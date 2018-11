Szalagkérdés és elnézéskérés

Ha kezdőként játszik, akkor Dzsudzsák lesz a válogatott csapatkapitánya

A magyar labdarúgó-válogatott elkezdte a felkészülését az Észtország és a Finnország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Marco Rossi szövetségi kapitány kijelentette: soha semmilyen nyomást nem érzett az MLSZ-től a tekintetben, hogy kit hívjon meg a keretbe. A soron következő két találkozón természetesen a győzelem a cél, másra nem is gondol a kapitány.

A közelmúltbeli eredményeihez képest igencsak élénk médiaérdeklődés mellett kezdődött a futballválogatott felkészülése a soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A kezdeti helyzetjelentés (Sallai Roland és Fiola Attila sérülés miatt maradt távol, Kádár Tamás és Ugrai Roland a sajtótájékoztató után csatlakozott a többiekhez a telki edzőtáborban) után rögvest komolyabbra fordult a szó.

A kötelező minimum után Marco Rossi a rá jellemző olasz temperamentummal őszinte üzemmódba váltott. „Sajnálom, hogy ilyen kellemetlenséget okoztam. Roppant módon sajnálom, hogy nehéz helyzetbe hoztam a csapatot” – szólt a kapitány az egy mérkőzésre szóló büntetéséről. Mint ismert, Rossi a Pireuszban tanúsított viselkedése miatt nem ülhet le a kispadra az észtek elleni mérkőzésen, így november 15-én Cosimo Inguscio és Gera Zoltán dirigálja a válogatottat. Az olasz szakember reagált azokra a pletykákra, amely szerint komoly nyomás nehezedett rá, amikor meghívót küldött az eddig mellőzött Dzsudzsák Balázsnak. „Hadd szögezzem le, egyesek túlzásokba esnek, nincs és nem is volt semmilyen presszió az MLSZ részéről. Egyedül én és a stábom döntöm el, kiket hívok meg a válogatott keretbe” – szólt a kapitány.

S ha már Dzsudzsák, akkor természetesen szóba jött a csapatkapitányi tisztség is. A ballábas középpályás távollétében a Rossi-korszakban eddig Szalai Ádám viselte a csapatkapitányi karszalagot. De vajon ez változik a jövőben? A kapitány sejtelmesen csak annyit mondott, hogy ha Dzsudzsák kezdőként lép pályára, ő lesz a „cséká”. „Szalai Ádám eddig minden szempontból rászolgált a bizalomra” – fogalmazott az olasz szakember.

A magyar válogatott Finnország és Görögország mögött jelenleg a harmadik helyen áll a Nemzetek Ligája-csoportban. S ha netán gyengébben sikerül a soron következő két hazai meccs, akár ki is eshet a sorozat C osztályából. De erre nem is gondol a szakvezető.

„Nem is akarok a negyedik helyre gondolni, a következő két meccsen cél a hat pont megszerzése. Vissza akarjuk szerezni a szurkolók bizalmát” – hangsúlyozta Rossi.

Csatlakozott hozzá a Bologna középpályása: Nagy Ádám kijelentette, karrierje során a Ferencvárosban fordult elő, hogy az aktuális edzője (Thomas Doll) nem volt ott a kispadnál. Nagy szerint ez nem jelenthet akadályt.

„Csatlakozom a Misterhez, nyernünk kell, bármi áron!”

A harcias szólamokból most sincs hiány. Csütörtökön Észtország, vasárnap a csoportelső Finnország ellen játszik a Groupama Arénában a labdarúgó-válogatott. Ha kezdő lesz, Dzsudzsák Balázst illeti a csapatkapitányi karszalag. Persze Rossi, aki bevallottan nem érez semmiféle nyomást, meglepheti a közvéleményt azzal, hogy egymás után kétszer is a cserék közé jelöli a középpályást. Gyurcsó és Sallói is tudna mesélni, milyen úgy hazajönni, hogy utána egyetlen percet sem játszik az ember a nemzeti csapatban. Igaz, egyikük sem volt csapatkapitány, főleg nem 96-szoros válogatott.