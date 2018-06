Velodrom épül Debrecenben

Debrecenben épül meg a Kelet-Magyarországra tervezett velodrom – jelentette be az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a debreceni Nagyerdei Stadionban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Révész Máriusz emlékeztetett: egy 2017-es kormánydöntés alapján az országban három velodrom épül, a helyszínekről a Magyar Kerékpáros Szövetség véleményét figyelembe véve hozták meg a végső döntést.

A Budapestre tervezett pályakerékpáros létesítmény világbajnokság, sőt olimpia megrendezésére is alkalmas lesz, míg a másik kettő elsősorban edzőcsarnokként működik majd, illetve junior, ifjúsági és masters versenyeket azokban is rendezhetnek – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Az MTI kérdésére elmondta: a nyugat-magyarországi helyszínt is kiválasztották már, hamarosan bejelentik, hogy a harmadik velodrom melyik városban épülhet fel.

A debreceni beruházásról megjegyezte: idén és a következő év első felében el kell készülniük azoknak a hatástanulmányoknak, amelyek alapján kiválasztják majd a végleges helyszínt, és optimális esetben a kivitelezés 2020-ban elkezdődhet, 2021-ben pedig be is fejeződhet. A debreceni velodromban szabvány méretű, kétszáz méter hosszúságú körpályát alakítanak ki, és a tervek szerint egy kisebb lelátó is helyet kap majd a létesítményben, mindez a kormánybiztos szerint óriási lökést adhat a sportág fejlődésének.

Révész Máriusz hangsúlyozta: a téli időszakban az országúti versenyzőknek is fontos felkészülési helyszínei lesznek az edzőcsarnokok, amelyeket cégek, magánszemélyek is kibérelhetnek majd. A beruházás előkészítésének részeként pontos számítást kell végezni arról, hogy miként lehet önfenntartóvá tenni a csarnok működtetését, üzemeltetését – fűzte hozzá. A sportág helyzetéről szólva elmondta: alig ezer igazolt kerékpáros van Magyarországon, számukat néhány év alatt ötszörösére szeretnék emelni.

Papp László, Debrecen polgármestere szerint a kormánydöntés egy újabb területen segíti hozzá Debrecent ahhoz, hogy regionális szerepet, kiemelt pozíciót töltsön be. Hozzátette: egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hol épül fel a debreceni csarnok, a velodrom otthonául több lehetséges helyszínt nevezett meg, így az egyetemi campust, az Oláh Gábor utcai sportközponthoz tartozó salakos pályát és a pallagi labdarúgó-akadémia közelében lévő területet.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke hangsúlyozta: hasonló létesítmény legközelebb Bécsben, illetve a Varsóhoz közeli Pruszkow-ban van, így a debreceni edzőcsarnok nyújtotta lehetőségek külföldi csapatok számára is vonzók lehetnek, ez pedig a szálláshelyek, éttermi szolgáltatások terén is komoly bevételt hoz majd a városnak. A szövetség elnöke a beruházás összegét 3-4 milliárd forintra becsülte.