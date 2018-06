Történelmi bukás, kiestek a németek

A négyszeres világbajnok 2-0-ra kikapott a koreaiaktól, így nem jutott a nyolcaddöntőbe

Már a svédek ellen is a tűzzel játszott, szerdán pedig nagyon csúnyán megégett, összeomlott, a csoportkörben kiesett a címvédő, négyszeres világbajnok német válogatott az oroszországi labdarúgó vb-n. Joachim Löw együttesének elég lett volna az egygólos győzelem is, de kettővel kikapott a koreaiaktól. A brazilok nem hibáztak, 2-0-ra verték a szerbeket. A nyolcaddöntőben Brazília–Mexikó és Svédország–Svájc mérkőzést játszanak.

Kaotikus helyzet vezette fel az F jelű kvartett harmadik fordulóját: Mexikó hat, Németország és Svédország 3-3, Dél-Korea 0 ponttal állt a német–dél-koreai és mexikói–svéd meccs előtt, de megvolt az esély a csoportelső kiesésére és az utolsó helyezett továbbjutására is.

A németek a nyitányon a mexikóiak­tól enervált játékkal 1-0-ra kikaptak, majd a svédeket Kroos 95. percben betekert szabadrúgásával verték meg 2-1-re. Joachim Löw együttese így a saját kezébe vehette a sorsát, úgy lépett pályára, hogy kétgólos győzelemmel biztosan továbbjut. Ám most nyoma sem volt a svédek ellen a második félidőben mutatott lendületes játékának.

A gól nélküli első játékrész után aztán a németek sebességet váltottak, Goretzka fejesét Cso kapus nagy bravúrral ütötte ki, majd Werner közeli lövése ment mellé. A hajrában aztán felpörögtek az események. A 87. percben Hummels közelről sután kapu fölé fejelt, egy perc múlva pedig Kroos lövését fogta Cso. Majd most is jött egy drámai végjáték, amely azonban a németek vb-szereplésének a végét hozta el!

A 93. percben egy koreai szöglet után Kim vágta be a labdát a kapuba, és ugyan a partjelző lest jelzett, és a játékvezető hitt neki, videózás után megadta – jogosan – a gólt. A németek kitámadtak, Neuer is előrement, a koreaiak pedig újabb gólt szereztek, egy előrevágott labda után Szon iramodott meg, és bepöckölte az üres kapuba – 2-0-ra nyertek az ázsiai­ak, a négyszeres világbajnok németek megsemmisültek, kiestek!

Svédország 3-0-ra legyőzte Mexikót, de itt a vesztesnek sem kellett magába zuhannia, mind a két együttes nyolcaddöntős lett.

„Ha a végén befejelem a labdát, akkor most arról beszélnénk, hogy továbbjutottunk, így viszont ez egy nagyon keserű este számunkra… – nyilatkozta még a pályán Hummels, akinek volt lelkiereje mikrofon mögé állni. – Nehéz most szavakba önteni az érzéseimet. Megvoltak a lehetőségeink, azonban mindet kihagytuk. Még 1-0-s hátrányban sem adtuk fel, hittük, hogy fordíthatunk, de nem sikerült…” – mondta a hátvéd, aki nem hallgatta el, hogy bizony már a felkészülésük sem úgy sikerült, ahogyan szerették volna, erre a vb-re nem állt össze a csapatuk.

Ezt a németek Mexikó elleni meccse is jól mutatta, és előtte az utolsó két felkészülési mérkőzésük is: Klagenfurtban 2-1-re kikaptak a vb-re ki sem jutott osztrákoktól, Leverkusenben pedig csak 2-1-re győzték le Szaúd-Arábiát. Mondani sem kell, Németországban most az kerül a napirendre, hogy az összeomlásban mekora Joachim Löw szerepe.

„A kiesés az én felelősségem. Aludnom kell egyet arra, ami történt, mert most nagyon csalódott és frusztrált vagyok. Túl korai még arról beszélni, hogy én maradok-e a szövetségi kapitány” – mondta Joachim Löw.

De vajon hogy tudott aludni szerda éjjel?

Az 1938-as vb-n, amelyen 15 csapat vett részt egyenes kieséses rendszerben, a német csapat már az első meccsét elvesztette, de azóta soha nem bukott el a csoportkörben. 2002 óta pedig mindig dobogós volt: 2014-ben arany-, 2002-ben ezüst-, 2006-ban és 2010-ben bronzérmes. Az egyébként az utóbbi világbajnokságokon megszokott, hogy a címvédő már a csoportkörben búcsúzik, négy éve így jártak a spanyolok, 2010-ben az olaszok, 2002-ben pedig a franciák.

Este az E csoportban a Brazília–Szerbia és a Svájc–Costa Rica találkozókkal úgy kezdődött a harmadik forduló, hogy a brazilok és a svájciak egyaránt négy ponttal álltak, a szerbeknek három, a már kiesett közép-amerikai­aknak egy sem volt. Vagyis a brazilok igencsak megijedhettek volna, ha Moszkvában a szerbek megszerzik a vezetést ellenük, de ehelyett a 36. percben a védők között kilépő Paulinho az ötszörös világbajnokot juttatta előnyhöz, szünet után pedig egy szögletet követően Thiago Silva is fejelt egy gólt.

A brazilok 2-0-ra győztek, a csoport élén végeztek. Nyizsnyij Novgorodban Svájc 2-2-t játszott Costa Ricával, így másodikként zárt a csoportban. A nyolcaddöntőben Brazília–Mexikó és Svájc–Svédország találkozót játszanak.

Argentína végül visszatáncolt a szakadék széléről, kedden éjjel Marcos Rojo a 86. percben lőtt góljával 2-1-re legyőzte Nigériát, és mivel az izlandiak nem tudtak nyerni a horvátok ellen (sőt, 2-1-re kikaptak), Lionel Messiék még maradnak a vb-n. Az ötszörös aranylabdás, aki csapata első találatát szerezte, elmondta: úgy készültek, hogy „isten segítségével” minden kedvezően alakul majd számukra; arra azonban nem számítottak, hogy ennyire nehezen jön össze a továbbjutás.

A híradásokban középpontba került az argentinok korábbi klasszisa, Diego Maradona is. Az még mókás volt, amikor egy nigériai szurkolóhölggyel lejtett táncot a lelátón. Ám az már egyáltalán nem, amikor korábban évekig kokainfüggőséggel küszködő, sokak szerint visszaeső világbajnok Rojo gólja után dülöngélve a középső ujjait mutogatta a közönségnek…

Szerdai eredmények. F csoport, 3. forduló: Koreai Köztársaság–Németország 2-0, Kazany, 51 800 néző, jv.: Mark Geiger (amerikai). Gólszerzők: Kim (93.), Szon (95.). Svédország–Mexikó 3-0 (0-0). Jekatyerinburg, 33 061 néző, v.: Néstor Pitana (argentin). Gólszerzők: Augustinsson (50.), Granqvist (62., 11-esből), Álvarez (74., öngól). Végeredmény: 1. Svédország 6 (5-2), 2. Mexikó 6 (3-4), 3. Koreai Közt. 3 (3-3), 4. Németország 3 (2-4).

E csoport, 3. forduló. Brazília–Szerbia 2-0 (1-0), Moszkva, Szpartak Stadion, 44 190 néző, jv.: Fagani (iráni). Gólszerzők: Paulinho (36.), Thiago Silva (68.). Svájc–Costa Rica 2-2 (1-0), Nyizsnyij Novgorod, 43 319 néző, jv.: Turpin (francia). Gólszerzők: Dzemaili (31.), Drmic (88.), illetve Waston (56.), Sommer (öngól, 90.). Végeredmény: 1. Brazília 7, 2. Svájc 5, 3. Szerbia 3, 4. Costa Rica 1.