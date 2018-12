Tiszteli Szlovákiát, rajong Hamsíkért

Marco Rossi szerint esélyt ad, hogy az ellenfelek legjobbjai túl vannak terhelve

– Lehetne jobb, de lehetett volna sokkal rosszabb is – felütésként így értékelte Marco Rossi szövetségi kapitány a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek vasárnapi, dublini sorsolását, illetve a nekünk jutó csoportot, benne Horvátországgal, Wales­szel, Szlovákiával és Azerbajdzsánnal. A tegnapi sajtóértekezleten az olasz szakember „komplikáltnak” minősítette a kvalifikációt, a vb-ezüstérmes Horvátországot jelölte meg favoritnak, amely mögött Wales, Magyarország és Szlovákia lesz harcban a második továbbjutó helyért.

– A Wales, Magyarország, Szlovákia trióból is talán egy picit kiemelkedik Szlovákia, mivel szinte mindegyik válogatott játékosuk topligában játszik, Milan Skriniar, az Internazionale középhátvédje pedig 70 milliót ér; nem forintot, hanem eurót. És ott van még Marek Hamsík, a Napoli csapatkapitánya, aki már 19 évesen a Bresciához került, Nápolyban pedig legalább egy évtizede sztár. Az egész családom Napoli-szurkoló, így aztán Hamsíkot jobban ismerem, mint önmagamat – jegyezte meg a rá jellemző temperamentummal Rossi. (Skriniar piaci értékét a Transfermarkt honlap 50 millió euróra taksálja.)

A kapitány már-már kötelezőnek érzi a továbbjutást: –Jó lenne továbblépnünk, már csak azért is, mert ki tudja, mikor rendezhet Budapest legközelebb Eb-mérkőzéseket. Egész más lenne a szurkolóinknak, ha a kedvenceiket biztathatnák az új Puskás Ferenc Stadionban. És hát mi is nagyon szeretnénk idehaza, a szurkolóink előtt futballozni. Ehhez jól kell rajtolnunk, a Szlovákia és Horvátország elleni első két meccsből legalább egyet meg kellene nyernünk. Egy sikeres rajt mindent eldönthet.

Rossi paradox módon a riválisok erősebb keretét előnynek is érzi: – Meglehet, többen a Bajnokok Ligájában lesznek érdekeltek a selejtezők közben, így például a walesi Gareth Bale – aki különben is gyakran sérült –, s persze a horvát Luka Modric, Ivan Rakitic vagy Mateo Kovacic, vagyis talán kifacsart állapotban érkeznek a válogatott mérkőzéseire. De nekünk önmagunkra kell figyelnünk, maximális alázattal és szerénységgel. Nem fordulhat elő még egyszer az, ami Tallinnban, a 3-3-as Nemzetek Ligája-selejtezőnkön. Azerbajdzsán is okozhat meglepetést, kiváltképp Bakuban.

A felkészülésről annyit mondott Rossi, hogy az Eb-selejtezők előtt már nem lesz lehetőség összetartásra, mivel a keretünkből a többség külföldön futballozik, s a klubjuk nem engedné el Szalai Ádámékat. Annak meg nincs értelme, hogy nyolc-tíz NB I-es játékosnak tartson foglalkozásokat, s ezért átszervezzék az NB I menetrendjét.

– Meggyőződésem, hogy az utóbbi két évben valós tudása és értéke alatt teljesített a válogatott, kulcskérdés, hogy visszaszerezzük egyfelől a kedvezőbb pozíciónkat a FIFA-rangsorban, másfelől pedig a szurkolók belénk vetett bizalmát – hangsúlyozta a tréner. Rossi csak azért nem fog senki sem beválogatni, mert az illető fiatal: – Ha valaki kerettag akar lenni, annak a klubjában tartósan kiemelkedő teljesítményt kell nyújtania. Újabb külföldi honosítása nincs napirenden.

Szabó Gergő sajtófőnök felhívta a figyelmet arra, hogy Loic Nego, a Vidi francia játékosa semmiképpen sem lehet magyar válogatott, az ezzel kapcsolatos hírek minden alapot nélkülöznek.

Rossi bevallotta, pályafutása eddigi legnagyobb sikere a Honvéddal tavaly elnyert bajnoki cím, de egy Eb-kvalifikáció talán még annál is értékesebb siker lenne.