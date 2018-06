Végre kijött nekik a lépés

Szilágyi Áron szerint Eb-győztes kardcsapatunk bárkit képes megverni

Múlt héten az újvidéki vívó Eb-n csak az utolsó napon született meg az első érmünk, de a csapatversenyeken ez férfi kardozóinknak köszönhetően arany lett. Az együttesből a kétszeres egyéni olimpiai bajnok Szilágyi Áront kérdeztük.

– Amikor az elődöntőben a románok legyőzésével biztossá vált a magyar érem, és Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány gratulált, látható volt, hogy megkönnyebbült a szakvezető?

– Különösebben nem figyeltem az arckifejezését. Azzal természetesen tisztában voltunk, hogy már csak mi lehetünk érmesek a magyar küldöttségből, érzékeltük a helyzetet, de mi ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk, csak magunkkal törődtünk. És a mi szívünkről csak akkor gördült le a kő, amikor a döntőben az olaszokat is legyőztük, akiket ritkán verünk meg.

– Vívásban a magyar válogatottnak beleférne, hogy érem nélkül jöjjön haza egy Eb-ről, vagy akkor mennydörgés van és csapkodnak a villámok?

– Aki követi a vívást, tisztában van vele, nem lehet az elmúlt évtizedek eredményeiből kiindulni. Folyamatosan szélesedik és erősödik a mezőny, ma már nincsenek gyenge ellenfelek és tuti asszók. Így aztán olyan favoritok sem, akik biztosan mindig ott lesznek a legjobbak között. Ettől függetlenül természetesen nem örültünk volna, ha Újvidékről érem nélkül jövünk haza.

– Már tizenhét évesen világbajnok lett csapatban, Szentpéterváron 2007-ben, azóta viszont kardcsapatunk mostanáig nem nyert világversenyt. Miért nem és most miért igen?

– Hosszabb beszélgetést igényelne, ha az elmúlt tíz évet kellene elemeznem. Ami a jelent illeti, egész évben arról beszéltünk egymás között, ha mind a hármunknak kijön a lépés, akkor bárkit képesek vagyunk megverni. Szatmári Andris személyében van egy egyéni világbajnokunk, aki elképesztő klasszisteljesítményre képes, ha jól megy neki a vívás. Aztán egy Gémesi Csanádunk, aki kitűnő csapatember és felszívja magát a versenyekre. S ha én is tudom hozni azt a formámat, amit elvárok magamtól, akkor három olyan ember vív a csapatban – kiegészülve a tartalék Decsi Tomival, aki pedig egy rutinos, fineszes vívó –, hogy tulajdonképpen lazán, magabiztosan tudjuk magunk mögé utasítani akár a nemrégen még világbajnok olaszokat is. Ez az, ami most összejött nekünk az Eb-n.

– Az egyéni verseny után mennyit morfondírozott? Elvégre a nyolc között egyetlen peches tussal kapott ki a címvédő német Hartungtól, aki végül megnyerte az Eb-t.

– Azért bosszantott, mert aznap is jól ment a vívás, s bár ez szerénytelenül hangzik, de látva, hogy kik kerültek be a legjobb négybe, úgy gondolom, hogy ez egy megnyerhető Európa-bajnokság lett volna. Másrészt azért is mérges voltam, mert csak magamat hibáztathattam, hiszen én csináltam meg az ak­ciót, de ha csak egy milliméteren is múlt, nem találtam el az ellenfelemet. Viszont ezen éppen amiatt is tudtam túllépni, mert mindig megnyugtató, ha az ember érzi, hogy egy hónappal a világbajnokság előtt jó formában van. Mert ez a forma átmenthető a vb-re is.

– Tavaly a lipcsei vb-n a kardcsapatunk ezüstérmes lett, de a döntőben a dél-koreaiak elég könnyedén győztek. Azóta a világkupaversenyeken találkoztak velük?

– Jó lett volna, de nem vívtunk ellenük. Őszintén szólva örültem volna, ha úgy utazunk ki a világbajnokságra, ha nem az a lipcsei döntő az utolsó emlékünk róluk. De azt mondom, hogy így viszont nagyon nagy a bizonyítási vágy bennünk.