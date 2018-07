Vámos Márton: meg tudjuk verni az olaszokat

Vámos Márton szerint a magyar férfi vízilabda-válogatott le tudja győzni szerdán az olasz csapatot a barcelonai Európa-bajnokság A csoportjának rangadóján, amelynek kimenetele az egész kontinensviadalt meghatározhatja.

A két együttes legutóbb áprilisban, Rijekában az Európa Kupa nyolccsapatos szuperdöntőjében találkozott egymással, az olaszok akkor 10-5-re diadalmaskodtak.

„Az a mérkőzés maradandó nyomokat hagyott bennem és a csapatban is, most szeretnénk revánsot venni. Egy fizikálisan kemény mérkőzésre számítunk, ami várhatóan már a brutalitás határait fogja feszegetni, de erre készülünk az edzésen is egy-két gyakorlattal” – mondta kedden a déli tréninget követően a Ferencváros balkezes pólósa, akire az említett horvátországi mérkőzésen „utaztak” az olaszok, mindjárt a találkozó elején egy hatalmas ütést kapott.

Hozzátette, a várhatóan kemény ütközetben mindenkinek meg kell őriznie a hidegvérét: „Nem szabad, hogy valaki esetleg egy négypercest kapjon, mert az akár az egész Eb-re kihatással lehet”.

„Nem akarok esélyeket latolgatni, de úgy gondolom, meg tudjuk verni az olasz válogatottat” – fűzte hozzá.

Märcz Tamás szövetségi kapitány elmondta, a tréningen már célirányosan az olasz meccsre irányuló gyakorlatokat végeztek.

Érdekesség, hogy a szerdai rivális éppen a magyarokat követte a Barcelona külső részén található edzőközpont medencéjében, így a magyarok gyakorlását szinte végig a partról kísérte figyelemmel. Alessandro Campagna, az olaszok szövetségi kapitánya barátian köszöntette magyar kollégáját, aki még a játékosa is volt.

Märcz éppen kedden (ma) ünnepli 44. születésnapját, mint azt elmondta, biztosan meglepik majd egy tortával, de nem szeretné, ha bármi is elvonná a játékosok figyelmét a fontos feladatról. Köszöntötték egymást Valentino Gallóval az olaszok játékosával, akivel még Nápolyban szerepeltek egy csapatban, és ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat, igaz, a magyar tréner 11 évvel idősebb.

Az olasz válogatott hétfőn komoly erődemonstrációt tartott, 14-1-re kiütötte Németország csapatát.

„Nagyon jó fizikai állapotban vannak, de ez nem lep meg, hiszen több idejük volt felkészülni, mivel nem voltak érdekeltek a világligában. A honosított játékosaikat jól beépítették, és Matteo Aicardi hiányát is nagyon jól megoldották. Nagyon agresszív, magas iramú játékukkal sok hibára kényszerítették a németeket, ezért alakult ki ez az extrém eredmény” – mondta Märcz Tamás.

Pohl Zoltánnak, a Georgia elleni összecsapáson egy sapka elvágta az állát, így ő csak a parton végezhetett különböző gyakorlatokat, ugyanakkor a szerdai mérkőzésen már bevethető lesz.

Erdélyi Balázs elmondta, véleménye szerint nem ők a találkozó esélyesei, de talán ez a szerep jól állhat majd nekik.

A találkozó szerdán 20.30-kor kezdődik, az összecsapásnak a presztízsen túl várhatóan a csoportelsőség és az azzal járó közvetlen negyeddöntő – ott pedig egy könnyebb ellenfél – lesz a tétje.