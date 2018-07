Papírforma, tisztes vereség

Az NBA-sztárokkal felálló litvánok ellen nem volt esély

Okkal fájlalja a szövetség, hogy Budapest nem tartozik a magyar kosárlabda fellegvárai közé. Számottevő, nagy népszerűségnek örvendő csapata nincs a fővárosnak, ám egyáltalán nem volt rossz ötlet a világbajnoki selejtezők első csoportkörének a záró mérkőzését a lágymányosi Tüskecsarnokba hozni: a jegyek gyorsan maradéktalanul elfogytak, bizonyítva, hogy a sportágat itt is nagyon sokan szeretik, háromezer szurkolónak a futball-világbajnokságot is a háttérbe szorította a magyar válogatott mérkőzése.

Az érdeklődést a csapat magának harcolta ki az utóbbi két év remek eredményeivel, ráadásul ezúttal a világ egyik legjobb csapata – a legutóbbi vb-n a negyedik helyen végzett – volt az ellenfél.

A két csapat első meccsén Litvánia nélkülözte az NBA-ben és az Euroligában vitézkedő sztárjait, így szoros meccsen nyolc ponttal győzött, most viszont mindenkit bevetett, és az Indiana Pecers és a Toronto Raptors sztárjait, Domantas Sabonist és Jonas Valanciunast is. Különösebb tétje nem volt a mérkőzésnek, hiszen a litvánok hibátlanul megnyerték a csoportot, a magyar válogatott is továbbjutott a második körbe, így ezt a kört lehetett felszabadult játékkal és jó meccsel lezárni. A Koszovóban csütörtökön győztes együttesen Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány egy helyen változtatott: a meggyógyult Molnár Márton került be Tóth Norbert helyére.

A papírforma egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben, a testi adottságokat tekintve óriási fölényben lévő litvánok ellen támadásban minden dobóhelyzetért keményen meg kellett dolgozni, ugyanakkor a magyar csapat a védekezésben nagyot harcolva, birkózva derekasan helytállt, a félidőben például 37 ponton tartotta az ellenfelet, igaz, ő maga csak 24-ig jutott. Különösen a 213 centi magas Jonas Valanciunas jelentett gondot mindkét palánk alatt. A szünetet követően sem változott a kép, a vendégek tartották, illetve kicsit növelték az előnyüket, a magyar válogatott pedig óriási lelkesedéssel küzdött. Keller Ákos, Perl Zoltán vagy

Benke Szilárd egy-egy megmozdulása kiérdemelte a tapsot, de megszorítani nem sikerült Litvániát – és ezt el sem lehet várni a csapattól. Magabiztosan győzött a világ egyik legjobbja, de Ivkovics Sztojan együttesének nem volt miért szégyenkeznie emiatt.

A selejtezők második csoportköre szeptemberben kezdődik – a magyar válogatottal, és ez a legfontosabb.

Világbajnoki selejtező: Magyarország–Litvánia 50-73 (14-19, 10-18, 13-18, 13-18).