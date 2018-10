Valóság lett az álomból

Bácsi Péter világbajnok a hazai birkózó-vb-n, Korpási Bálint ezüstérmes

Korpási Bálint nem mondhatja, hogy minden jó, hiszen ő elveszítette a döntőjét a budapesti birkózó-világbajnokságon, de a pénteki nap vége jobban nem is alakulhatott volna, mert az utolsó mérkőzés után Bácsi Péter immár kétszeres világbajnokként szaladhatott körbe a magyar lobogóval.

Az biztos, hogy ha kötöttfogásban az edzők eredménysorai közötti különbségek döntenének, akkor minden meccsünket simán nyernénk, hiszen nálunk két olimpiai bajnok, Sike András szövetségi kapitány és segítője, Repka Attila osztja a tanácsokat a szőnyeg mellől, s még egy harmadik, Majoros István is a stáb tagja.

– Optimista vagyok a döntőket illetően, remélem, hogy mind a kettőt behúzzuk – nyilatkozta Sike még a csütörtöki elődöntők után, amikor eldőlt, hogy a 72 kg-ban Korpási Bálint, 82 kg-ban pedig Bácsi Péter is bejutott a fináléba. Amit nem is olyan nagyon titkon reméltünk, hiszen mindkét versenyzőnk nyert már vb-t és Eb-t, s bizony nagy szívfájdalom számunkra, hogy egyikük súlycsoportja sincs benne az olimpiai programban. S hogy még egy közös pontot említsünk, történetesen két szobatárs készült az esti döntőkre.

Korpásira várt a nehezebb feladat, mert a másik ágon a kétszeres világbajnok, címvédő Stäbler került be a döntőbe. A 29 éves német az első napon legázolta az egykori Szovjetuniót, látványos akciókkal verte kőkemény grúz, orosz, kazah és azeri riválisát is. Nem volt éppen megnyugtató ezt látni, de a BVSC 31 éves, Maci névre hallgató birkózója nem rezelt be.

–Elég jól ismerjük egymást, hozzávetőleg tízszer találkoztunk, és ő vezet. Tavaly kikaptam tőle, most vissza akarok vágni – fogadkozott. Az a vereség amúgy a varsói Pytlasinski-emlékverseny döntőjében esett meg, most jóval nagyobb volt a tét.

Stäbler nekirontott Korpásinak, a mi fiunkat intették először passzivitásért – 1-0 „oda” –, s ugyan a bivalyerős német talán még a Gellért-hegyet is odébb tenné, a hason fekvésbe küldött magyarral nem boldogult. Ahogy fordulás után Korpási sem vele, de az 1-1 neki kedvezett, hiszen ilyenkor az utolsó pont szerzője van előnyben. Ám Stäblerben maradt annyi szufla, hogy 54 másodperccel a vége előtt kituszkolja Korpásit a szőnyegről, így ő nyert 2-1-re. Az interjúzónában, miközben versenyzőnk éppen nyilatkozott az M4 Sportnak, odalépett hozzá, átölelte, és rámutatott: – Nagy bajnok – mondta a kamerába.

– Kicsi hiányzott, de az nagyon… Egy pillanatra kihagyott az agyam, és egy karberántással kibillentett az egyensúlyomból, pedig az elejétől kezdve figyeltem erre. Nagyon szerettem volna győzni, sajnos nem sikerült – nyilatkozta letörten Korpási Bálint.

A 82 kg-os döntőben a 35 éves Bácsi és az öt évvel fiatalabb, de eddig csak egy vb-bronzzal rendelkező török Kus feszült egymásnak. Itt is a mi versenyzőnket intették először, majd menekülés miatt a török még két pontot kapott, az első menet után 0-3-ra álltunk. Szünet után aztán a törököt is intették, Bácsi pedig megpörgette, majd állásból ki is tolta, 4-3-ra vezetett, és nyert is! Tombolt a publikum, és az interjúzónában is egészen más volt a hangulat, mint háromnegyed órával korábban.

– Álomszerű ez az egész, hazai pályán világbajnokságot nyerni. Amikor öt éve, sérülés miatt lemaradtam a budapesti vb-ről, nem gondoltam, hogy még lehet benne részem. Magam sem tudom, hogy bírtam erővel, de bírtam – hangzott a világbajnoki nyilatkozat.

Ami a további magyar krónikát illeti, a 2017-es Európa-bajnok Lőrincz Viktor (87 kg) bosszantó módon búcsúzott a nyolcaddöntőben: 3-3-ra végzett az idei Eb-győztes grúz Kobliasvilivel, kétpontos intése miatt veszített, amit azért kapott, mert ráfogott ellenfele lábára. S ilyet csak szabadfogásban szabad… Ám érthetetlen, hogy a második menetben passzivitás miatt is megintették. Ugyanúgy elbántak vele a bírók, mint a riói olimpia bronzmeccsén!

– Hazai pályán vagyunk, megintenek, már megint… Az egész meccset végig nyomom, megyek előre… Hihetetlen! Sohasem lesz szerencsém… – kereste a szavakat feldúltan kontinesbajnokunk.

Ugyancsak a nyolcaddöntőben állták az útját Krasznai Máténak (67 kg), Torba Erik (60 kg) már a selejtezőben kikapott, de mivel moldáv legyőzője döntőbe jutott, ma a vigaszágon új esélyt kap. Andrási József (55 kg) és Váncza István (63 kg) a vigaszágon már nem nyert meccset. Ma az olimpiai ezüstérmes Lőrincz Tamás (77 kg), a világbajnok Kiss Balázs (97 kg) és az Eb-2. Lám Bálint (130 kg) lép szőnyegre, és ezzel a trióval nagy hajrát vághatunk ki.