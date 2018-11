Ott vagyunk a rájátszásban

Kacskaringós úton végső soron elértük a célunkat a Nemzetek Ligájában

Kacskaringós úton, nem csoportelsőként, az észteknek – vagy a görögöknek – köszönhető segítséggel, de mégis az a lényeg: a magyar labdarúgó-válogatott szinte biztosan ott lesz a Nemzetek Ligája 2020 márciusában sorra kerülő rájátszásában. Ennek az a jelentősége, hogy ha a klasszikus selejtezőkből jövőre nem jutnánk ki a 2020-as Európa-bajnokságra, akkor ez a kiskapu még mindig nyitva áll.

El kell ismernünk, a Nemzetek Ligájával kapcsolatban megfogalmaztunk téves prognózisokat. Mentségünkre szolgál, azzal végképp nem kalkulálhattunk, hogy az utolsó fordulóban a már kiesett Észtország Athénban legyőzi a rájátszásért hajtó Görögországot. Ez is megtörtént.

A Nemzetek Ligája futószalagon szállítja a meglepetéseket. Mi magunk is, helyesebben a magyar válogatott is megjárta a poklot – tallinni döntetlen –, ahonnan azt hittük, már a purgatórium is elérhetetlen, de a lényeg mégis az, hogy van remény az üdvösségre.

Nézzük mindezt tényszerűen, a számok nyelvén! A 2020-as kontinensviadalt huszonnégy csapat részvételével rendezik meg. Ebből húsz hely a klasszikus Eb-selejtezőkön kel el, oly módon, hogy mind a tíz csoportból az első kettő jut ki az Eb-re. Hogy melyik húsz, az még a jövő zenéje. A maradék négy helyért lehet küzdeni a Nemzetek Ligájában.

Alapesetben mind a négy – A, B, C, D – osztályból a végső győztes lesz Eb-résztvevő. Igen ám, de az Eb-selejtezők és a Nemzetek Ligája csoportköre között lehet, sőt nyilván lesz is átfedés. Hogy miképpen, azt egyelőre fölösleges taglalni.

Sokkal egyszerűbb a következőképpen számolni. Az Eb-re kijut a selejtezőkből húsz csapat, a Nemzetek Ligája rájátszásában a kiírás szerint tizenhat vesz majd részt. Ha azzal a peremfeltétellel számolunk, hogy a D ligában szereplő válogatottak közül az Eb-selejtezőkön keresztül nem kvalifikálja magát olyan csapat, amelyik nem lett csoportelső, akkor nekünk a Nemzetek Ligája összetett rangsorában az első harminckettő között kell végeznünk a rájátszáshoz.

A hétfő esti állás szerint a magyar labdarúgó-válogatott a harmincegyedik, tehát playoffot érő helyen állt. Innen hátrább lényegében nem vezethet út, csak egyet előre abban az esetben, ha kedd este Skócia két góllal veri Izraelt. Ez azzal a további következménnyel is járna, hogy bekerülnénk a harmadik „tizedbe”, ami az Eb-selejtezők sorsolásán a harmadik kalapot is jelentené.

Ha valamikor, akkor most nagyon helytálló a bölcsesség: sohasem szabad feladni. A magyar labdarúgó-válogatottnak a remény reális esélyt fialt.