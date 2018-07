Verhetetlen kajakkirálynő

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danu­ta pénteken 500, szombaton pedig 200 egyesben győzött, tegnap pedig azzal a Kárász Annával alkotott duót 500 méter párosban, aki második lett mögötte fél kilométeren. Az első fordulót ebben a számban Csipes Tamara és Medveczky Erika kettőse nyerte, de most az új páros már nem sokkal a rajt után átvette a vezetést, s egészen a hajráig tartotta körülbelül félhajós előnyét. Az utolsó ötven méteren aztán ezt még növelni is tudták, s végül ritkán látható időeredménnyel, 1:36.541 perc alatt értek be a célba.

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz az időnk, ennek lehet örülni. Ez egy nagyon erős, jó páros. Az indításokon még lehet csiszolni, a lábmunkánk még nem állt teljesen össze” – nyilatkozta Kozák, akinek a négyesben is bérelt helye van, de egyelőre nem tudja, hogy a vb-n a négy olimpiai szám közül melyikben áll majd rajthoz.

A férfiaknál K-1 1000 méteren Kopasz Bálint hatalmas fölénnyel győzött még szombaton, míg C-1000 méteren Bodonyi András első válogató-győzelmét szerezte meg a felnőttek között.