Végül nagy lett ránk a harmadik kalap

A skót Forrest velünk volt, de az izraeliek mégis elénk kerültek a Nemzetek Ligája végelszámolásánál

Kedd éjszaka eldőlt, hogy labdarúgó-válogatottunk a negyedik kalapból várhatja az Eb-selejtezők sorsolását, de miként azt már megírtuk, a Nemzetek Ligája rájátszása is esélyt adhat arra, hogy kijussunk a kontinenstornára.

Nem sokon múlt, hogy az Eb-selejtezők jövő vasárnapi, dublini sorsolásán ne a negyedik kalapba kerüljünk, hanem a harmadikba. A C liga 4. csoportjában Románia kedden csak 1-0-ra győzött Montenegróban, és úgy végzett a második helyen, hogy nem nézve a negyedik, litvánok elleni eredményeit, hat pontot szerzett és 3-2 a gólkülönbsége. A Nemzetek Ligájában (NL) a végső sorrend megállapításánál a C ligában így kellett számolni, mert az 1. csoportban csak három együttes volt. Nekünk az észtek elleni 3-3 és 2-0 esett ki, így hat ponttal, 4-3-as gólkülönbséggel kerültünk be az összevetésbe, és több lőtt gólunkkal előztük meg a románokat.

Az 1. csoportból az ott második izraeliek ugyanígy hajszállal kerültek elénk, nekik a hat pontjukhoz 6-5-ös gólkülönbség társul. Kedden Glasgow-ban az izraeliek szerezték meg a vezetést, de ezután Forrest háromszor is bevette a kapujukat, és a 3-1-es skót győzelem nagyon jól jött volna nekünk. Ám a 75. percben a túloldalon Zahavi is betalált, így az NL-ben Izrael lett a 30., mi pedig a 31. helyen kötöttünk ki.

Ezt azért bánhatjuk, mert az Eb-selejtezők sorsolásán a kiemelésnél az első, a második és a harmadik kalapban is tíz csapat lesz, így mi a negyedikbe kerültünk. Szívhatják a fogukat a németek is, akik az A liga 1. csoportjában utolsók lettek, és a ligán belül csak Izlandot előzték meg, így Dublinban a második kalapban lesznek. Kedden a lengyelek idegenben 1-1-et játszottak Portugáliával, és a németekhez hasonlóan kiestek az elitből, de a ligában jobb gólkülönbségükkel megelőzték Thomas Mülleréket. Akik hétfőn talán nem is gondolták, milyen sokba kerül nekik a hollandok egyenlítése a 94. percben ellenük.

Ami számunkra jó hír: válogatottunknak él a reménye arra, hogy a Nemzetek Ligájában 2020 márciusában – sikertelen kvalifikáció esetén – részt vehessen a még négy Eb-helyért zajló rájátszásban. Alapesetben a ligák csoportgyőztesei meccselnek elődöntő, döntő rendszerben a fennmaradt helyekért, ám a selejtezőt sikeresen abszolválók helyére az adott osztály következő legjobbja lép előre. Ha valamelyik ligából kevesebb mint négy csapat nem jutott tovább a selejtezőből, akkor az NL rangsora alapján a következő legjobb(ak) tölti(k) be az űrt.

Az Eb-re a selejtezőből 20 csapat jut ki, az NL rájátszásában további 16 csapat szerepel, de ebben ott van a D ligából is négy, a miénknél rosszabb helyezésű együttes is. Vagyis a kulcsszám a 32, és ha a Nemzetek Ligájában mögöttünk végzett csapatok közül csak egy jut ki az Eb-re a selejtezőből, mi pedig nem, akkor az NL rájátszásában is esélyt kapunk. De talán egy lengyel, osztrák, finn trió mellett nem is lenne szükségünk a „pótselejtezőre”…

Az Eb-selejtezők kalapbeosztása:

1. kalap: 1. Portugália, 2. Svájc, 3. Hollandia, 4. Anglia, 5. Belgium, 6. Franciaország, 7. Spanyolország, 8. Olaszország, 9. Horvátország, 10. Lengyelország.

2. kalap: 11. Németország, 12. Izland, 13. Bosznia-Hercegovina, 14. Ukrajna, 15. Dánia, 16. Svédország, 17. Oroszország, 18. Ausztria, 19. Wales, 20. Csehország.

3. kalap: 21. Szlovákia, 22. Törökország, 23. Írország, 24. Észak-Írország, 25. Skócia, 26. Norvégia, 27. Szerbia, 28. Finnország, 29. Bulgária, 30. Izrael.

4. kalap: 31. Magyarország, 32. Románia, 33. Görögország, 34. Albánia, 35. Montenegró, 36. Ciprus, 37. Észtország, 38. Szlovénia, 39. Litvánia, 40. Grúzia.

5. kalap: 41. Macedónia, 42. Koszovó, 43. Fehéroroszország, 44. Luxemburg, 45. Örményország, 46. Azerbajdzsán, 47. Kazahsztán, 48. Moldova, 49. Gibraltár, 50. Feröer.

6. kalap: 51. Lettország, 52. Liechtenstein, 53. Andorra, 54. Málta, 55. San Marino.

(A helyezések a Nemzetek Ligája végeredményét jelentik, az első négy helyezettet kivéve; a portugálok, a svájciak, a hollandok és az angolok júniusban meccselnek a négyes döntőben.)