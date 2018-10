Tusakodás már a rajt előtt

A nemzetközi szövetség kongresszusa vezeti fel a budapesti birkózó-vb-t

A versenyekkel csak holnap kezdődik meg a budapesti birkózó-világbajnokság, de már a mai nulladik nap is eseménydús lesz, és egy fontos „meccset” is lejátszanak, amelyen érdekeltek vagyunk.

A Nemzetközi Birkózószövetség kongresszusán új tagokat választanak a szervezet vezető testületébe, a büróba, amelybe Bacsa Péter, a magyar szövetség alelnöke is szeretne bekerülni. Korábban Matura Mihály, Bíró Mihály, legutóbb pedig Hegedüs ­Csaba révén volt képviseletünk a grémiumban, és nagyon fontos lenne, hogy visszakerüljünk a legfőbb döntéshozók közé. Emlékezetes, hogy a riói olimpián a bírók durván elcsalták Lőrincz Viktor bronzérmét, s talán ez sem fordulhatott volna elő, ha jelen vagyunk a nemzetközi szövetség vezérkarában.

A magyar birkózás múltja, 19 olimpiai és 29 világbajnoki aranyérmünk is arra predesztinálna bennünket, hogy ott legyünk, és a vb előtt már csak azért is a múltba révedhetünk, mert a sportági Hírességek Csarnoka ma két kiválóságunkkal, Keresztes Lajossal és Kovács Istvánnal bővül.

A 2005-ös premieren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, szövetségi kapitányként és elnökként is sikeres Hegedüs Csaba, valamint az olimpiai arany- és háromszoros ezüstérmes, háromszoros világbajnok Polyák Imre nyert bebocsátást. 2007-ben egyetlen duplázó olimpiai bajnokunk, a vb-t és Eb-t is nyert Kozma István posztumusz, 2009-ben a bírók között Kruj Iván, 2014-ben az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kocsis Ferenc, valamint a vezetőknél az amúgy vb-1. Gáspár Tamás, legutóbb, 2016-ban pedig az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Varga János lett tag. Utóbbit a riói olimpián iktatták be, s bár egészségi állapota miatt nem tudott ott lenni Brazíliában, később itthon ünnepélyes keretek között megkapta az elismerést.

A Hall of Fame-be ma bekerülő Kovács István 1979-ben San Diegóban a 82 kg-os súlycsoportban szerezte meg a szabadfogású szakág eddigi egyetlen magyar világbajnoki címét. Az 1980-as moszkvai olimpián súlyos vállsérülése ellenére bronzérmes lett. Aktív pályafutása befejezése után nemzetközi bíróként tevékenykedett, a ­White Raven birkózószőnyegek gyártója és forgalmazója, és 2015-től a Magyar Birkózószövetség egyik alelnöke.

A posztumusz díjazott Keresztes Lajos az első székely olimpiai bajnok, s egyben a második magyar birkózó, aki az ötkarikás dobogó tetejére léphetett (1928, Amszterdam). Előtte 1924-ben Párizsban már szerzett egy ezüstérmet, illetve megnyerte az 1925-ös milánói Eb-t. A ma Parajdhoz tartozó Alsósófalva szülöttje edzőként is sikeresnek számított, az ő tanítványa volt Kozma István. Hetvennyolc éves korában, 1978-ban hunyt el Budapesten.

A Magyar Birkózószövetség a világbajnokság előtt Keresztes Lajos és Kozma István síremlékét is felújíttatta; az ünnepélyes avatást és a koszorúzó megemlékezést ma 15 órakor tartják a budapesti Új köztemetőben.