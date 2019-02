Rangadókkal indul a tavasz

Az FTC a Honvéd, a Vidi a Puskás Akadémia ellen kezdi meg a versenyfutást

A megszokottnál hamarabb, február elején, már ma megkezdődik a labdarúgó NB I tavaszi idénye. A 19. forduló máris több érdekes mérkőzést hoz, az éllovas Ferencváros a Bp. Honvédot, az őt üldöző Mol Vidi a Puskás Akadémiát fogadja, és összecsap a tabella utolsó két helyezettje is.

A jelek szerint az időjárás kegyes a magyar futball híveihez: az előrejelzések langyos, csapadékmentes napot ígérnek, így február eleje dacára tavaszia­san kezdődik meg a tavaszi idény. A megszokottnál korábbi kezdés – ez az utóbbi idők infrastrukturális fejlesztéseinek köszönhető – miatt rövidebb felkészülés előzte meg a folytatást, amelynek az egyik legizgalmasabb kérdése az, hogy ősszel a nemzetközi porondon helytálló, itthon címvédő Mol Vidi FC beéri-e a hátralévő tizenöt fordulóban az ősszel tőle öt ponttal meglógó Ferencvárost.

Ez a két csapat jól érzékelhetően kiemelkedik a mezőnyből, és a még véget nem ért átigazolási időszakot – ez nálunk február 14-én zárul – merőben más koncepció mentén használják ki. A Fradi elsősorban légiósokból vásárolt be: a brazil Isael da Silva Barbosa, a grúz Lasa Dvali, az ukrán Ihor Haratin, a kenyai Tokmac Chol Nguen, a szír Ammar Ramadan, a fehérorosz Mikalaj Szignyevics, a belga Marten Wilmots és az angol Stoke Cityből visszatérő Szerető Krisztofer érkezett az Üllői útra. Közülük Szerető természetesen nem légiós, és nem számít annak magyar felmenői miatt Haratin sem, rá­adásul hamarosan a német Marcel Heister is futballmagyarnak számít majd.

„A felkészülés három-négy hete nem volt elég mindenre, ezért még legalább két hétig kemény edzések várnak a játékosokra – mondta Szergej Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője. – A keretben szükség volt a vérfrissítésre, minden csapatrészbe jöttek új játékosok, akik persze nincsenek egyforma állapotban, ezért ki előbb, ki később bizonyíthatja majd, hogy érdemes volt szerződtetni. Fel kell venniük a szokásainkat, a ritmusunkat, ami időbe telik. A cél természetesen a bajnoki cím és a kupa megnyerése, a Bp. Honvéd ellen pedig nehéz meccsre számítok, de szerintem csak rajtunk múlik majd a győzelem.”

A Mol Vidi mindössze két labdarúgót szerződtetett a télen: a ­Kazahsztánból hazatért Elek Ákost és a korábbi horvát gólkirály Futács Márkót, ugyanakkor erősítésnek nevezhető az is, hogy sikerült megtartania a kulcsjátékosait, köztük az állítólag kapóssá vált Loic Negót is. Marko Nikolics vezetőedző elmondta a klub honlapján, hogy nagyszerű felkészülésen vannak túl a játékosai, akik már csak a hazai porondra összpontosíthatnak, és így semmi okuk nincs lemondani a címvédésről.

A Vidi a rajton a szomszédvárnak és szinte testvérnek számító Puskás Akadémiát fogadja, és bár a felcsútiak csak a kilencedik helyen állnak, egyedül ők mondhatják el magukról, hogy a bajnokság során a tabella első két helyezettjét, azaz a Ferencvárost és a Mol Vidit is legyőzték.

Ma délután Szombathelyen összecsap a tabella két sereghajtója is, az utolsó Haladás az utolsó előtti Kisvárdát fogadja. Előbbi igazolt ugyan négy új játékost, ám még Horváth Ferenc vezetőedző szerint sem lett erősebb a kerete, az újonc kisvárdaiak viszont nagyon sokat várnak a román válogatott Gheorghe Grozav megszerzésétől. Bármi is lesz ennek a mérkőzésnek az eredménye, a Diósgyőr, a Paks és a Puskás Akadémia is érdekelt marad még a kiesés elkerülé­séért vívott harcban.

NB I, 19. forduló. Szombat: MTK–Paks 14.00, Debrecen–Újpest 17.00 (tv: M4 Sport), Mol Vidi FC–Puskás Akadémia 17.00, Diósgyőr–Mezőkövesd 17.00, Haladás–Kisvárda 17.00, Ferencváros–Bp. Honvéd 19.30 (tv: M4 Sport).