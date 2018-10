Vay Ádámmal a válogatott is nyerhet

Ferencvárosi szakaszsiker, a Fehérvár visszakapaszkodna

E héten még a klubcsapatokon a sor három fronton is, a jövő héten viszont – miként novemberben rendesen – jégkorong-válogatottunk is pályára lép hazai közönség előtt. Ebből a szempontból mindenképpen szerencsés, hogy az első számú magyar kapus, Vay Ádám ismét szem előtt van, a múlt héten a DVTK-hoz igazolt, s holnap akár be is mutatkozhat új csapatában a szlovák bajnokságban. Itthon a Ferencváros folytatja a szárnyalását, az osztrák ligában a Fehérvár ötmeccses vesztes széria után próbál visszakapaszkodni a felsőházba.

Vay Ádám a 2016-os oroszországi világbajnokságon robbant be a szélesebb köztudatba. Kiváló teljesítményére a tengerentúlon is felfigyeltek, az NHL-ben szereplő Minnesota Wild szerződést kötött vele. Miként az szokás, alsóbb osztályokba adták kölcsön, többnyire az ECHL-ben védett, de az NHL előszobájának tekinthető AHL-ben is lehetőséget kapott néhányszor. Két év után idén nyáron Kazahsztánba, a Szariarka Karagandához igazolt, ahol néhány előkészületi mérkőzést követően felbontották a szerződését.

Heteken át Újpesten edzett, mígnem múlt szombaton bejelentették, hogy a szlovák ligában szereplő DVTK-ban folytatja. Vasárnap a Liptószentmiklós elleni mérkőzésre mindjárt be is nevezték, de még nem lépett pályára, holnap az Érsekújvár vendégeként mutatkozhat be. A miskolciaknak nagy szükségük van a rendkívüli fizikai adottságokkal rendelkező kapus védéseire, mert az elmúlt hetekben visszaestek, s a másik magyar csapattal, a MAC-cal holtversenyben – csupán a nullapontos szlovák junior­válogatott megelőzve – a 11-12. helyen tanyáznak.

„Úgy érzem, remek állapotban vagyok, kicsattanok az energiától, alig várom már, hogy mérkőzésen védhessek. Nem tudom megmondani, hogy erre mikor kerül sor, ez természetesen a szakmai stáb dolga, de én készen állok” – nyilatkozta Vay tegnap a Jkb.hu szaklapnak.

Idehaza az FTC hétfő késő este újabb rangadót nyert meg, az Újpest elleni jubileumi derbin 2-0-ra győzött. S noha egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a második helyezett Csíkszereda, így is vezeti a tabellát. A zöld-fehérek eddigi 18 meccsükből 16-öt megnyertek, két vereségüket (azt is hosszabbításban, illetve szétlövésben) még a második és a harmadik fordulóban szenvedték el. Mi több, mivel a következő két összecsapásukat a két utolsó helyezett, a Vasas, illetve a Hokiklub ellen vívják, megelőlegezhetjük, hogy az alapszakasz félidejét is az Erste-liga élén zárják.

Fodor Szabolcs vezetőedző kisebb csodát tett az elmúlt években inkább csak a túlélésre játszó csapatnál, ennek dacára kínosan ügyel arra, hogy szerényen értékeljen. „Továbbra is meccsről meccsre haladunk, nem nézzük az alapszakasz végét” – nyilatkozta hétfő este.