Rasovszky Kristóf hazai pályán

Magyar érem várható, sőt akár kettő is a balatoni világkupaversenyen

Minden idők legerősebb mezőnye gyűlt össze a ma délelőtti nyílt vízi világkupa-úszóversenyre Balatonfüreden, a 77 férfi és 44 női induló rekord, összehasonlításképpen a múlt heti, setúbali versenyen 49-en, illetve 34-en úsztak az Atlanti-óceánban. Az időjárás ugyan eddig nem volt túl kegyes a jeles alkalomhoz, de mára már igazi meleg, nyári időt jósoltak.

Szóval a különlegesen erős mezőny: a magyar klasszisokon – Rasovszky Kristóffal (képünkön) és az Eb- és vb-ezüstérmes Olasz Annával az élen – kívül itt van a két holland olimpiai bajnok, Ferry Weertman és Sharon van Rouwendaal, továbbá a tavalyi világbajnokság két aranyérmese, a brazil Ana Marcela Cunha és a francia Axel Reymond. Mi azonban „Ra­sóékra” vagyunk kíváncsiak, annál is inkább, mert a hatalmas termetű, 20 éves veszprémi fiú egy hete, Setúbalban világkupafutamot nyert!

„Szó szerint hazai pályán versenyzek, hiszen a Balaton partján, azaz inkább magában a Balatonban nőttem fel – mondta Rasovszky. – Éppen ezért fáj, hogy eddig még nem tudtam vk-futamot nyerni Füreden, most mindenképpen változtatni szeretnék ezen. Úgy érzem, idén betörtem 10 km-en a világ legszűkebb elitjébe. A 20-22 fokos vizet ideálisnak érzem, nem lesz szükség a neoprén ruhára, amit majd a glasgow-i Európa-bajnokságon kell viselnünk, hiszen ott 14-15 fokos vízben kell majd tempóznunk.”

A magyar nyílt vízi úszás másik büszkesége, Olasz Anna is bizakodó. „Én is jó formában érzem magam, még ha a setúbali viadal hajrája nem is úgy sikerült, ahogyan elterveztem. Imádom a Balatont, Glasgow viszont kemény erőpróba lesz, mert hiába húzzuk fel a neo­prén »zubbonyt«, az arcunk és a talpunk fázni fog a jéghideg vízben” – említette.

A nagy nevek közül a brazil Cunha mosolyogva nyilatkozott: – Negyedszer vagyok itt Balatonfüreden, mindig nagyszerű itt a rendezés, most sincs másképp. Tavaly a világbajnokságon mind a három számban – 5, 10 és 25 kilométeren – dobogóra álltam, csoda-e, ha a kedvenc versenyhelyszíneim között tartom számon Füredet. Most is a dobogó a célom.

Mint ahogy a két magyar úszónak is!