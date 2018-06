Sikeres lőgyakorlat Japán ellen

A magyar női pólósok 20-8-as győzelemmel mutatkoztak be a Vodafone-kupán

Két és fél hét van hátra a barcelonai vízilabda Európa-bajnokság július 16-i rajtjáig, a felkészülés tehát a hajrájához érkezett – a magyar női válogatott számára hazai rendezésű négyes tornával, a Vodafone-kupával. A szerdai nyitómeccsen Bíró Attila együttese 20-8-ra legyőzte Japánt.

– Mindenki megkapja a lehetőséget a bizonyításra a Vodafone-kupán, s majd a jövő héten, a rotterdami tornán is. Mindenki nagyon várja már, hogy a sok gyakorlás után az éles bevetés következzen, mégiscsak a játék a vízilabda sava-borsa. Azt gondolom, ott tartunk, ahol elterveztem, ám hogy ez valóban így van-e, majd a meccsek mutatják meg. Szeretnék visszajelzést kapni a játékosoktól, erre kiváló alkalom lesz ez a három hazai meccs. Nem az eredményen van a fő hangsúly, ugyanakkor fontos az is, hiszen egyrészt a győzelemnél nincs jobb visszacsatolás, másrészt a játékosok önbizalmát is erősítheti egy-egy siker.

A keret fele újonc, már ami a nagy világversenyeket illeti, magam is kíváncsian várom, milyen teljesítményre lesznek képesek ezen a nyáron – Bíró Attila szövetségi kapitány így fogalmazta meg az elvárásait a tornával kapcsolatban.

A magyar válogatott sorrendben Japánnal, Ausztráliával és az Egyesült Államokkal, tehát egyre erősebb ellenfelekkel játszik. Szerdán Japán ellen túlzás nélkül kötelező volt a győzelem, hiszen a tavalyi hazai rendezésű világbajnokságon 20-11-re vertük az ázsiaiakat.

A Hajós Alfréd uszoda a legcsekélyebb túlzás nélkül a póló szentélye, tegnap azonban az időjárás nem volt kegyes a csapatokhoz és még kevésbé a szurkolókhoz – hűvös időben, áztató esőben játszották a meccset.

A magyar válogatott a végeredményben hatgólos Keszthelyi Rita vezérletével elhúzott 6-1-re, utána már tényleg edzés üzemmódba kapcsolt, igazából csak az volt kérdés, eléri-e a húsz gólt.

Az utolsó percben szerzett találattal ez is megadatott, a mieink 20-8-ra nyertek. Ma Ausztrália ellen lényegesen nagyobb ellenállásba ütközhetnek.