Támadják a futballozó kisebbségeket

Szeparatizmus és irredentizmus a vád a londoni CONIFA-világbajnokság után

A CONIFA-nál továbbra sem a politizálás a cél, hanem a foci. A kijelentés a FIFA-n kívüli válogatottakat tömörítő sportszervezet, a Független Labdarúgó-egyesületek Szövetsége (CONIFA) magyar alelnökétől, Wenczel Kristóftól származik, kiegészítve azzal, hogy a szervezet nem vesz részt autonómiavitákban, csak a futballban tevékenykedik. Az NSO-nak adott nyilatkozat azzal zárul, hogy Kárpátalja sikere Ukrajna sikere is, a Székelyföldé pedig Romániáé is.

A meglátás attól válik rendkívül „életszerűvé” – és a teljes nyilatkozat apropójaként is ez szolgált –, hogy Ihor Zsdanov ukrán sportminiszter szeparatista cselekedetek miatt vizsgálatot kezdeményezett a friss CONIFA-világbajnok kárpátaljai válogatott tagjai ellen (képünkön).

Nem beszélve a hírhedt magyarfaló román blogger, Dan Tanasa próféciájáról – ő még a londoni rendezvény előtt megmondta! –, miszerint az egész nem más, mint az irredentizmus intézményesített formája. Neki is volt indítványa, igaz, ez csak addig terjedt, hogy az érintett játékosokat a román szövetség zárja ki mindenféle bajnokságból, de ő biztosan vevő a jó ötletekre.

És igazából nem is jár túl messzire azoknak a céloknak az azonosításától, amelyeket egy hasonló, egyre izmosodó rendezvénynek lassan nyíltan is vállalnia kellene.

Persze az általunk használt terminológia egészen más. A világ tele van olyan kisebbségekkel, amelyek nem rendelkeznek saját országgal, mindennapjaik pedig nem merülnek ki skanzenlétben, a hajdani népi kultúra tárgyi-kulturális emlékeit fenntartó faragásban-táncolásban. Futballoznak is, annak minden identitásteremtő és -fenntartó vonzatával, ami szurkolói jelenlétet, szimbólumok viseletét feltételezi.

Üzeneteket, hogy ugyan vannak, léteznek, de emberi-közösségi igényeiket korántsem szeretnék a ma még elvárt minimalizmus korlátai között tartani.

Természetes növekedése révén a rendezvény immár jóval meghaladta a kezdetek sörturné jellegét, egy-két korábbi helyszínen már állami támogatást is élvezett, Londonban pedig szervezettségben, médiaérdeklődésben, esetenként a sportszínvonalban is szintet ugrott. Bár a közvetlenül nem érintett nemzetközi sajtóérdeklődés még inkább a bulvárigényeket kielégítő különlegességnek szólt, elképzelhetetlen, hogy itt-ott ne ment volna át e kis közösségek önfelmutatási törekvése.

A tibetiek készültek is rá: nemcsak futballcsapattal érkeztek a brit fővárosba, de zenészeket, táncosokat is magukkal vittek, akik minden alkalmat megragadtak saját kultúrájuk felvillantására, a tibeti ügy népszerűsítésére.

Legalább ötlet szintjén bizonyára a Kárpát-medencei magyar kisebbségek küldöttségeit is megérintette a távol-keletiek kezdeményezése. Még akkor is, ha Ukrajnában szeparatizmusnak számít, ha valaki saját identitásának megfelelő játékosmezt húz. Vagy hogy az Algériához tartozó Kabilia vezetőjének a rendőrségen kellett számot adnia, milyen tornára is utazik a csapattal.

A Srí Lanka-i kormány is levélben tiltakozott, hogy a különböző európai bajnokságokban szereplő, tamil származású játékosok saját csapatot indítottak Londonban. De leginkább az ellen, hogy az együttes az ország északkeleti részének nevét viselte, Tamil Eelam ugyanis a két évtizeden át tartó polgárháború fő motívuma volt.

Kárpátalja végső győzelme természetesen csak olaj volt a tűzre. A Felvidék helyett az utolsó pillanatban beugró válogatott elleni uszítás már a jelentkezés pillanatától elkezdődött, majd azt követően kapott nagypolitikai dimenziókat, miután a kárpátaljai csapat megnyerte a „szeparatista világbajnokságot”. Székelyföld pedig negyedik lett – minden eddiginél erősebb, de korántsem a létező legerősebb összeállításban.

Jövőre érdemes lenne nemcsak a csatársorban erősíteni.