverde mestert ezekben a napokban aligha az ilyen hírek érdeklik a legjobban.

A jó bajnoki kezdést követően jól sikerült a rajt a BL-ben is – csapata 4-0-ra verte az Eindhovent a B csoportban –, és sokat dobna a hangulaton, ha ebben a sorozatban nem érződne a hullámvölgy, márpedig ez Londonban a Tottenham ellen nem ígérkezik könnyű feladatnak.

Különösen úgy, hogy a csapat az utóbbi tíz, vendégként lejátszott mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg a BL-ben, és 2016 szeptembere óta ­Lionel Messin kívül más nem tudott az ellenfelek kapujába találni – kivéve az egy évvel ezelőtti, Sporting elleni összecsapást, amelyet Lisszabonban egy öngóllal nyert meg a Barcelona… A statisztikák alapján az argentin zseniben továbbra is bízhatnak a csapat szurkolói, ő ugyanis eddig 28-szor játszott angol együttes ellen, és ezeken hús­szor volt eredményes.

Mauricio ­Pochettino, a Tottenham menedzsere korábban az Espanyol edzőjeként kilencszer mérkőzött meg a Barcelonával, és mindössze egyszer ünnepelhetett győzelmet. A mai találkozót Gerard Piqué várhatja a legnagyobb izgalommal, a katalánok védője 100. mérkőzésére készül a BL-ben.

A C csoportban kerül sor a játéknap másik nagy érdeklődéssel várt összecsapására, amely számunkra, magyaroknak sem lesz közömbös, a Napoli–Liverpool rangadót ugyanis Kassai Viktor vezeti. Az olasz Corriere dello Sport cikkírójának azonnal eszébe jutott, hogy honfitársunk a 2017-es negyeddöntőben téves ítéleteivel kibabrált a Bayern Münchennel, és a kiesés után a bajorok vezetőedzője, Carlo Ancelotti – sőt, még a felesége is! – kíméletlenül bírálta a magyar játékvezetőt. Ez most azért érdekes, mert a Napoli mestere éppen Carlo Ancelotti…

BL-csoportkör, 2. forduló. Kedd. F csoport: Bayern München–Ajax 1-1, AEK Athén–Benfica 2-3 F cs.: Hoffenheim–Manchester City 1-2; Lyon–Sahtar Doneck 2-2. G cs.: CSZKA Moszkva–Real Madrid l-0, Roma–Plzen 5-0. H cs.: Juventus–­Young Boys 3-0, Manchester United–Valencia 0-0 Szerda. A cs.: Atlético Madrid–FC Bruges 21.00, Dortmund–Monaco 21.00; B cs.: Tottenham–Barcelona 21.00 (M4 Sport), Eindhoven–Inter 21.00; C cs.: PSG–Crvena Zvezda 18.55 (Spíler 2), Napoli–Liverpool 21.00 (Spíler 2); D cs.: Lokomotív Moszkva–­Schalke 18.55 (Spíler 1), Porto–Galatasaray 21.00 (Spíler 1).