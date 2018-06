Ronaldo–Spanyolország 3-3

Soha rosszabb rangadót a világbajnokságon! A spanyol–portugál csoportmérkőzésen hat gól esett, az Európa-bajnok Cristiano Ronaldo mesterhármasával Portugália döntetlent játszott a spanyol válogatott ellen. A spanyol csapatban Diego Costa két gólig jutott. A játéknap másik két mérkőzése felejthető színvonalú játékot és jóval kevesebb gólt hozott.

Már a felvezetés is nagyon eredetinek tűnt. A barcelonai székhelyű El Mundo Deportivo napilap a spanyol–portugál mérkőzés napjára időzítette a hírt Cristiano Ronaldo adócsalása ügyében. Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó állítólag elfogadta a kétéves börtönbüntetést és 18,8 millió euró (6 milliárd forint) befizetését.

Még mielőtt fél Spanyolország örömtüzeket gyújtott volna, a napilap hozzátette, hogy a 33 éves Ronaldónak vélhetően nem kell börtönbe vonulnia, pénzbírsággal kiválthatja ezt, mivel Spanyolországban az első bűncselekmény esetében a kétéves vagy annál rövidebb időtartamra szóló börtönbüntetést általában felfüggesztik. Szóval, ezzel a hírrel jelentkezett a meccs napján a spanyol sajtó egyik gyöngyszeme.

Ronaldo adóelkerülése persze eltörpült a spanyol válogatottnál kirobbant kapitányválsághoz képest. Mint ismert, a torna kezdete előtt egy nappal menesztették a spanyol válogatott szövetségi kapitányát, Julen Lopeteguit. Ha így vesszük, nem is volt ügyetlen manőver elterelni a figyelmet a spanyolok válságáról. Fernando Hierro a világbajnokságon, az Európa-bajnok portugál válogatott ellen mutatkozott be a vb-n.

A Lokomotív becenevű korábbi kiváló játékos kijelentette, nem kíván szakítani elődje elveivel. Arról már nem ő tehetett, hogy a 4. percben megvillant Cristiano Ronaldo. Erre nincs edző, kapitány, aki fel tud készülni. A Real csillaga befűzte a 16-oson belül klubtársát, Nachót, aki elhúzta a labdát. A jogos 11-est a sértett váltotta gólra. Ezzel Cristiano Ronaldo lett a negyedik labdarúgó Uwe Seeler, Pelé és Miroslav Klose után, aki négy vb-n is gólt tudott szerezni.

A folytatásban váratlanul feléledtek a spanyolok: Diego Costa szép cselsorozat végén egyenlített. Előtte Pepe eljátszotta, hogy a spanyol támadó lekönyökölte, de Rocchi játékvezetőt nem győzte meg. Az egyenlítő gól spanyolok átvették a mérkőzés irányítását: Isco sistergős bombája a lécről vágódott a gólvonalra, Iniesta okos lövése is könnyen beakadhatott volna. Uralta a meccset a spanyol válogatott, labdabirtoklásban látványosan felülmúlta a kontrákra játszó Európa-bajnokot.

Már-már elkönyveltük, hogy 1-1-gyel zárul a félidő, ám a hajrájában megint jött Ronaldo, de a gólja nem az ő zsenialitásának volt köszönhető: 18 méteres lövése De Gea kezéről vágódott a labda a kapuba. Hatalmas potyagól volt. A szünet után alig változott a játék képe: maradt a spanyol labdatartás, kisvártatva érkezett az egyenlítő gól: egy oldalszabadrúgás után Costa becsúszva egyenlített.

Három perc múlva már a spanyoloknál volt az előny: Nacho hatalmas, kétkapufás gólt vágott 18 méterről. Fernando Hierro a 77. percben levitte a kétgólos Costát… Ronaldo maradt a pályán, s ha már ott maradt, akkor berúgta a harmadik gólját. Mesterhármas! Ronaldo ezzel utolérte Puskás Ferencet, aki szintén 84 gólig jutott a válogatottban. Döntetlen lett a vb első rangadója. Soha rosszabb meccset a vb-n!

B csoport, Portugália–Spanyolország 3-3 (2-1), Szocsi, Fist Stadion, 48.000 néző, v.: Rocchi (olasz). Gólszerző: Ronaldo (4., 44., 87.), illetve Costa (24., 55.), Nacho (58.).

HAJRÁGÓLOK DÖNTÖTTEK

Az orosz válogatott magabiztos győzelme után az A csoport nagy esélyese, a legutóbbi vb-n a nyolcaddöntőben búcsúzott Uruguay is bemutatkozott a labdarúgó-vb-n. A kétszeres világbajnok szinte végig támadta az Egyiptom elleni mérkőzést, de hiába került többször is helyzetbe Luis Suárez, nem tudott kifogni a remekül védő kapus, Mohamed El-Senavj eszén. Amikor a kapus verve volt, akkor a kapufa segített a Bajnokok Ligája-döntőn megsérült Mohamed Szalah nélkül felálló afrikaiakon. Már-már úgy tűnt, az esélytelen, de nagyon lelkes Egyiptom kihúzza egy 0-0-s döntetlennel, amikor José María Giménez befejelte az uruk győztes gólját. Uruguay nem volt meggyőző, Egyiptom kétségkívül erősebb lesz a folytatásban, ha felépül a legjobb játékosa, eséllyel szerezheti meg első győzelmét a világbajnokságok történetében.

A B csoport nyitó mérkőzésén Marokkó Iránnal találkozott. Dicséretesen küzdöttek a felek, sok helyzet nem akadt, csak egyetlen gól, az is a hosszabbításban, ráadásul Aziz Buhadduz a saját kapujába fejelte a labdát, így kisebb meglepetésre Irán legyőzte az Afrika-bajnok Marokkó válogatottját. Irán 1998 után nyert ismét mérkőzést a világbajnokságon.

Labdarúgó-világbajnokság, A csoport: Uruguay–Egyiptom 1-0 (0-0), Jekatyerinburg, Központi Stadion, 27 ezer néző, v.: Kuipers (holland). Gólszerző: Giménez (89.). B-csoport: Marokkó–Irán 0-1 (0-0), Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 62 548 néző, v.: Cakir (török). Gólszerző: Buhaddouz (öngól, 94.).