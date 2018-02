Beváltanák a reményeket

Női 500 méteren befejezik, férfi 1000-en elkezdik a versenyeket

Két nap szünet után a kangnungi Jégarénában ma újra jelenésük lesz a rövid pályás gyorskorcsolyázóknak: női 500 méteren a negyeddöntőkkel folytatódik és a nap végén be is fejeződik a verseny, férfi 1000 méteren egy kört megy a mezőny, a férfiváltóknál pedig az olimpiára kijutott nyolc csapat az elődöntőben lép jégre az 5000 méteres távon. Köztük a magyar csapat is, mégpedig Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállításban.

Váltónk a világbajnokságokon már ezüstöt és bronzot is nyert, és három világkupaversenyen diadalmaskodott, közte 2016-ban a kangnungi csarnokavatón. A mögöttünk hagyott világkupa-sorozatban a négy állomáson gyengébben muzsikált, sorrendben 5., 8., 6. és 8. helyeket szerzett, de ebben peches történések is közrejátszottak.

Nem csak mi állítjuk, hogy csapatunk most a kiegyenlített mezőnyben éppen úgy kiköthet a nyolcadik helyen, mint ahogy olimpiai bajnok is lehet. Így aztán mindenképpen megemelkedett pulzusszámmal várhatjuk a mai elődöntőt, amelyben a koreai, az amerikai és a japán váltó lesz a mieink ellenfele, és az első két helyezett jut be a fináléba.

– Az oroszok távolmaradása miatt átkerültünk a könnyebb futamba. Abba a könnyebbe, amelyben a világelső dél-koreai és a világcsúcstartó amerikai váltó van… – jegyezte meg a tegnapi tréningen Bánhidi Ákos csapatmenedzser. Szerinte ma minden fejben dől el, de nem csak ő, valamennyi versenyzőnk nagyon csalódott lenne, ha nem sikerülne döntőbe jutni.

Egyéniben a férfi 1000 métertől is sokat várhatunk. Mi több, a papírforma alapján ebben a számban várhatjuk a legtöbbet. A világkupát ugyanis Liu Shaolin nyerte, aki a szöuli via-dalon első, a sanghajin pedig második lett. Ám azt, hogy ebben a műfajban mennyire a nüanszokon, esetlegesen egy rossz mozdulaton múlnak a dolgok, mutatja, hogy versenyzőnket a budapesti vk-n az elődöntőben, a dordrechtin már az előfutamában kizárták.

Liu Shaoang Sanghajban bronzérmes lett, vagyis ott két magyar feszített a dobogón a kínai Vu Ta-csing mögött. S ne feledjük, hogy a tavalyi rotterdami vb-n ezen a távon Liu Shaoang ezüstérmet szerzett, Liu Shaolin pedig a B döntőt megnyerve a hatodik helyen végzett. Az olimpián 32 versenyző indul, akiket az első körben nyolc négyes futamba soroltak, és az első kettő jut tovább a negyeddöntőkbe.

Liu Shaoang amerikai, brit és japán ellenfelet kapott, neki könnyebb dolga lesz, mint a bátyjának, akinek amerikai, lett és orosz riválisa lesz. S Celski és Pukitis is a jegyzett versenyzők közé tartozik. Ezzel együtt komoly trauma lenne számunkra, ha Liu Shaolin nem jutna tovább a szombati folytatásba.

Női 500 méteren múlt szombaton Jászapáti Petra és Keszler Andrea is beverekedte magát a legjobb tizenhat közé, ami a világkuparangsor 20., illetve 23. helyezettjeként elismerésre méltó. Ma a negyeddöntős futamaikban értelemszerűen még nagyobb bravúr kellene tőlük, hiszen Jászapáti ellenfelei között ott lesz a koreai Csoj Min Dzsong (2.) és az olasz Valpecina (5.), Keszler pedig megkapta a kanadai Boutint (4.) és a brit Christie-t (6.). Ám ez itt már nem kívánságműsor, hogy inkább kiket szerettek volna…