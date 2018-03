Skótok voltunk a futballal

Gulácsi Péter tizenegyest hárított, de ez is kevés volt a döntetlenhez

Sok nem változott péntek óta, csak az összeállítás; ugyanolyan semmitmondó játékkal – bár frissebben futballozva – kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Skóciától 1-0-ra, mint ahogy korábban Kazahsztántól. Rendben, ez is csak barátságos meccs volt, de efféle kísérletezésből akkor sem kérünk.

Az embernek az volt a benyomása, hogy elárasztotta Budapestet a Tartan Army, délelőtt még Budafokon (!) is találkoztam skótszoknyás szigetországi szurkolókkal (állítólag legalább ezren kísérték el kedvenceiket), akik enyhén kapatosan, de békésen és kedélyesen alapoztak az esti Magyarország–Skócia labdarúgó-mérkőzésre. Aztán már egy órával a kezdés előtt egy jó torkú brigádjuk birtokba vette a népligeti aluljáró emblematikus kocsmáját, az Ági presszót, és onnan üvöltötték világgá a kelták ősi harci indulóját.

A magyar drukkerek halkabb szavúak voltak, amin nincs mit csodálkozni a pénteki, kazahoktól elszenvedett 3-2-es vereség és a pocsék játék után – bár meg kell jegyezni, a skótoknak sem lett volna sok okuk a dínomdánomra, hiszen őket meg Costa Rica tanította móresre.

A meglehetősen csendes magyar drukkereknek még jobban elakadhatott a szavuk, amikor meglátták az összeállítást (Gulácsi – Fiola, Otigba, Guzmics – Lovrencsics G., Klein­heisler, Pintér Á., Hangya – Varga R., Szalai, Dzsudzsák), tudniillik a kazah meccs legjobbja, a bombagólt szerző Németh Krisztián kimaradt, és talán még nagyobb meglepetésre a két Ádám, Lang és Nagy sem kezdett.

A skótoktól, ahogy azt előre tudtuk, hiányzott az egyik legismertebb játékosuk, a Manchester United ifjú csillaga, McTominay, ott volt viszont a kezdőben a Liverpool bal oldali futója, Robertson. Az mindenesetre biztatónak tűnt, hogy Dzsudzsák Balázs, a csapatkapitány természetes helyén, a bal szélen kapott helyet.

Az első helyzet a vendégeké volt, Forrest lőtt mellé. A vak is látta, hogy a mieink roppantul csipkedik magukat, de ugyanez igaz volt a világranglistán bennünket 18 hellyel megelőző skótokra is. A 20. percben már-már gólt kiáltottunk, de Dzsudzsák bal pipába tartó szabadrúgását nagy bravúrral kipiszkálta onnan McGregor, a Hull City kapusa. A 26. percben megint Forrest vitte be az erdőbe a magyar védelmet, de egyéni akciója megkoronázásaként erőtlenül Gulácsi kezébe gurította a labdát.

A 40. percben tizenegyest ítélt az osztrák bíró a skótoknak, mert Klein­heisler buktatta Frasert a tizenhatosunk sarkánál. Mulgrew, a csapatkapitány a bal sarkot célozta meg, de Gulácsi óriásit vetődött, és kiütötte a labdát! A magyarok játéka a kazahok ellenit idézte, azzal a – nem elhanyagolható – különbséggel, hogy egyelőre nem esett gól. Többet támadtak a skótok, de az első félidőben eredmény nélkül, a hosszabbítás másodperceiben még Guzmics fejesét tisztázták a vendégek a kapufánál – mellé ment volna a labda.

A szünetben Hangyát Szabó János, Pintért Elek váltotta. Továbbra sem mi irányítottuk a játékot, olyannyira nem, hogy a 48. percben Fraser jobb oldali beadását ugyanúgy elnézte a védelmünk, ahogy a kazahok ellen is tette, érkezett Phillips, és a bal alsó sarokba lőtt, 0-1.

Az 58. percben Dzsudzsákot Németh Krisztián váltotta. A 67. percben Kleinheislert is lehozta Leekens, Pátkaival váltotta. A 71. percben Szalai húsz másodpercen belül kétszer is gólt szerezhetett volna. A 77. percben Böde is bejött Szalai helyett, majd Nikolics váltotta Vargát, a közönség minden kívánsága teljesült, csak éppen az nem, hogy gólt rúgjunk. Maradt a 0-1, meg egy hatalmas kérdőjel a kapitány alkalmasságát illetően. Nagy Ádámot kétszer kilencven percen át a kispadon ültetni, hát, ehhez tényleg bátorság kell…

Magyarország–Skócia 0-1 (0-0). Groupama Aréna, 10 000 néző, jv.: Lechner (osztrák). Gól: Phillips (48.)