Tenisztörténelmet írtak

Djokovics hetedszer, az első ázsiai világelső, Oszaka először nyert odalent

Szegény Rafael Nadalt, a korábbi világelső spanyol teniszezőt egy idő után csak sajnálni lehetett, mert bármihez nyúlt, nem tudta kizökkenteni Novak Djokovicsot az év első Grand Slam-verseny döntőjében. A szerb világelső bő két óra alatt 6:3, 6:2, 6:3-ra győzött a spanyol ellen. A nőknél sokkal szorosabban alakult a döntő: Oszaka Naomi pályafutása második, ráadásul zsinórban megszerzett GS-trófeájával zárult a verseny. A 21 éves haiti származású japán játékos a teniszsport első ázsiai világelsője.

Novak Djokovics a döntőig vezető úton két szettet veszített Melbourne-ben, Rafael Nadal makulátlan mérleggel, játszmaveszteség nélkül masírozott az Australian Open tegnapi fináléjába. Nem csak ez az aprónak tűnő, de nem elhanyagolható adalék mondatta a teniszvilág szakértőivel, hogy a salakon verhetetlen Nadal kemény borításon esélyes lehet a világelső Djokoviccsal szemben. A mallorcai zseni az elődöntőben feltörölte a padlót a feltörekvő fiatalok egyik élharcosának tartott, Roger Federert elbúcsúztató görög Sztefanosz Cicipasszal, sima három játszmában győzött ellene.

A döntőben szó sem volt a padló feltörléséről, vagy ha mégis, akkor azt Djokovics tette Nadallal. A tizenötödik Grand Slam- és a hetedik Australian Open győzelmére hajtó szerb az első három játékban egy (!) pontot engedélyezett spanyol ellenfelének, akinek fogadóként esélye sem volt, és az adogatását is kedvére támadta meg a világelső; Djokovics 32 perc alatt 6:3-mal söpörte be az első szettet.

A másodikban folytatódott a hibátlan tenisz, nyoma sem volt Nadal agresszív játékának, miközben Djokovicsnak minden sikerült, egyebek mellett két brék is; 6:2-re alakult a második játszma. Bármit is húzott elő a tarsolyból Nadal, az ellenfele könnyen reagált a váratlannak tűnő helyzetekre, és továbbra sem remegett meg a keze adogatóként.

A harmadik szett már az elején eldőlt, Djokovics rögtön brékelt, hiába kapaszkodott Nadal, az egész meccsen összesen egy (!) bréklabdáig jutott, ez pedig nemhogy egy Grand Slam-döntőben, de még egy mezei challengerversenyen sem elég a győzelemhez. Djokovics 2 óra 2 perc alatt 6:3, 6:2, 6:3-ra győzött, ezzel megerősítette a helyét a világranglista élén; hetedik elsőségével ő lett a legeredményesebb férfi teniszező a melbourne-i torna történetében. A 31 éves, kétgyermekes szerb édesapa Wimbledon és a US Open után zsinórban a harmadik GS-versenyén dia­dalmaskodott. Rafael Nadal az eddigi 23 Grand Slam-döntője mindegyikén nyert legalább egy szettet. Djokovics Melbourne-ben ezt sem hagyta.

Oszaka Naomi ennél sokkal előzékenyebb volt, persze nyilván nem önszántából bukott el egy játszmát a cseh Petra Kvitová ellen. A tavalyi US Openen győztes 21 éves japán, Oszaka város szülötte hihetetlenül magas színvonalú meccset játszott a kétszeres wimbledoni bajnok cseh Petra Kvitovával. Az első szettet rövidítésben a japán nyerte, a másodikat három meccslabdáról veszítette el, de a döntő játszmára összeszedte magát, és nem packázott el egy újabb brékelőnyt.

Az apai ágon haiti származású japán teniszezőnek sikerült az a bravúr, ami legutóbb 18 éve Jennifer Capriatinak: miután megnyerte élete első Grand Slam-versenyét (jelen esetben a tavalyi US Opent), rögtön behúzta a másodikat is. Oszaka Naomi melbourne-i győzelmének köszönhetően mától vezeti a női világranglistát, egyben ő Ázsia első világelsője. A versenyszervezők jóvoltából az öt évvel ezelőtti győztes, a kínai Li Na adta át a tró­feát a fiatal japán lánynak. A kínai tenisz meghatározó alakját nehéz lesz elcsábítani a következő díjátadókra – ha ő nem is, Oszaka érdekelt lehet a következő Grand Slam-tornák eredményhirdetésekor.

Jelen állás szerint az lenne az igazi meglepetés, ha ez nem így lenne.

Australian Open. Férfiegyes, döntő: Djokovics (szerb, 1.)–Nadal (spanyol, 2.) 6:3, 6:2, 6:3. Női egyes döntő: Oszaka (japán, 4.)–Kvitová (cseh, 8.) 7:6, 5:7, 6:4.

Férfipáros, döntő: Herbert, Mahut (francia, 5.)–Kontinen, Peers (finn, ausztrál, 12.) 6:4, 7:6. Vegyes páros, döntő: Ram, Krejciková (amerikai, ausztrál, 3.)–Smith, Sharma (ausztrál) 7:6, 6:1.