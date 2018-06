Szombathelyen lett bajnok a Szolnoki Olaj

Az talán túlzás, hogy Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a Szolnoknak szurkolt, de az biztos, hogy nem lett volna ellenére, ha már tegnap véget ér a férfi kosárlabda-bajnokság döntőjének a párharca.

A jövő héten fontos világbajnoki selejtezők várnak a válogatottra, a Koszovó elleni meccs idegenben sorsdöntőnek minősül, és nem mindegy, a finálé két résztvevőjének, a Szolnoknak és a Szombathelynek a játékosai mikor és milyen állapotban állhatnak a kapitány rendelkezésére.

Ez azért is fontos kérdés, mert a válogatottat már így is megtizedelték a sérülések: Hanga Ádám térdét megműtötték, hónapok múlva térhet vissza a pályára, Váradi Benedek fáradásos talpcsonttörést szenvedett a múlt héten, vége az idényének, Rosco Allan a csuklótörése utáni rehabilitáció közepén tart, Juhos Levente is operáción esett át, és nem teljesen egészséges a honosított amerikai Darrin Govens sem.

Ivkovics Sztojan szorult helyzetében behívta a keretébe Wittmann Krisztiánt, Ferencz Csabát és Tóth Norbertet is, akiket néhány hónapja ünnepélyes keretek között elbúcsúztattak a válogatottól, most azonban igent mondtak a hívásra.

Az óhaj teljesült: véget ért a párharc. A Szolnok 2-1-re vezetett, így a Falcónak nyernie kellett hazai pályán az életben maradásért, ami nem tűnt lehetetlennek, hiszen házigazdaként csak egyszer kapott ki ebben a bajnokságban, igaz, éppen a Szolnoktól…

A döntő legjobb mérkőzésével rukkoltak elő a csapatok, mindkét oldalon akadtak remek teljesítmények, és egyik sem tudott elhúzni a másiktól. Egy-két pont volt a különbség, hol az egyik, hol a másik vezetett, a hazai csapatból Govens 26, Boriszov 25 pontig jutott, a vendégeknél Perry vitte a prímet a maga 20 pontjával.

Sőt, ő nyerte meg a meccset a Szolnoknak, hiszen 1,8 másodperccel a vége előtt a Falcónak szerzett győztesnek tűnő egypontos előnyt Govens, ám Perrynek ennyi idő is elég volt egy triplához, és a 83-81-es sikerhez.

A Szolnoki Olaj, amely az alap- és a középszakaszban is első volt, ezzel 3-1-re megnyerve a párharcot visszahódította a bajnoki címet, a Falco pedig akárcsak egy éve, ismét ezüstérmes lett. Ezután pedig jöhet a válogatott, és a Koszovó, valamint Litvánia elleni vb-selejtezők.