Túlcsorduló érzelmek

Willi Orbánnak és Dzsudzsák Balázsnak is sokat jelent az észtek legyőzése

A győzelem akkor is édes, ha kötelező és tulajdonképpen tét nélküli. Az 5. forduló minden lényeges kérdést tisztázott a Nemzetek Ligája C osztályában, a 2. csoportban, a magyar válogatott szinte kirobbanthatatlan a harmadik helyről. Az is eldőlt csütörtök este, hogy a vasárnapi eredményektől függetlenül a finnek végeznek a négyes élén, tehát a vasárnapi budapesti vendégjáték nekik egyben jutalomjáték.

Egy nappal ezelőtt elhamarkodottan írtuk azt, hogy a finnek a csoportelsőségért játszanak majd Budapesten. Ez a kérdés már eldőlt Athénban. Ahol ugyan csütörtök este a görögök 1-0-ra nyertek, s bár pontszámban még befoghatják a finneket, az egymás elleni mérleg az északiaknak kedvez, hiszen ők hazai pályán 2-0-ra verték a helléneket.

A mieink harmadik helye is sziklaszilárdnak tűnik; ahhoz, hogy feljöjjünk a második helyre, nekünk és az észteknek is győzni kellene. A baltiak athéni sikerére végképp nem fogadnánk, s a görögöknek a döntetlen is elegendő a második hely bebiztosításához.

A számolgatást ezzel le is zárhatjuk, már a csütörtöki találkozó is inkább a felkészülést szolgálta az Európa-bajnoki selejtezőkre, s ez fokozattan igaz a holnapi meccsre. Többeknek persze így is emlékezetes volt az észtek elleni találkozó. Harmadik válogatott­beli fellépésén Willi Orbán megszerezte az első gólját, ami – miként elmondta – felejthetetlen élményt jelent neki.

– Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb mérkőzése – vágott a közepébe. – Az első hazai találkozómat játszottam a válogatottban, itt volt a családom is, ráadásul góllal járultam hozzá a győzelemhez. Egyszerűen tökéletes volt ez a nap.

Dzsudzsák Balázsnak ez a kilencvenhetedik fellépése volt a válogatottban, van tehát mire visszaemlékeznie, mégis fontos volt neki a visszatérés.

– Nagyon rossz volt az elmúlt két hónapot úgy megélni, hogy csak a tévén keresztül követtem a csapatot. Izgultam, és örülök, hogy újra megélhettem azt a döbbenetes érzést, hogy milyen válogatottnak lenni. Újraértékelődött bennem, hogy ez mekkora dolog, s mekkora hiányt tud jelenteni az ember életében, aki hozzászokott tíz éven keresztül. Hálás vagyok, hogy ennyi évet és meccset a pályán tölthettem, mindig tűzön-vízen keresztülmentem a válogatottért – már-már vallomásként beszélt önmagáról és a csapatról.

A 97. mérkőzésével Dzsudzsák – Király Gábor és Bozsik József mögött – már harmadik a válogatottsági örökrangsorban, holtversenyben Gera Zoltánnal, de ez valószínűleg csak átmeneti állapotot, amelyet vasárnap ő maga és az idő is meghalad.

A finnek ellen tovább fogyatkozik a magyar keret, de ezúttal nem sérülés vagy betegség miatt. Pátkai Máté begyűjtötte a második sárga lapját, ezért ezúttal nem játszhat. A töb­biek tegnap két csoportban edzettek, külön, akik csütörtökön pályára léptek, és külön azok, akik nem.

Marco Rossi szövetségi kapitány a foglalkozást és az ebédet követően szabad programot hirdetett, a labdarúgók hazamehettek a családjaikhoz. A munka ma folytatódik Telkiben. Holnap már csak azért is nekünk kellene nyerni, mert a finnek kedvét úgysem lehet elrontani.