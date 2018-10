Vétkük és mentségük is a dilettantizmus

A csődbe ment MÖSZ környékén mindenki az állami mentőövben reménykedik

Szerdán késő este fejeződött be – illetve nem fejeződött be, mert hétfőn délelőtt folytatódik – a Magyar Ökölvívó-szakszövetség (MÖSZ) elnökségi ülése, amelyen az augusztusi budapesti ifjúsági világbajnokság során keletkezett gigantikus deficit felhalmozásának körülményeit tárta volna a testület elé a hattagú vizsgálóbizottság. Felelősöket egyelőre nem neveztek meg, könnyen lehet, hogy nem is fognak, mindenki abban reménykedik, hogy az állam majdcsak pótolja a MÖSZ 348 millió forintos hiányát.

A szerdai, zárt körű elnökségiről kiszivárgott hírek börleszkelemeket sem nélkülöző ülésről szólnak. Öt órán keresztül tartott a vita, egy ponton kiküldték a teremből Erdei Zsolt elnököt, Nagy Anett főtitkárt és Csötönyi Sándor tiszteletbeli elnököt, majd Erdeit visszahívták és állítólag Csötönyit is, de addigra a korábbi elnök már megsértődött és hazament.

Néhány beidézett érintett, szövetségi munkatárs, illetve tisztségviselő önmaga helyett az ügyvédjét küldte el (ez is sokat mondó információ…), és olyan is akadt, aki ugyan eljött, de a jogi képviselőjével együtt. Eközben az elvileg zárt ülésről szivárogtatták a híreket a folyosón ücsörgő érintettek benti cinkosai.

A vizsgálóbizottságot amúgy október 3-án jelölte ki tagjai közül az elnökség, és azzal a lendülettel le is állítottak minden kifizetést, továbbá megvonták Erdei Zsolt és Nagy Anett aláírási jogát. Utóbbi egyébként már július óta nem írt alá semmiféle dokumentumot, sőt akkor – még az ifjúsági vb kezdete előtt bő egy hónappal – le is mondott posztjáról, ezt azonban Erdei nem fogadta el.

Lemondásának oka egyébként az volt, hogy az elnök mindent hatáskört kivett a kezéből, és a nyakára ültetett egy ügyvezetőt, aki azóta (október 3-án) ki is lépett, tehát már nem elszámoltatható. Hogy is mondta XV. Lajos? „Utánam a vízözön.”

De mi is történt valójában? Az elnökségi tagokkal, még funkcióban lévő és már meghatározhatatlan státusú szereplőkkel folytatott beszélgetésekből hajmeresztő történet körvonalai rajzolódnak ki.

(Az egyetlen érintett, aki névvel is vállalta a nyilatkozatot, Wida József, a Madárfészek Akadémia elnök-igazgatója, a MÖSZ utánpótlás-menedzsere, akit a Facebookon konkrétan is megvádoltak jogosulatlan anyagi előny szerzésével a vb kapcsán.)

„Nekem semmi hozzáférésem nem volt a pénzekhez, abban merült ki a ténykedésünk, hogy az akadémiánk növendékeivel ingyen és bérmentve mi állítottuk fel a két szorítót a Duna Aréna bedeszkázott medencéje fölé” – mondja Wida, aki különben pereli a nevét bemocskolókat. Még azt is elárulta, hogy a vb előtt és alatt folyamatosan figyelmeztették Erdeit, hogy rettenetesen elszaladtak a költségek, Madár azonban mindannyiszor megnyugtatta őket, imigyen: „Ne aggódjatok!”

Szóval, márciusban az elnökség elvállalta az ifjúsági vb megrendezését, a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó-szövetség (AIBA) által támasztott feltételek mellett. Akkor még győri helyszínről volt szó, csakhogy ismételt érdeklődésre sem érkeztek információk a dunántúli városból, és akkor történt, hogy Balogh Sándor elnökségi tag, a Duna Aréna gazdasági igazgatója felajánlotta a létesítményt, s jelezte, hogy neki „maradt” 9000 kifizetett szállodai éjszakája a 2017-es vizes vb-ről, és azt is rendelkezésre bocsátja a vb céljaira.

Így lett Győrből Budapest, a Duna Aréna. Ezen a ponton – informátorunk szerint – 180 millió forint szerepelt a tervekben szállásköltségként, amiből végül 485 millió lett – mindez már szinte önmagában fedezi a 348 millió forintos szövetségi hiányt.

Ehhez jöttek még az AIBA luxusigényei – Gafur Rahimov elnök a sleppjével a Kempinskiben lakott a turisztikai csúcsidőszakban –, a bírókat, pontozókat, egyéb tisztségviselőket pedig minimum 4 csillagos hotelben kellett elhelyezni, ez az Aquaworld volt.

A veszteséget kénytelen volt „benyelni” a MÖSZ. Lehet, hogy mégsem történt hűtlen kezelés, „mindössze” rossz tervezésről beszélhetünk…

Ez azonban a végeredményt tekintve szinte mindegy is. Jelen pillanatban kong az ürességtől a szövetség pénztára, a külföldi versenyekre az utazásokat lefújták, és bár az alkalmazottak szeptemberi bérét – tíz nap késéssel – még ki tudták fizetni a belső forrásoknak az Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának (Emmi) engedélyével történő átcsoportosításával, a jövő e pillanatban homályos. Az ökölvívó-társadalom prominensei azonnali rendkívüli közgyűlést követelnek. Úgy tudjuk, szerdán a kormányülésen is téma volt a MÖSZ csődhelyzete, az ökölvívó-társadalomban mindenki abban bízik, hogy majd az állam átvállalja a veszteséget.

Hogy ez valóban így lesz-e, azt talán a napokban megtudjuk, ugyanis eljuttattuk kérdéseinket Szabó Tünde államtitkárnak az Emmibe, és ha minden jól megy, már ma válaszokat kapunk azokra.