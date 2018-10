Kulcsár Győző megüresedett helyére Varga Jánost választották társaságuk új tagjává a Nemzet Sportolói. Az ötven évvel ezelőtti mexikóvárosi olimpia birkózóbajnoka versenyzői pályafutása mellett edzőként is nagyot alkotott, joggal érdemelte ki a megtiszteltetést. A magyar sport gazdagságáról árulkodik, hogy további kilenc jelölt közül esett rá a választás.

Magyar Zoltán kicsit késve érkezett a Nemzet Sportolóinak a sportállamtitkárság Hold utcai székházában délelőtt tízre meghirdetett ülésére, ennek dacára még tizenegyet sem ütötte el az óra, amire megszületett az eredmény. A procedúráról Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adott tájékoztatást. Eszerint a tizenegy tagból kilencen voltak jelen, Keleti Ágnes és Székely Éva telefonon kapcsolódott be a tanácskozásba, s e-mailen is megerősítette a voksát.

Előzetesen a Nemzet Sportolói közül mindenki jelölhetett új tagot, akár többet is: így alakult ki egy tízes lista. A Nemzeti Sport értesülései szerint ezen – ábécésorrendben – a következők szerepeltek: Dunai Antal (labdarúgás), Faragó Tamás (vízilabda), Hegedüs Csaba (birkózás), Jónyer István (asztalitenisz), Mészöly Kálmán (labdarúgás), Regőczy Krisztina (jégtánc), Szívós István (vízilabda), Török Ferenc (öttusa), Varga János (birkózás) és Wichmann Tamás (kenu).

Lényeges véleménykülönbség azonban aligha alakult ki a tagok között, mert Varga János rögtön az első körben megkapta az ötven százalékot meghaladó hat szavazatot, ezzel ő került be a Nemzet Sportolói közé. Helyesebben a magyar sport legendái hivatalosan csak ajánlást tesznek, a sportállamtitkárság ez alapján készít előterjesztésről a kormány dönt majd, de ez – mint korábban mindig – csupán formaság. „Gyorsan elkészítjük az előterjesztést, a kormány akár már egy-két héten belül dönthet” – jelentette ki Szabó Tünde.

Lapunk, mondhatni, elébe ment a döntésnek, másfél hete közöltünk terjedelmes interjút a 79 éves Varga Jánossal, aki az 1968-as mexikóvárosi olimpián nyert aranyérmet a kötöttfogásúak 57 kilogrammos súlycsoportjában, emellett kétszeres világ- és kétszeres Európa-, illetve 14-szeres magyar bajnok, s azon kevesek közé tartozik, akiket mindkét fogásnemben a legjobbak között jegyeztek.

Visszavonulása után a Bp. Honvéd, majd a juniorválogatott edzőjeként tevékenykedett, mesteredzői oklevelet szerzett. Pályafutását 2007-ben érdeméremmel ismerte el a Magyar Olimpiai Bizottság, 2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát, 2016-ban pedig a Nemzetközi Birkózószövetség beválasztotta a sportági Hírességek Csarnokába.

A Nemzet Sportolóinak tizenkét fős exkluzív társasága ezzel ismét teljes: Balczó András öttusázó, Hammerl László sportlövő, Bíróné Keleti Ágnes tornász, Kamuti Jenő vívó, Kárpáti György vízilabdázó, Magyar Zoltán tornász, Portisch Lajos sakkozó, Sági Györgyné Rejtő Ildikó vívó, Schmitt Pál vívó, Székely Éva úszó és Weltner Györgyné Ivánkay Mária siketlimpiai bajnok asztaliteniszező mellé csatlakozott Varga János. Halálukig a büszke cím birtokosai voltak továbbá: Puskás Ferenc, Zsivótzky Gyula, Polyák Imre, Albert Flórián, Gyarmati Dezső, Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Földi Imre és Kulcsár Győző.

„Meg vagyok hatódva”

– Az hallottam, hogy hétfőn lesz ez az összejövetel, de azt hittem, hogy csak délután – mondta az érdeklődésünkre Varga János. – Tudtam, hogy én is szóba kerültem, de nem igazán akartam ezzel foglalkozni, mert már korábban is felvetődött párszor a nevem, aztán sosem engem választottak. Megreggeliztem, utána pedig visszafeküdtem az ágyba, mert kicsit fáradt vagyok, a múlt héten végig kint voltam a vb-n, nagy volt a hajtás. Jövőre mégiscsak már nyolcvanéves leszek. Szóval, Schmitt Pali hívott, tőle tudtam meg, hogy engem választottak. Mit mondjak, nagyon meglepődtem, nem számítottam rá… És most nagyon boldog vagyok, hatalmas megtiszteltetés ez számomra. A világbajnoksággal is elégedett voltam. Sok vb-n voltam már, de ilyen rendezéssel még nem találkoztam, és jól is szerepeltünk. Igazi ünnep volt ez, és erre jön, hogy bekerülök a Nemzet Sportolói közé… Nagyon meg vagyok hatódva. (F. T.)