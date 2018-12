Őszi bajnok a Ferencváros

Az éllovas Ferencváros 3-2-re legyőzte a vendég Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában szombaton, így az utolsó őszi forduló eredményeitől függetlenül a tabella élén zárja az esztendőt.

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 3-2

Lanzafame góljával már a 37. másodpercben vezetéshez jutott a házigazda, de a vendégcsapat nem zuhant össze. A mezőkövesdiek fegyelmezett munkával mezőnyjátékra kényszerítették a Ferencvárost, amely csak pár helyzetet tudott kidolgozni, ám a gólveszély azokból is hiányzott. A vendégek viszont el sem jutottak Dibusz Dénes kapujának közelébe.

A szünet után rákapcsolt a Ferencváros, de csak lövésekig jutott és tíz percig tudta beszorítani ellenfelét, előnyét azonban nem sikerült növelnie. Ezután ismét kiegyenlítődött a mezőnyjáték, helyzet egyik oldalon sem adódott, olykor szórványos fütty is hallatszott a hazai szurkolók részéről. Lanzafame révén a 79. percben mégis megduplázta előnyét a Ferencváros, melynek végül Varga Roland értékesített büntetője is kellett a győzelemhez. A szélső találata előtt ugyanis mezőkövesdi részről Cseri Tamás – ugyancsak büntetőből -, majd a 91. percben Vadnai Dániel is egygólosra csökkentette a különbséget, ami a lefújásig már nem változott.

A ferencvárosi együttes pályaválasztóként már 29 mérkőzése nem kapott ki a bajnokságban, a Mezőkövesd ellen pedig 12. tétmeccsén – két döntetlen és egy vereség mellett – a kilencedik győzelmét aratta, sorozatban a hatodikat. Kuttor Attila együttesének ezzel a vereséggel megszakadt a hat tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata.

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 3-2 (1-0)

Groupama Aréna, 7054 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Lanzafame (1., 79.), Varga R. (87. – 11-esből), illetve Cseri (83. – 11-esből), Vadnai (91.)

sárga lap: Petrjak (27.), Sigér (71.), Otigba (86.), illetve Cseri (4.), Szeles (36.)

Ferencváros:

————

Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Otigba, Heister – Sigér, Gorriaran (Rui Pedro, 89.) – Varga R., Lanzafame, Petrjak (Bőle, 84.) – Böde (Leandro, 61.)

Mezőkövesd:

———–

Szappanos – Farkas D., Pillár, Szalai A., Silye (Mesi, 44.) – Vadnai, Szeles – Cseri, Molnár G., Vajda (Szakály D., 64.) – Drazic

Debreceni VSC-Honvéd FC 2-0

A Debreceni VSC 2-0-ra legyőzte a vendég Honvéd FC együttesét. A kispestiek megszakítás nélkül negyedik meccsükön maradtak nyeretlenek, s egymás után második vereségüket szenvedték el, míg a DVSC sorozatban második sikerét aratta.

Két nagy hazai gólhelyzettel indult a mérkőzés, amelynek első félidejében mezőnyben is valamelyest fölényben játszott a DVSC. A vezető gólt két perccel a szünet előtt szerezte meg Bódi Ádám, akinek nagyjából 23 méterről, a tizenhatos bal sarka elől ellőtt szabadrúgásába Gróf kapus csak belekapni tudott. Az erős lövés nyomán a rövid felső sarokba tartott a labda, amelyre a Honvéd hálóőre talán késve indult el, ezért nem tudta kiütni.

Fordulás után a fővárosiak változatlanul nem tudtak mit kezdeni a hajdúsági együttessel, amely előtt számos lehetőség adódott, és az addig ziccereket hibázó Szécsi 78. percben szerzett góljával végleg eldöntötték a mérkőzést. A Debrecen megérdemelten győzte le a fásult Honvédot, és tartotta otthon mindhárom pontot.

Debreceni VSC-Honvéd FC 2-0 (1-0)

Debrecen, 1828 néző, v: Erdős

gólszerzők: Bódi (43.), Szécsi (78.)

sárga lap: Varga K. (17.), Csősz (30.), Bódi (48.), Pávkovics (81.)

DVSC:

—–

Nagy – Kusnyír (Kinyik, 78.), Pávkovics, Szatmári, Ferenczi – Varga K., Csősz, Haris, Bódi (Jovanovic, 82.) – Avdijaj (Takács T., 87.), Szécsi

Honvéd:

——-

Gróf – Heffler, Batik, Kamber, Skvorc – Gazdag, Hidi, Nagy G. (Májer, 57.) – Banó-Szabó, Tischler (N’Gog, 58.), Holender

A Puskás Akadémia Arabuli góljával az utolsó percben egyenlített a Paks ellen szombaton a felcsúti Pancho Arénában. A vendégcsapat a 72. perctől emberhátrányban játszott.

A paksiak kezdték agilisabban a találkozót, ám mezőnyfölényük kevés helyzetet eredményezett. A hazaiak elsősorban a védekezéssel voltak elfoglalva az első félórában, játékukban semmi gólveszély nem volt. A Paks a 32. percben megszerezte a vezetést: egy rövid felszabadítás után Remili Mohamed 18 méterről, kapásból, félfordulattal bombázott a kapu jobb oldalába. A gólt követően meglepő módon a vendégek maradtak támadásban és Papp Kristóf révén egy lesgólig is eljutottak.

Remili szép lövésével kezdődött a második félidő, aztán átvette a játék irányítását a Puskás Akadémia. A hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de csak távoli lövésekig jutottak. A paksiak lendületes ellentámadásokat vezettek, és biztosan őrizték előnyüket. A 72. percben azonban megfogyatkoztak, miután a csereként beállt Báló Tamás néhány perc alatt két sárga lapot is kapott. A felcsútiak mindent egy lapra feltéve támadtak, és a mérkőzés utolsó pillanataiban Bacana Arabuli góljával egyenlíteni tudtak.

Puskás Akadémia FC – Paksi FC 1-1 (0-1)

Felcsút, 517 néző, v.: Bognár T.

gólszerző: Arabuli (90+4.), illetve Remili (32.)

sárga lap: Szolnoki (39.), Hegedűs J. (68.), Arabuli (78.), Knezevic (82.), illetve Lenzsér (57.), Kővári (61.), Báló (64., 72.)

piros lap: Báló (72.)

Puskás Akadémia:

—————-

Danilovic – Osváth (Radó 67.), Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Trajkovski – Urblík, Varga J., Mioc (Arabuli 46.) – Kiss T. (Latifi 79.), Knezevic

Paks:

—–

Rácz G. – Kővári, Lenzsér, Gévay, Fejes (Báló 56.) – Papp K., Kecskés T., Bertus – Remili (Egerszegi 86.), Hahn (Szabó J. 79.), Bartha

MTK Budapest-Szombathelyi Haladás 4-0

Az MTK Budapest hazai pályán könnyedén, 4-0-ra legyőzte a Haladás csapatát..A fővárosiak egymást követő két bajnoki vereség után tudtak ismét győzni, míg a szombathelyiek kilencedik idegenbeli NB I-es találkozójuk után is mindössze egy szerzett ponttal állnak vendégként.

A hétközi kupakudarc után – az MTK a harmadosztályú Ajkával szemben búcsúzott a sorozattól – gyorsan vezetést szereztek a hazaiak: Bognár István szögletét Baki csúsztatta a szombathelyiek kapujába. Az első félidő hajrájában ismét majdnem betalált a fővárosi csapat, ám az újabb Bognár-Baki akció végén utóbbi kísérlete a kapufán csattant.

A fordulás után azonnal növelték előnyüket a hazaiak, majd néhány perccel később eldöntötték a három pont sorsát: előbb egy hatalmas vendég védelmi hibát kihasználva Lencsének néhány lépésről kellett csak begurítania Rózsa kapujába a labdát, majd a hálóőr Gera Dániel nem túl erős lövését „védte be”.

A hajrában is folyamatosan az MTK támadott, az utolsó percekben a csereként beállt Farkas Balázs is betalált. Feczkó Tamás csapata ilyen arányban is megérdemelten győzött a gyengén játszó Haladás ellen.

MTK Budapest-Szombathelyi Haladás 4-0 (1-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Karakó

gólszerző: Baki (5.), Lencse (48.), Gera (57.), Farkas B. (87.)

sárga lap: Lencse (26.), illetve Jancsó (33.), Mészáros (50.), Jagodics (60.), Priskin (74.)

MTK Budapest:

————-

Kicsak – Baki, Balogh Bé., Szelin, Katona M. – Vass Á. – Gera, Vogyicska, Bognár I. (Deutsch, 85.), Schäfer (Farkas, 73.) – Lencse (Torghelle, 61.)

Szombathelyi Haladás:

———————

Rózsa – Habovda, Kolcák (Rácz, 58.), Tamás L., Bosnjak – Jagodics, Benes – Mészáros, Jancsó, Ofosu (Bambgoye, 46.) – Priskin (Gaál, 77.)

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 1-1

A házigazda Diósgyőr 1-1-es döntetlent játszott szombaton a második félidő nagy részében emberhátrányban futballozó, újonc Kisvárdával az OTP Bank Liga 17. fordulójában, a kiesés ellen küzdő csapatok találkozóján.

A DVTK sorozatban negyedik bajnokiján szerzett pontot, s továbbra is egy ponttal előzi meg a már kieső helyen álló Kisvárdát.

Mindkét csapat lendületesen kezdte a találkozót, majd miután a Diósgyőr egy szerencsés, megpattanó szabadrúgásgóllal vezetéshez jutott, átvette az irányítást a Kisvárda. A vendégek türelmesen támadtak, s miután hatástalanítottak egy-két hazai kontrát, sikerült egyenlíteniük.

A szünet után nem sokkal, a törlesztő Lukjancsuk kiállítása miatt emberhátrányba került a Kisvárda, amely ezt követően jobbára csak a védekezésre összpontosított. Ahogy teltek a percek, egyre nyomasztóbbá vált a DVTK labdabirtoklási fölénye, de a hazai játékosok nem tudták átjátszani a fegyelmezett vendégvédelmet. A hajrában aztán mindkét oldalon akadtak veszélyes helyzetek, végül azonban maradt a döntetlen.

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 1-1 (1-1)

Diósgyőr, 2513 néző, v.: Berke

gólszerzők: Juhar (14.), illetve Sassá (32.)

sárga lap: Brkovic (43.), Vernes (49.), illetve Ene (2.), Lucas (38.)

kiállítva: Lukjancsuk (51.)

Diósgyőri VTK:

————–

Bukrán – Brkovic, Karan (Tóth B., 85.), Tamás M. – Sesztakov, Szabó B. (Mihajlovic, 57.), Márkvárt, Tajti, Juhar – Hasani – Vernes (Bacsa, 73.)

Kisvárda:

———–

Felipe – Lukjancsuk, Beriosz, Ene, Priotic – Karaszjuk, Ilic (Izing, 90.), Lucas, Sassá (Gosztonyi, 74.) – Milevszkij (Melnyik, 55.), Horváth Z.

Újpest-Mol Vidi 2-0

Az Újpest 2-0-ra legyőzte a MOL Vidi FC-t a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójának szombat esti zárómérkőzésén.