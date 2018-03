Sopron rendezheti a Final Fourt

A kormányzati támogatásnak köszönhetően lett magyar város a befutó

A pályán elért bravúrt, a Fenerbahce kiverését, a négy közé jutást talán még váratlanabb sportdiplomáciai siker követte: tegnap eldőlt, Sopron rendezheti a női kosárlabda Euroliga Final Fourt április 20–22. között.

Vasárnapra ígérte a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) a döntést, amelyet mégis elhalasztott. Már ebből meglepetést lehetett szimatolni. Tudtuk, hogy Sopron is beszállt a rendezésért folyó versenybe, de a két orosz riválissal (Jekatyerinburg és Kurszk), valamint a török Yakin Doguval szemben nem igazán tűnt esélyesnek.

Nyílt titok, hogy a rendezés költsége egy-másfél millió euró, ezt kellett előteremteni. A másik három résztvevő különféle elképzelése miatt a FIBA arra jutott, érdemes lenne egyeztetni a magyarokkal is. Megkereste a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét, amely azon dolgozott, hogy megszerezze a kormányzati támogatást. Sikerült, ennek köszönhetően a szövetség, a klub és Sopron városának összefogásával valósággá válhat az újabb álom. A felsoroltak képviselői tegnap délután alá is írták a rendezésről szóló szerződést Kamil Novákkal, a FIBA európai szekciójának az igazgatójával.

– Sopron komoly kosárlabda múlttal büszkélkedhet, 2015-ben a női Európa-bajnokság egyik helyszíneként, majd több utánpótlás kontinenstorna rendezésével is bizonyította alkalmasságát – mondta az aláírás után Kamil Novak. – Az eddigi kiváló tapasztalatok és az MKOSZ támogatása alapján biztos vagyok abban, hogy sikeres, jól szervezett Final Four előtt állunk.

A négyes döntő időpontja április 20–22., és a magyar bajnok az elődöntőben a Yakin Dogu ellen lép pályára, a két orosz együttes pedig egymás ellen játszik majd.

– A Sopron Basket sikere az elmúlt évtized legnagyobb eredménye a magyar klubkosárlabdában – jelentette ki Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke. – Számunkra természetes, hogy mindenben segítjük a klubot és a várost, valamint köszönjük a kormánynak, hogy felismerve az esemény jelentőségét, a rendezés mögé állt.

A soproni női kosárlabda „lelke”, a klub ügyvezető igazgatója, Török Zoltán első szavai is a háláról szóltak: – Nagyon büszke vagyok, hogy az idén az európai klubkosárlabda fővárosa lehetünk, köszönjük a FIBA, a kormány, a szövetség és a város támogatását. Mindent elkövetünk, hogy emlékezetes és sikeres legyen a Final Four a pályán és azon kívül is.

A nőknél 1997 óta dől el az Euroliga sorsa négyes döntőben, és eddig csak egyszer volt magyar házigazda, 2004-ben Pécs rendezhette meg a Final Fourt. A soproni csarnokba alapesetben mintegy kétezren férnek be, de a Novomatic Aréna lelátója bővíthető, ahogy az három éve az Európa-bajnokságon is történt.

Az Euroliga mostani kiírásában a Sopron Basket csak három csapattól, az orosz Kurszktól, a cseh USK Prahától és a negyeddöntő első meccsén a Fenerbahcétől kapott csak ki hazai pályán, az összes többi mérkőzését megnyerte.

A pályán elért bravúrt egy másik a tárgyalóasztalnál követte – és a sor folytatható április 20–22-én.