Úgy kezdte, hogy lecsapta Csipit

Juhász Adrienn, az Európa-bajnok halásztelki amazon, a szorító réme

Zsilvásárhely – románul Târgu Jiu – értelemszerűen a Zsil folyó völgyében fekvő, százezres város, már túl a Kárpátokon, ahol a múlt héten az U22-es korosztály ökölvívó Európa-bajnokságát rendezték. Fiúknak, lányoknak egyaránt – bár utóbbi csak kevéssel a rajt előtt derült ki. De még szerencse, hogy kiderült, s így a magyar küldöttséget részben hölgybokszolók is alkothatták, akik közül hárman érmet szereztek: Viglási Alexandra 51, Tar Flóra 57 kg-ban lett bronzérmes, Juhász Adrienn pedig a +81 kg-os súlycsoportban Európa-bajnok lett. A halásztelki bunyós nem ismeretlen a szakmában, azt is mondhatnánk – ha nem lenne bizarr egy 19 éves, érettségi előtt álló lányról –, hogy régi motoros: tavaly a szófiai ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmes volt.

Adrienn a vasárnapi döntőben a románok reménységét, Gabrie Alina Enét győzte le, 5-0-ás, egyhangú pontozással. Csapatunk hosszú, embert próbáló buszozás után hétfőn érkezett haza, Adriennel már halásztelki otthonában beszélgettünk.

– Milyen volt a hazaút? Ünnepeltek?

– Jó hangulatú buszozás volt, elröppent a sok-sok óra, hülyéskedtünk, bohóckodtunk, én még énekeltem is.

– Minden oka meg is volt rá. Amikor kiutaztak az Európa-bajnokságra, milyen céljai voltak?

– Csak annyit tudtam, hogy Eb-re megyünk, a mezőnyről fogalmunk sem volt, igaz, azt az információt sem sokkal korábban kapuk, hogy egyáltalán a nőknek is rendeznek versenyeket. Azt gondoltam magamban, lesz, ami lesz. De nem aggódtam, tudtam, hogy jó leszek. És jó is voltam.

– Nem tartott a döntőbeli ellenfelétől, a hazaiak üdvöskéjétől, Enétől?

– Nem, mert semmit sem tudtam róla, csak a mérlegelésnél tapasztaltam, hogy jóval könnyebb nálam. Maga a meccs sima volt, nem is nagyon éreztem az ütéseit, azt viszont láttam, hogy a román lány nagyon szenved a támadásaimtól. Őszintén szólva csodáltam, hogy talpon kibírta. Szerencsére a bírók is érzékelték a fölényemet.

– Amikor tavaly együtt mentünk az indiai nagykövetségre vízumért a guwahati ifjúsági vb-re, sokat beszélgettünk, és akkor említette, hogy azért kezdett bunyózni, hogy leadjon egy pár kilót. Sikerült?

– Ó, hát persze, hogy sikerült! Nem is keveset, legalább huszonötöt! Így vagyok most 115 kiló a 170 centimhez. Még van bőven leadnivalóm, mázsa alá akarok kerülni, csak sajnos nagyon szeretem az édességet. A csokis joghurt a gyengém, most is van belőle a hűtőben. Folyton arra gondolok…

– Milyen volt az első edzése, emlékszik még?

– Hogyne. Tizennégy éves voltam, lementem a halásztelki edzőterembe, kaptam egy pár kesztyűt, bementem a ringbe, és rögtön lecsaptam Csipit.

– Kicsodát?

– Csipit, vagyis Csipkés Barnabást, az edzőnket. Aki amúgy kétméteres, és valahol 120-140 kiló között lehetett. De én felugrottam, és úgy húztam be neki egyet. Padlót fogott. Akkor mondta, hogy belőlem még bokszoló lehet.

– Kikkel edz? Vannak még bokszoló lányok Halásztelken?

– Egy ilyen kis faluban? (Hátulról beszűrődik az édesanya hangja: „Már város vagyunk!”) Én vagyok az egyetlen lány, mindig fiúkkal kesztyűzöm, általában 30 körüli hobbistákkal. Sokszor lecsapom őket.

– Hogy áll a tanulással?

– Most fogok érettségizni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnáziumban, négyesnél rosszabb jegyeim nincsenek. Most, az érettségi és a felvételi környékén egy kicsit visszaveszek az edzésekből – amúgy is csak heti három tréningünk van –, majd nyár végén belehúzok, akkor jönnek a világversenyek. Alig várom már, nem félek én senkitől…