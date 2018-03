Tizenkilenc után állva hagyták a Szegedet

Nem történt csoda, a Mol-Pick Szeged – ahogy eddig minden alkalommal, most is – kikapott Kielben a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. Ha csak a végeredményt vesszük, nem kérdés, sima mérkőzés volt, nyolc góllal nyert a világ legerősebb bajnokságában, a Bundesligában szereplő hazai csapat. Ám ha abból indulunk ki, hogy az első félidőben vezetett is a magyar ezüstérmes, akkor sokkal fájóbb a vereség. A Szeged behúzta a kéziféket, egyszerűen megállt 19 gólnál, a második félidő 42. percétől a találkozó végéig, azaz 18 perc alatt csak 3 gólt szerzett. Érthetetlen rövidzárlat okozta a szegediek vesztét, pedig az első félidőben Stas Skube és Bánhidi Bence is kiemelkedően játszott, de a szünet után már csak a hazaiak villogtak, főleg az ex-veszprémi átlövő, Marko Vujin és Miha Zarabec. A visszavágót szinte kilátástalan helyzetből várja a Szeged, és legfeljebb abban bízhat, hogy egyszer a Kielnek is lesz egy rossz napja – vagy legalább egy rossz félideje.

THW Kiel–Mol-Pick Szeged 29-22 (14-14), Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő, első mérkőzés. A visszavágót április elsején játsszák.