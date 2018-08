Takaréklángon is klasszisok

Dicséretes a kilenc glasgow-i medencés érem, de a világ ellen több kell

Nem szakadt meg a hagyomány, az elmúlt napokban is termelték az érmeket a magyar medencés úszók Glasgow-ban, az Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka visszatért, Késely Ajna végképp berobbant, Milák Kristóf Európa-csúcsot kerülgetett, Kapás Boglárka pillangókisasszonnyá lényegült, Verrasztó Dávid pedig dühében már-már legendává nemesült.

Utólag bevallhatjuk, meglepődtünk Sós Csaba kincstári pesszimizmusán. Úszóválogatottunk szövetségi kapitánya ugyanis azt találta mondani, már egynél több aranyéremmel is elégedett lenne a glasgow-i Tollcross-uszodában.

Két eset lehetséges: a rutinos, minden hájjal megkent szakember szándékosan alábecsülte esélyeinket vagy őt magát is meglepte egyik-másik úszónk várakozást messze felülmúló produkciója. A kilenc érem olyan teljesítmény, amely egy ereje teljében lévő magyar csapatnak is becsületére vált volna.

„Verrasztó Dávid és Kapás Boglárka győzelmére nem számítottam – ismerte el a mesteredző. – Dávid felkészülése mindennek volt nevezhető, csak nem ideálisnak, mégis megnyerte a 400 méter vegyest. Abban az úszásban benne volt az immár háromszoros Európa-bajnok húszéves pályafutásának minden tapasztalata, de talán még az apjáé, anyjáé is. Bogiról hittük is meg nem is, hogy régi-új szerelmével, a 200 méter pillangóval ennyire sikeres lesz a kapcsolata.”

Milák Kristóf győzelmét is helyén kezeli Sós, akinek korántsem ért véget a munkája, mivel Glasgow-ból Dublinba repült, a paraúszók Európa-bajnokságára, hiszen nekik is ő a szövetségi kapitánya. „Kristóf picivel elmaradt legjobbjától 200 pillangón, még nem tanulta meg tökéletesen úszni ezt a számot, túl erősen kezdett, ezért maradt el az Európa-csúcs. Az ő felkészülésébe beleesett egy érettségi, s még hátravan Buenos Airesben az ifjúsági olimpia.”

Hosszú Katinkáról akár könyvet is lehetne írni – ahogy elmondta az Iron Lady, hamarosan neki is lát a harmadiknak… –, glasgow-i aranyérme, bár már a tizennegyedik volt Eb-ken, alighanem számára a legédesebb.

„Miközben tudatában vagyok Katinka kivételes talentumának, nem tudtam, magánéletének kilenc hónapja tartó szappanoperáját hogyan lesz képes feldolgozni. Aztán kiderült, hogy nemcsak robotüzemmódban, hanem hatalmas szívvel úszva is tud győzni. Sértésnek veszi, ha valaki el akarja ragadni tőle kedvenc száma, a 200 méter vegyes elsőségét. Újra csodás vele a viszonyom, csicsereg, puszit ad, Csaba bá’ így, Csaba bá’ úgy, mint a régi szép időkben.”

Befejezésül Sós jelezte, hogy mind­össze ketten javítottak egyéni csúcsot a magyar csapatból – a három érmet szerző gyorsúszó Késely Ajna és a 200 méter háton bronzérmes Burián Kata.

„Amit Glasgow-ban produkált a csapat, az jövőre, a dél-koreai vb-n vagy az olimpián kevés lesz. Nem tudom, a harminc körüli klasszisok – Cseh, Hosszú, a két Verrasztó, Jakabos – ott lesznek-e, s ha igen, milyen formában. De itt az új hullám – Milák, Németh Nándor, Késely, Kenderesi –, és a középgeneráció sem rossz. Egy Eb-n Európát kell legyőzni, a vb-n más a mérce. De állunk elébe.”

Elnézve a magyar úszósport történetét, efelől nincs kétségünk.