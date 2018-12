Rasmussen: Egység és harci szellem kell

Franciaországban csütörtök óta zajlik a női kézilabda Európa-bajnokság, de számunkra csak ma kezdődik meg: az első meccsünket a hollandokkal játsszuk Montbéliard-ban (15.00, tv: M4 Sport), egy alig 26 ezer fős lélekszámú, álmos kisvárosban a svájci határ mellett, ahol a C csoport összejött. Innen kötelező lenne beljebb hatolni Nancyig, ahol a középdöntő várna a lányokra, ám ahhoz már bravúr kellene, hogy Párizst is láthassák, mert ez egyszersmind azt jelentené, hogy a legjobb hat között zárnak.

Amikor az Európa-bajnokság csoportbeosztását készítették, válogatottunk a norvégok, a franciák és a dánok társaságában az első kalapba került, de részünkről ebből nagy hiba lenne merész következtetést levonni.

Hogy mást ne mondjunk, az olimpiai bajnok oroszok és a Rióban negyedik hollandok a harmadik kalapba kerültek, mi pedig, ugye, ott sem voltunk az ötkarikás játékokon. Ám az Eb nem a nemzetközi, hanem az európai szövetség rendezvénye, és alapvetően az Eb-selejtezők eredményét vette figyelembe. S mi megnyertük a csoportunkat, éppen a hollandok előtt, az oroszok is csak másodikok lettek, és ez kizárta, hogy az első kalapba kerüljenek.

A kontinenstornán válogatottunk a C csoportban a horvátok és a spanyolok mellett történetesen a hollandokat fogta ki – hárman jutnak tovább a középdöntőbe –, és erőt meríthet abból, hogy márciusban Eindhovenben 23-22-re legyőzte.

A múlt héten a Möbelringen-kupán nem ment ilyen jól a csapatnak, a házigazda norvégoktól 25-19-re, a világbajnok franciáktól 19-18-ra, majd a dánoktól 23-16-ra kikapott, de Kim Rasmussen szövetségi kapitány sem a három vereség, sem a válogatottból kiesett játékosok hiánya miatt nincs kétségbeesve.

Szucsánszki Zitára, Zácsik Szandrára, Szekeres Klárára és Hornyák Dórára családalapítás miatt nem számíthat a dán szakvezető, Bódi Bernadett ideiglenesen lemondta a válogatottságot, Tomori Zsuzsanna és Kisfaludy Anett után pedig vasárnap Norvégiában Klivinyi Kinga is sérülést szenvedett.

– A Möbelringen-kupa rossz élmény is lehetne számomra, erről azonban nincs szó. Ez egy lehetőség volt, hogy a világ legjobbjaival találkozhassunk, és még engem is meglepett, hogy a csapat védekezésben világklasszis színvonalon játszott. Bármi történik az Eb-n, az nem változtat azon, hogy jó úton járunk. A csoportunkban mind a három ellenfelünket le tudjuk győzni, ami persze nem jelenti azt, hogy biztosan le is győzzük. A középdöntős águnkat nézve, ott a norvégok kiemelkednek, de a cseheket, a románokat és a németeket meg tudjuk verni. Ha jól játszunk, és csapategységben, harci szellemben azt mutatjuk, amire képesek vagyunk, akkor ezeket a mérkőzéseket megnyerhetjük. Ellenkező esetben viszont bárkitől kikaphatunk – szögezte le a szövetségi kapitány, de természetesen sem ő, sem a játékosai nem a második eshetőséggel számolnak.

– Ha úgy megyünk fel a pályára, hogy azt tesszük, amit megbeszéltünk, csak azokkal a feladatokkal foglalkozunk, amelyek ránk vannak bízva, akkor mindenki ellen lehet esélyünk. Mindannyian érezzük, ebben a csapatban több van annál, hogy csak asszisztáljon a többieknek – jegyezte meg elszántan Kovacsics Anikó csapatkapitány.

Szombat délután ezt a hollandok ellen rögtön meg is mutathatja a csapat.

Program:

Válogatottunk a C csoportban Hollandia után Horvátországgal hétfőn (18.00, tv: M4 Sport), Spanyolországgal szerdán (21.00, tv: M4 Sport) találkozik Montbéliard-ban. A középdöntő mérkőzésnapja a CD-ágon, Nancyban: december 7., 9., 11. és 12.