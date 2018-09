Piros Zsombor remek sikerével magyar előny a Davis-kupában

Piros Zsombor öt szettben, 4 óra 23 perces mérkőzésen legyőzte az esélyesebb Jíri Veselyt a Magyarország-Csehország tenisz Davis Kupa világcsoport osztályozó pénteki nyitányán.

A világranglistán 419. magyar játékos februárban egy tét nélküli győztes meccsen mutatkozott be a válogatottban Belgiumban, így második DK-találkozójára készült. Balkezes ellenfele ágyéksérülés miatt több mint egy hónapig harcképtelen volt, a US Opent is kihagyta, ám saját bevallása szerint tökéletes erőállapotban érkezett a Lurdy Ház parkolójában kialakított salakpályára.

A magyarok a diadal mellett az egyenlítésért is küzdöttek, ugyanis a két ország egymás elleni örökmérlegében a csehek 2-1-re vezettek. Az első és harmadik csatát az ellenfél nyerte 1975-ben 4-1-re és 1996-ban 5-0-ra, az egyetlen magyar győzelem 1976-ban született Budapesten, Taróczy Balázs vezetésével.

A szintén budapesti folytatásra mintegy 150 vendégszurkoló látogatott ki, akik zászlókkal, parókákban, trombitával, egyenpólóban biztatták a 25 éves Veselyt. A 18 éves Piros remekül kezdett az ATP-rangsorban 91. riválisa ellen, egy brékkel 2:1-re vezetett, ám a következő négy gémet a kevesebbet rontó ellenfél hozta. Az Australian Open tavalyi junior bajnoka 2:5-nél még szépített, de 37 perc elteltével a cseh került szettelőnybe (3:6).

Piros számára a második játszma is nagyszerűen indult a nyárias melegben, 3:0-ra meglépett, és két labdája volt az 5:1-hez, ám a 200 kilométer/óra felett adogató Vesely 4:4-re visszajött. A magyar játékos azonban összekapta magát, újra elvette 198 centis riválisa szerváját, és 1 óra 25 perc után kiegyenlített (6:4). Ez egyben azt jelentette, hogy Pirosnak életében először négy szettet kellett megvívnia.

A harmadik felvonásban 3:3-nál a magyar teniszező elbizonytalanodott, így ismét az egy ATP-tornát nyert cseh került brékelőnybe, aki 4:5-nél könnyedén kiszerválta a játszmát (4:6).

Piros rövid ápolást kért a bal lábára, de továbbra sem látszott rajta fáradtság, technikás és finom megoldásokkal ellensúlyozta a világranglista 35. helyén is állt Vesely erőfölényét. A tavaly már felnőtt bajnok magyar 4:3-nál elszalasztott két bréklabdát, majd 5:4-re és 6:5-re is vezetett, ám a játszma rövidítésben dőlt el. Ebben fej fej mellett haladtak, mígnem az extázisban küzdő Piros 3-3 után már nem hibázott, így jöhetett a döntő szett (7:6).

Különös módon 3 óra 10 perc elteltével Vesely tűnt elcsigázottabbnak, de a meccs legszebb labdamenete végén Piros is lihegett egy ideig, miután egy átemelést befutva nyerőt ütött. A borult égbolt és a sötétedés miatt ekkor már a reflektorok fényében zajlott az ütközet, aztán a stabilabb Vesely 3:1-re, majd bréklabdát hárítva 4:1-re elhúzott. Piros azonban nem omlott össze, óriási elszántsággal visszazárkózott, sőt, labdái is voltak az 5:4-hez. A várva várt brék 5:5-nél következett be, a cseh tehetetlenségében széttörte az ütőjét, majd a budapesti játékos kiszerválta a meccset, amely 4 óra 23 tartott.

Piros lihegve, de mosolyogva nyilatkozott váratlan diadala után: „Őszintén szólva teljesen kivagyok. Az eredményjelzőre nézve érthető, hogy miért görcsöltem, én tulajdonképpen már attól boldog voltam a mérkőzés közben, hogy szettet nyertem” – mondta, hozzátéve, a közönség segítette át a legnehezebb pillanatokon.

A pénteki második összecsapást Valkusz Máté (271.) vívja Lukas Rosollal (185.) 19.55 órától.

A magyar csapat – amely 1996 után tavaly került vissza a legjobb 16 nemzetet felvonultató világcsoportba – a februári nyolcaddöntőben 3-2-re kikapott a 2017-ben döntős Belgiumtól, ezért kell osztályozót játszania, elvileg a bennmaradásért. A DK-osztályozónak ezúttal azonban a 2019-es kiemelésen kívül nincs komoly tétje, mivel a nemzetközi szövetség augusztusban radikálisan átalakította a sorozatot, és a párharcok vesztesei is szinte biztosan ott lesznek jövő februárban a világcsoport 24 csapata között.

TENISZ DAVIS-KUPA

Osztályozó, Budapest (Lurdy Ház parkolója)

MAGYARORSZÁG–Csehország

