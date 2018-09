Ronaldo kiállítással kezdte a BL-t a Juventusban

Szalai Ádám hetvenöt percet kapott a Doneckben 2-2-es döntetlent játszó Hoffenheimben

Magyar futballistának is szurkolhattunk tegnap a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában: a német Hoffenheim Szalai Ádámmal a kezdőcsapatban a Sahtar Doneck vendége volt. A címvédő Real Madrid győzelemmel kezdett, Cristiano Ronaldo pedig a Juventus játékosaként piros lappal debütált a BL-ben.

Magyar a fedélzeten: Szalai Ádám hetvenöt percet kapott a Hoffenheimben, amely Doneckben vendégeskedett. A csapata már a 6. percben vezetett Grillitsch találatával, húsz perccel később Ismaily egyenlített, ám a németek Nordtveit fejesével ismét előnybe kerültek még a szünet előtt. Az ukránok birtokolták többet a labdát, de a Hoffenheim ellentámadásai több veszélyt rejtettek magukban.

Mégis sikerült pontot mentenie a Sahtarnak, Maycon a 81. percben bombázott a német kapuba. Szalai Ádám végig aktív volt, hasznosan futballozott. A nap másik korai mérkőzésén a BL-be a Mol Vidi testén bejutott AEK Athén Amszterdamban kezdte el a csoportkört, és az Ajax magabiztosan győzte le 3-0-ra.

Fél órája mentek az esti meccsek, amikor kiderült, Cristiano Ronaldo a BL-ben sajátos módon debütált a Valenciában játszó Juventus játékosaként. Nem sokkal korábban már hisztizett egy szabadrúgás előtt, mert ellökték, aztán dulakodást provokált, ami után a játékvezető kiállította!

Az ötszörös aranylabdás sírva hagyta el a pályát, de talán vigasztalta, hogy csapata Pjanic tizenegyesével a 45. percben vezetést szerzett, sőt a bosnyák ugyancsak büntetőből öt játékperccel később megduplázta az előnyt. Az egész első forduló legnagyobb meglepetése Manchesterben született, ahol az angol bajnok City kikapott az okosan futballozó Lyontól.

A városi rivális United viszont sima győzelmet aratott Bernben, Pogba az első félidőben duplázott a Young Boys ellen. Nem okozott gondot a három pont megszerzése a Bayern Münchennek sem Lisszabonban a Benfica ellen.

A címvédő Real Madrid az előző sorozat egyik elődöntősét, az AS Romát fogadta, és szép gólokat szerezve vette sikerrel az első akadályt. Az első félidő utolsó percében Isco talált be szabadrúgásból, majd az 58. percben Modric parádésan szöktette Bale-t, aki pontosan célozta meg a bal alsó sarkot, majd Diaz adta meg a kegyelemdöfést.

Parádés, gyönyörű, okos – visszatekintve ezekkel a jelzőkkel lehet leírni a keddi játéknapra Lionel Messi rajtját a Bajnokok Ligája legújabb sorozatában. Az argentin zsenit rengetegen leírták a harmatos világbajnoki szereplés után, és ő szokásának megfelelően nem hangzatos nyilatkozatokkal, hanem a pályán futballozva válaszolt.

Hatásosan: parádés szabadrúgás, gyönyörű összjáték, okos lövés, azaz mesterhármas a holland PSV ellen, ez kiegészülve Dembélé káprázatos bombagóljával jelezte, hogy a Barcelona az idén is komoly tényezője lesz a BL-nek, Messi pedig a nyolcadik mesterhármasát érte el a sorozatban, ami csúcs.

A B csoport tehát az emlékezetes gólokat, a C jelű négyes rangadója pedig a legdrámaibb végjátékot hozta. Az új edzői stábbal felkészült francia PSG – a vezetőedző a német Tomas Tuchel, a segítője a magyar Lőw Zsolt – az angol bajnokságban még hibátlan, a májusi BL-döntős Liverpool vendége volt, és a két sztárcsapat remek mérkőzést vívott.

Az angolok ­Sturridge fejesével és Milner tizenegyesével elhúztak, Meunier azonban a szünet előtt szépített, Mbappé pedig a hajrában, a 83. percben kiegyenlített. Mindkét csapat mindent megtett a győzelemért, ami a Liverpoolnak sikerült a 92. percben, amikor húsz perccel korábban beállt Firminho szép egyéni alakítás végén lőtt a párizsiak kapujába.

Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere büszkén nyilatkozott a lefújás után:

„A klub fejlődését jól mutatja, hogy amikor azt halljuk, a Liverpool a PSG-vel játszik, egy pillanatig sem gondolunk arra, hogy nincs esélyünk. Egy-két-három évvel ezelőtt az emberek azt hitték, ez lehetetlen. De most már ezt a hegyet is meg tudjuk mászni. A meccs során elképesztően sokat kellett küzdenünk, de azért a focira is maradt erőnk.”

Thomas Tuchel viszont roppant bosszús volt, szerinte az eredmény cseppet sem tükrözi a valóságot: „Nem korrekt, hogy ez lett a vége, a hajrában nekünk volt ziccerünk Draxler révén. Ez az eredmény nem logikus és nem igazságos.”