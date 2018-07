Újra a régi nóta: most is az a fránya lelki teher

Az FTC és az Újpest követné a második fordulóba a Vidit és a Honvédot

Kedden mindkét „európai” futballcsapatunk sikeresen vette az első akadályt, de a szerény képességű Dudelange ellen szenvedő Mol Vidi gondoskodott arról, nehogy hurráoptimizmusba csapjon a meccsek utáni értékelés. Félreértés ne essék: ez nemcsak a mi értékelésünk, hanem Marko Nikolicsé, a BL-ben érdekelt fehérváriak edzőjéé is. Két Európa-liga-reprezentánsunk, az Újpest és az FTC ma este próbálkozik a lehetetlenhez közelítő küldetéssel, a második fordulóba lépés kiharcolásával.

Dino Toppmöller kissé zaklatott volt. Az F91 Dudelange fiatal, 37 éves trénere – a jóval nevesebb egykori háromszoros nyugatnémet válogatott, a kaiserslauterni Klaus Toppmöller fia – lépett be kedd éjjel elsőként a Pancho Aréna sajtótermébe, hogy értékelje a Mol Vidi–Dudelange BL-selejtező visszavágóját. – Több helyzetünk volt, jobban játszottunk, nemcsak ma este, hanem mindkét mérkőzésen. Mégis kiestünk, mert a nap végén csak az számít, ki rúg több gólt. És a magyar bajnok eggyel többet rúgott. Emelt fővel búcsúztunk – de búcsúztunk – kesergett az edző a Vidi által 2-1-re megnyert találkozó után, amely összesítésben 3-2-es fehérvári továbbjutást eredményezett.

Marko Nikolics, a piros-kékek szakvezetője – becsületére legyen mondva – nem mismásolt. „Nem játszottunk jól, az utolsó negyedóra egyenesen rémes volt, a szerencse is megsegített bennünket. Nincs jó formában a csapatom, rosszul kezelték a játékosaim az elvárásokat, a nagy nyomást. A következő fordulóban a Ludogorec ellen legalább nem mi leszünk az esélyesek. Mentális stabilitásra lenne szüksége a csapatnak, nem szabad, hogy a játékosok a nehéz helyzetekben elveszítsék a fejüket. Két-három minőségi labdarúgót még jó lenne igazolni, mert a hét végén kezdődik a bajnokság. Alkalmazni fogom a rotációt, mások is szóhoz jutnak, hiszen lesznek mérkőzések bőséggel; ma elértük, hogy még legalább négy nemzetközi mérkőzésünk lesz, még akkor is, ha kiesnénk a következő körben, mert átkerülünk az Európa-ligába.”

Ehhez csak annyit lehet hozzátenni, ha már a luxemburgi bajnok elleni párharc is szinte elviselhetetlen lelki terhet rak a csapatra, akkor ott vagy a pszichés, vagy a szakmai felkészítéssel bajok lehetnek.

Fotó: Havran Zoltán

A papíron alaposan meggyengült – mert a gólkirály Lanzafamét és a szintén gólerős Eppel Mártont, továbbá Ikenne-Kinget, s nem utolsósorban sikeredzőjét, Marco Rossit is elveszítő – Honvéd megnyugtatta az érte aggódókat.

A szkopjei 2-1-es vereség után a Bozsik-stadionban, zárt kapuk mellett 4-0-ra kitömte a macedón Rabotnicskit, s 5-2-es összesítéssel továbbjutott. Holender Filip és Danilo két-két gólt szerzett – a 31 éves braziltól ez nem meglepő, hiszen, csatár lévén, neki a góllövés szerepel a „munkaköri leírásában”, a vajdasági születésű Holendert azonban szükségből tolta fel a támadósorba Supka Attila vezetőedző. – Egy-két csatárra még nagy szükségünk lenne, remélem, tudunk még erősíteni a következő napokban – nyilatkozta a szakember.

Ma 19 órakor (tv: Duna World) a Makkabi Tel-Aviv Netanyában fogadja a Ferencvárost Európa-liga-visszavágón az első selejtezőkörben. Az első meccsen 1-1-es eredmény született, s nem a zöld-fehérek a továbbjutás esélyesei.

Leandro, a Fradi rutinos védője azonban – a klubhonlapnak nyilatkozva – bizakodó: „Jól játszottunk hazai pályán, stabilan védekeztünk, alig engedtünk lehetőséget az ellenfélnek. Támadásban egy-két pontosabb utolsó passz hiányzott, és akkor jobb eredményt érhettünk volna el. Hasonló mérkőzésre számítok a visszavágón is, de remélem, hogy ezúttal hátul lehozzuk a teljes meccset gól nélkül, egyszer-kétszer pedig betalálunk a Makkabi kapujába.”

Az Újpest a bakui 3-1-es vereség után látja vendégül ma 21 órakor (tv: Duna World) az azeri Neftci csapatát. A kinti meccs Litauszki Róbert csapatkapitány nyilatkozata miatt a megérdemeltnél jóval nagyobb teret kapott a honi médiában. A visszavágó előtt a Villarreal macedón légiósa, Enis Bardhi videóüzenetben biztatta korábbi társait, mondván: „Soha ne adjátok fel!”

Ha Litauszkiék megfogadják a kiváló fedezet szavait, akár még fordíthatnak is.