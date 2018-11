Otthon Bozsikék utódainak

Átadták a Budapest Honvéd új utánpótlásközpontját

Orbán Viktor miniszterelnök és George F. Hemingway klubtulajdonos csütörtökön átadta a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémiájának új utánpótlásközpontját. „A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez, mert amikor jól ment a Kispestnek, jól ment a magyar futballnak is” – jelentette ki a kormányfő, aki leszögezte: a kormány támogatja, hogy minden iskolás sportoljon, mert „minden nemzet olyan lesz, mint a fiataljai.”

A kispesti csapat sálját viselő Orbán Viktor az akadémistákhoz fordulva arról beszélt, a legfontosabb, hogy jó versenyző típusú emberekké váljanak, mert ha ezt megtanulták, mindent tudnak, amit az élet bármely területén hasznosíthatnak.

„A Honvéd az a klub, amelynél a tulajdonos nagy T-vel írandó. Ha ő nem veszi meg a klubot, akkor Magyarország egyik legpatinásabb csapata könnyen örökre eltűnhetett volna” – mondta Hemingwayről Orbán Viktor, aki felidézte Puskásék, Tichyék és Détáriék időszakát, amikor a válogatott a Honvédra épült.

A kormányfő kiemelte, a Magyar Futball Akadémia növendékei ötször nyerték meg a Puskás–Suzuki-kupát, húsznál is több korosztályos bajnoki címet szereztek, hatvannál is többen váltak élvonalbeli labdarúgóvá és négyen a válogatottban is bemutatkoztak. Hozzátette: Marco Rossi személyében a jelenlegi szövetségi kapitányt is a Honvédnak köszönheti a magyar labdarúgás.

Hemingway rámutatott: „Az elmúlt években a sporttámogatás soha nem látott mértékű. Ebbe illik bele a Magyar Futballakadémia új komplexuma is, amely soha nem jött volna létre a magyar kormány támogatása nélkül” – hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott, szerencséje volt, mert Orbán Viktor, aki akkor még nem volt miniszterelnök, hasonlóan nagyot álmodott Felcsúton, ahol megalapította a Puskás Ferenc Labdarúgó-akadémiát, és ez a két intézmény, valamint az MTK agárdi Sándor Károly-akadémiája a magyar futball három bástyájává vált.