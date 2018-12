Stieber Zoltánt nem védi meg a klubja

Szalai Ádám becserélése kivételes csúcs lehetőségétől fosztotta meg a horvát Kramaricot

A közelgő ünnepekre tekintettel lassan lecsendesedik Európa labdarúgása. Észak-Amerikában véget is ért az idény, a profi liga magyarjai – Sallói Dániel, Németh Krisztián, Nikolics Nemanja, Stieber Zoltán – már a szabadságukat töltik.

Stieber Zoltánról ennek ellenére akár érdekes hírt is kaphatunk hamarosan, ugyanis magyar idő szerint ma este rendezik meg az úgynevezett bővítési draftot. Ez azt jelenti, hogy a ligához a tavasszal csatlakozó FC Cincinnati választhat összesen öt játékost a többi klub meg nem védett játékosaiból, klubonként maximum egyet, és a válogatott középpályás nem került be csapata, a D. C. United tizenegy védett játékosa közé, s ha az újonc meg akarja szerezni, akkor költöznie kell.

Ázsiá­ban a magyar érdekeltségű országokban nincsen téli szünet. Az Egyesült Arab Emírségekben az al-Ittihad Kalba a hét végén 3-1-re legyőzte az al-Vaszlt, Dzudzsák Balázs végig tevékeny részese volt a sikernek, Izraelben pedig a Hapoel Beer-­Sheva Korhut Mihállyal a védelem bal oldalán nyert hazai pályán az Ironi Kirjat Smona ellen 2-1-re.

Visszatérve Európába: több országban is az idei utolsó fordulót rendezték meg. Ilyen például Horvátország, ahol a Hajduk Split presztízsrangadót játszott Zágrábban a Dinamo ellen, és 1-0-ra kikapott úgy, hogy Gyurcsó Ádámot csak a 72. percben cserélték be. Lengyelországban még vasárnapig játszanak, most a Legia Warszawa házigazdaként 2-0-ra nyert a Piast Gliwice ellen, a meccset végigjátszó Nagy Dominik gólpasszt adott.

Bese Barnabás a francia másodosztályú Le Havre tagjaként Ajaccióba utazott, csapata ­1-1-et játszott, ő volt végig a jobbhátvéd. A görög bajnokságban Panathinaikosz–Atromitosz rangadót rendeztek, a hazai csapat győzött 1-0-ra, a vendégek kapuját Megyeri Balázs védte. Az olasz élvonal 16. fordulójának magyar érdekeltségű mérkőzésére, a Bologna–Milan összecsapásra ma este kerül sor, remélhetően Nagy Ádámmal a hazai együttesben.

Németországban még nagyüzem zajlik, a hét közben és a végén is lesz forduló. A legutóbb Gulácsi Péter és Willi Orbán is részese volt a Leipzig Mainz elleni 4-1-es sikerének, holnap pedig komoly kihívás elé állnak, hiszen a Bayern München vendégei lesznek. A freiburgi Sallai Roland sérült, a Hoffenheimbe pedig Szalai Ádám a 62. percben állt be (0-0 volt a vége a Mönchengladbach ellen).

Andrej Kramaric helyére cserélték be, aki a válogatott és a klub meccseit is figyelembe véve sorozatban az utolsó kilenc mérkőzésén gólt szerzett. A tízes rekord eddig csak Cristiano Ronaldónak és Lionel Messinek sikerült, a csere pedig megfosztotta ennek a lehetőségétől a horvát csatárt. Edzője, a harmincéves Julian Nagelsmann később azt mondta, ha tudja ezt, nem őt hívja le, és bocsánatot kért a játékosától.