Újabb hasznos Vidi-döntetlen

Két hete, amikor a Mol Vidi 1-1-es döntetlent játszott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a luxemburgi Dudelange otthonában, némi malíciával a következő címmel tálaltuk a cikket: Hasznos döntetlen. Amit most megismételhetünk, irónia nélkül, elismerőleg. A bolgár Ludogorec Razgrad vendégeként a tegnapi 0-0 nem csupán dicséretes, hanem sikerrel kecsegtető eredmény a jövő heti visszavágóra. Ma az Európa-ligában még versenyben lévő két csapatunk következik. Az újpestiekre, bármi legyen is a meccs vége, felejthetetlen élmény vár Sevillában, a Honvédtól kötelező győzelmet remélünk idehaza a Progrès Niederkornnal szemben, bár intő a Vidi példája, a luxemburgi csapatokat sem illik lebecsülni.

Danko Lazovics nem kapott helyet a Vidi kezdő tizenegyében, ami egyértelműen arra utalt, hogy a magyar bajnokcsapat edzője, Marko Nikolics inkább a védekezésre, a játék tördelésére helyezi a hangsúlyt. Noha hamar kiderült, a Ludogorecet valamivel gyorsabb és technikásabb futballisták alkotják, a bolgárok nem tudták érvényre juttatni ezt a fölényt.

Pedig a játékvezető támogatását is élvezték, a svéd spori könnyű szívvel osztotta a sárga lapot a Vidi-játékosoknak. A második félidőben a küzdelem mellett a szerencse is kellett a 0-0 megtartásához, de a lényeg, hogy sikerült. A végeredményt a mérkőzést a helyszínen megtekintett Orbán Viktor miniszterelnök is elégedetten nyugtázta. Jövő héten Európa kapujába léphetnek a fehérváriak.

Magyar futballcsapatnak az elmúlt években nem volt alkalma – szerencséje – olyan magasan jegyzett ellenféllel találkoznia tétmérkőzésen, mint idén az Újpestnek a Sevillával. Az Európa-liga, illetve elődje, az UEFA-kupa ötszörös győztese az előző idényben a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében szoros párharcban, összesítésben 2-1-gyel maradt csak alul a Ba­yern München ellen, ám odahaza, Spanyolországban csupán hetedik lett, a kupadöntőt pedig 5-0-ra elvesztette a Barcelonával szemben, így az Európa-liga selejtezőjébe már a 2. fordulóban be kell kapcsolódnia. S éppen az Újpesttel akadt össze.

A lila-fehérek inkább bánhatják, mint örülnek annak, hogy az andalúzok friss világbajnoka, Steven Nzonzi még megérdemelt pihenőjét tölti. Másik négy vb-résztvevő azonban ott van a keretben: két argentin, Éver Banega és Gabriel Mercado, továbbá a dán Simon Kjaer és a kolumbiai Luis Muriel.

Két hete, az azerbajdzsáni túra alkalmával Litauszki Róbert, a csapat védője erősen bírálta a vezetőket a szervezésért, helyesebben a szervezetlenségért, miszerint egész nap utaztak egy lélekvesztőn, amelynek kétszer is le kellett szállnia üzemanyagért, ráadásul Alassane Diallo és Obinna Nwobodo érvénytelen vízum miatt a mérkőzés reggelén hazautazni kényszerült. A játékos most mindennel elégedett:

– Tökéletes volt az utazás. Nagy géppel jöttünk, kényelmes volt a túra. A szálloda gyönyörű, úgyhogy minden igényünk ki van elégítve. Külön termünk van az étkezéshez, el vagyunk szigetelve a külvilágtól, így csak a ­meccsre kell koncentrálnunk, semmi másra. Egy szó, mint száz, minden rendben van.

Bárcsak ugyanezt ma éjszaka is elmondhatnák az újpestiek!

A Honvédra ellentétes feladat vár. Itthon kezd, és a luxemburgi Progrès Niederkornnal szemben illene továbbjutni. Supka Attila vezetőedző azért óvatos: – Nem szabad lebecsülni a Niederkornt, a két mérkőzés alapján megérdemelten jutott túl az esélyesebbnek tartott azeri Gabalán az előző fordulóban. Fegyelmezett játékra lesz szükség.

– Ez a csapat tavaly a Glasgow Rangerst is elbúcsúztatta, és idén a Bajnokok Ligájában a Videoton ellenfele is megmutatta, hogy nem lehet félvállról venni a luxemburgi gárdákat – tette hozzá Gazdag Dániel, aki azért is bizakodó, mert a

Honvéd letöltötte kétmeccses nemzetközi eltiltását, s a szurkolói ismét ott lehetnek a lelátón.

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Ludogorec (bolgár)–Mol Vidi FC 0-0.

Európa Liga-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Budapest Honvéd–Progrès Niedercorn (luxemburgi) 19.00 (tv.: Duna World), Sevilla FC (spanyol)–Újpest FC 21.45 (Duna World).