Quagliarella nem lankad

Thomas Dollt nevezték ki a Hannover vezetőedzőjének

A Bundesligában továbbra is a Dortmund szédületes menetelése, és ezen belül is az élete formájába lendült Marco Reus szemkápráztató játéka az esemény. A Ruhr-vidékiek ezúttal a Hannovernek rúgtak egy ötöst, és vezetik a tabellát. Vasárnap már ki is rúgták André Breitenreitert, a Hannover edzőjét, Thomas Doll, az egykori Fradi-tréner lett a kiesőjelölt új szakvezetője.

Bundesliga, 19. forduló: Hertha–Schalke 2-2, Freiburg–Hoffenheim 2-4 (Szalai Ádám 64 percet játszott a győztesnél), Dortmund–Hannover 5-1, Mönchengladbach–Augsburg 2-0, Mainz–Nürnberg 2-1, Wolfsburg–Ba­yer Leverkusen 0-3, Bremen–Eintracht Frankfurt 2-2, Bayern–Stuttgart 4-1, Düsseldorf–RB Leipzig 0-4 (Gulácsi és Orbán végigjátszotta a meccset). Az élcsoport: 1. Dortmund 48, 2. Bayern 42, 3. Mönchengladbach 39.

Az olaszoknál egy pár nap múlva már 36 éves veterán, a 25-szörös válogatott Fabio Quagliarella (a képen) remekel. A Sampdoria színeiben két gólt rúgott – igaz, mindkettőt büntetőből –, már 16 gólos, vezeti a 14 gólos Ronaldo előtt a mesterlövészek listáját, és sorozatban tizenegyedik bajnokiján volt eredményes. Ezzel beállította Gabriel Batistuta (Fiorentina) 1994-es rekordját.

Serie A, 21. forduló: Sassuolo–Cagliari 3-0, Sampdoria–Udinese 4-0, Milan–Napoli 0-0, Chievo–Fiorentina 3-4, Atalanta–Roma 3-3, Parma–SPAL 2-3, Bologna–Frosinone 0-4 (Nagy Ádám nem került pályára a kieső helyen álló hazaiaknál), Torino–Inter 1-0. Lazio–Juventus 1-2. Empoli–Genoa: hétfőn játsszák. Az élcsoport: 1. Juventus 59 pont, 2. Napoli 48, 3. Inter 40.

Messi pazar gólt ívelt Jordi Alba ezüsttálcán kínált labdájából, immár 19 találatnál jár, s vezet az Aranycipőért folyó versengésben, mint ahogy a Barca is a spanyol bajnokságban, öt ponttal az Atlético előtt.

Primera División, 21. forduló: Atlético Madrid–Getafe 2-0, Sevilla–Levante 5-0, Leganés–Eibar 2-2, Valencia–Villarreal 3-0, Valladolid–Celta Vigo 2-1, Girona–Barcelona 0-2, Athletic Bilbao–Betis 1-0, Real Sociedad–Huesca 0-0. Espanyol–Real Madrid 2-4. Alavés–Rayo: hétfőn játsszák. Az élcsoport: 1. Barcelona 49, 2. Atlético 44, 3. Sevilla 36.

Angliában az FA Kupában a legjobb 16 közé jutásért küzdöttek a csapatok. A Manchester United továbbra is hibátlan azóta, hogy Ole Gunnar ­Solskjaer felváltotta José Mourinhót, a Vörös Ördögök még pénteken az Emirates stadionban 3-1-re legyőzték az Arsenalt. Nyolc meccsből nyolc győzelem, és most már Alexis Sánchez is gólt lőtt, Solskjaer alatt mindenki magára talált. A Manchester City 5-0-lal lépett tovább, a Tottenham viszont kiesett a Crystal Palace elleni 0-2-vel.