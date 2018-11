Újra ég a ház Münchenben

Niko Kovac állásába kerülhet, ha nem nyer ma a Bayern a BL-ben

A labdarúgó Bajnokok Ligája E, F, G és H csoportjában az eddigi négy fordulóban olykor ugyan meggyűrődött, de jelenleg még tisztán olvasható a papírforma: a sztárklubok kivétel nélkül továbbjutó helyen állnak, igaz, még egyikük sincs páholyban. A mai ötödik fordulóban születhetnek olyan eredmények, amelyek minden vitás kérdést lezárnak, de valószínűbb, hogy marad izgalom az utolsó körre is. A Roma–Real Madrid meccs a kiemelt rangadó, a figyelem mégis inkább Münchenre össz­pontosul, ahol nagyobb a tét három vagy egy pontnál.

A BL-ben ma pályára lépő elitklubok közül a hét végén kikapott a Bayern München, a Real Madrid és a Roma is, s döntetlent játszott a Manchester United. A Juventus győzött, de igazán meggyőző teljesítményt egyedül a Manchester City nyújtott a „nagyok” közül: vendégként is 4-0-ra kiütötte a West Hamet.

A Bayern, a Real és a Roma botladozása végigkíséri az őszt, a Bayern ötödik, a Real hatodik, a Roma pedig csak hetedik hazája bajnokságában. A legnagyobb gondban mégis a münche­niek vannak, mert a rómaiaktól nem lehet elvárás az aranyérem, a scudetto megszerzése, a Real hátránya nem tetemes, öt pont a második Barcelona mögött, a Bayern viszont már hét ponttal van lemaradva a Bundesliga listavezetőjétől, a Dortmundtól.

A Bayern szombaton az Allianz Arénában már 3-1-re vezetett, az utolsó előtti Düsseldorf azonban így is egyenlített. „A mérkőzés java részében azt gondoltam, ma nyugodtan térhetek nyugovóra. Minden egyes pontra szükségünk van a továbbiakban” – saját szemszögéből így fogalmazta meg a történteket a két gólt szerzett Thomas Müller.

„Egy pontra mindenképpen szükségünk van” – jelentette ki tegnap hasonló szellemben, igaz, már a Bajnokok Ligájára gondolva Niko Kovac, a Bayern vezetőedzője. A német rekordbajnoknak az E csoportban egy pont is elég a nyolcaddöntő bebiztosításához, de sikerével az amszterdami aggodalmakat is eloszlathatná. Niko Kovacnak azonban elsősorban saját magára kell gondolnia. Egy hónappal ezelőtt a klub vezetői még egy emberként kérték ki a német sajtótól a találgatást, mikor menesztik már a vezetőedzőt, a Bild tegnapi számában az elnök, Uli Hoeness azonban már maga nyilatkozta: „A BL-meccs után ki kell elemezniük, hol is tartunk.”

A jól értesült lap szerint a szombati mérkőzés után több játékos is kifakadt Kovac ellen, s a Bild azt is tudni véli, hogy a tréner menesztése esetén Arséne Wenger, az Arsenal korábbi mestere a legesélyesebb jelölt a poszt betöltésére; igaz, már Zinedine Zidane-t is hírbe hozták a Bayern Münchennel.

Az F csoportban nemcsak a Manchester City, hanem a Hoffenheim érdeke is azt kívánja, hogy a Premier League címvédője győzzön Lyonban, amivel egyúttal a csoportgyőzelmet is bebiztosíthatná. Másfelől az is igaz, ha Szalai Ádám együttese nem nyer a Sahtar ellen, akkor búcsút inthet a sorozatnak.

A G csoportban – miként már utaltunk rá – a Real Madridnak és a Romának is fekete hét végéje volt, a BL-ben viszont inkább csak az a kérdés: melyikük végez a négyes élén. Az Eibartól elszenvedett vereség mellett az is borzolja a madridi kedélyeket, hogy Sergio Ramost doppingváddal illették – a játékos természetesen hárította a támadást.

A D csoportban a Juventus és a Manchester United páros sikere egyben a továbbjutásukat is jelentené; ha valami, akkor ez a két meccs fix egyes a mai napon.