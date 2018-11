Ünnepség, köszöntés és jutalmazás a birkózóknál

Varga Jánost, a Nemzet Sportolóját, valamint az októberi budapesti világbajnokságon szerepelt magyar csapatot köszöntötte csütörtökön a Magyar Birkózószövetség (MBSZ) vezetése.

Az ünnepségen Németh Szilárd, az MBSZ elnöke és Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi vezetője, tiszteletbeli elnöke, NOB-tag méltatta a 79 éves Varga Jánost, aki hivatalosan kedden került be a Nemzet Sportolói közé.

Németh Szilárd felidézte az 1968-as mexikóvárosi olimpián a kötöttfogás 57 kg-os súlycsoportjában aranyérmes birkózó életútját, külön kiemelve, hogy azon kevesek közé tartozik, aki olimpiai, világ- és Európa-bajnoknak is mondhatja magát, és összesen tíz világversenyen szerzett érmet, közte öt aranyat. Varga János klasszisát jelzi, hogy nem csupán kötött-, hanem szabadfogásban is a legjobbak közé tartozott. Sportolói karrierje után mesteredzői címet szerzett és bíráskodott is.

„Ő egy olyan ember, akivel mindig jó volt együtt lenni. Őt nem látta senki sírni, vitatkozni, protestálni. Azt vallotta, a legfontosabb, hogy a kemény melót bele kell tenni, mert csak úgy lesz eredmény” – mondta ­Schmitt Pál Varga Jánosról, akinek mai utódai az októberi, budapesti vb-n négy érmet szereztek.

A világbajnok Bácsi Péter (kötöttfogás 82 kg) nyolc-, az ezüstérmes Korpási Bálint (kf. 72 kg) és Lőrincz Tamás (kf. 77 kg) ­négy-, a bronzérmes Barka Emese (57 kg) hárommillió forintos, az ötödik Sastin Marianna (62 kg), Németh Zsanett (76 kg), Kiss Balázs (kf. 97 kg) és Olejnik Pavlo (szabadfogás 97 kg) egymilliós pénzjutalomban részesült.