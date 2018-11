Simone Biles, a pöttöm óriás

Dévai Boglárka az ezüstéremért harcolhatott volna a vb-n

Már a dohai torna-világbajnokság elején láthattuk, Simone Bilest az sem zökkenti ki a nyugalmából, ha vesekőpanaszokkal kórházba viszik. Az amerikai versenyző a saját lábán jött vissza, és a selejtezőben bemutatott egy olyan ugrást, amilyet csak ő tud. S mivel nemcsak otthon a teremben, hanem a vb-n is sikeresen hajtotta végre, immár semmi akadálya annak, hogy az ugrást róla nevezzék el.

Ennek az erőssége 6,4 pont, és sokat mond, hogy a vb-n a kanadai Olsentől láttunk egy 6,0-os ugrást, az élmezőnyből a többiek legfeljebb 5,8-asokkal rukkoltak ki. A szerenkénti döntőkben Biles nem rizikózott, 6,0-os és 5,8-as erősségűt hajtott végre szépen, s 15,366 ponttal vitte el az aranyérmet. Olsen (6,0 és 5,4) 14,516-tal lett ezüst-, a mexikói Moreno (5,8 és 5,6) 14,508-cal bronzérmes.

Mindezek számunkra azért érdekesek, mert augusztusban Glasgow-ban Dévai Boglárka nyerte meg az Európa-bajnokságot. A még csak 18 éves szombathelyi tornásznő (jövő hétfőn lesz 19) sérülés miatt nem lehetett ott Dohában, pedig nagyon szerette volna a vb-n is megméretni magát…

Nos, az Eb-n 6,0-os (!) és 5,4-es erősségű ugrásokkal állt elő, az anyagerőt nézve objektív megállapítás, hogy Biles mögött ott van a közvetlen élmezőnyben a világon. Az Eb-n kapott 14,349-es pontszámával negyedik lett volna a vb-n – ez persze már játék a számokkal, a szubjektív értékítélet is benne van a kivitelre.

A 21 éves Biles már korábban beírta magát a sportág történetébe. 142 centis magassága dacára a tornasport óriása, aki a riói olimpián négy aranyat (egyéni összetett, csapat, ugrás, talaj) és egy bronzot (gerenda) szerzett. De már Rióba is tízszeres világbajnokként érkezett. Az olimpia után hosszabb szünetet tartott, most tért vissza a nemzetközi mezőnybe, és Dohában még az olimpiai produkcióját is felülmúlta.

Ugyanaz a négy arany és a gerendabronz ezúttal is összejött neki, de még hozzátett egy ezüstöt korláton. Negyedszer lett összetett világbajnok, ami a nőknél egyedülálló, és már 14 vb-aranya van, amivel a férfiak listavezetőjét, a „csak” 12-szeres vb-első fehérorosz Vitalij Scserbót is lepipálta. S hol van még a vége?!