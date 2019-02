Orbán az álomcsapatban

Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított az Egyesült Arab Emírségekben

Három kontinensen alkalmaznak klubok magyar labdarúgókat, a hét végén azonban csak Európában rendeztek olyan tétmérkőzéseket, amelyeken légiósaink is pályára léptek. Akadt közöttük ­meccs hőse is, ugyanakkor Ázsiából érkezett a legérdekesebb hír.

Magyarországról nézve több szempontból is izgalmasnak ígérkezett a Bundesliga 19. fordulója. A német az az elitbajnokság, amelyben a legtöbb magyar szerepel, ám a Hannover–RB ­Leipzig mérkőzést egy „tiszteletbeli honfitársunk” miatt talán a megszokottnál is nagyobb érdeklődés övezte: a kiesés ellen küzdő házigazda kispadján most debütált Thomas Doll, aki a bajnoki évet a Ferencváros vezető­edzőjeként kezdte, és addig öt évet töltött a Fradinál. A lipcseieknél Gulácsi Péter a kapuban, Willi Orbán pedig a védelem közepén próbálta meg elrontani a bemutatkozást, ami sikerült is, de nem feltétlenül úgy, ahogyan azt várni lehetett.

A Leipzig 3-0-ra nyert, és a sikernek Gulácsi Péter csak egy félidő erejéig lehetett közvetlen részese. A szünetben könnyebb izomsérülés miatt lecserélték, de a Kicker futballmagazin internetes kiadása szerint ez csupán biztonsági döntés volt, a magyar válogatott kapusa tegnap már edzett, és a következő fordulóban ismét játszhat.

Willi Orbán pedig a meccs hősévé lépett elő, de elsősorban nem kiváló védőmunkája miatt – bár erre sem lehetett panasz –, hanem két remek fejes góljával, amelyek megpecsételték a 0-1-nél még derekasan harcoló Hannover sorsát. A magyar válogatott hátvédje ezzel be is került a Bundes­liga honlapjának múlt heti álomcsapatába, és a portál kiemeli, hogy először talált egy meccsen kétszer is az ellenfél kapujába a német élvonalban, ahol összesen kilenc gólnál jár, ebből hetet fejjel ért el, ötször szögletet követően.

A Kicker egyébként jelen állás szerint 214 játékos osztályzatait tartja nyilván, és ezen a listán Gulácsi Péter a második helyen áll 2,6-es átlaggal – az 1-es a legjobb, az 5-ös a legrosszabb érdemjegy –, csak egy másik kapus, a dortmundi Roman Bürki (2,47) előzi meg. Willi Orbánnak sincs miért pironkodnia, hármas holtversenyben a 28. kerek 3-as átlaggal.

A magyar válogatottat is érintő leg­érdekesebb hír Ázsiából, egész pontosan az Egyesült Arab Emírségekből érkezett: Dzsudzsák Balázs a 2019–­2020-as idény végéig szerződést hosszabbított az al-Ittihad Kalbával. A 32 éves középpályás szeptemberben szerződött a helyi bajnokságban jelenleg a 8. helyen álló klubhoz, addig Marco Rossi szövetségi kapitánytól nem kapott meghívót, mivel nem volt csapata. Ez a veszély tehát másfél évig nem fenyegeti. Az emírségekben az Ázsia-kupa ­miatt két hónapig szünetelt a bajnokság, Szergej Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a múlt héten elmondta, Dzsudzsák egy ideig az ő játékosaival együtt edzett, de aztán hirtelen eltűnt, az ukrán szakember szerint „lehet, ahogy látta az edzéseinket, ő döntött úgy, hogy ez túl sok neki”.

Visszatérve Európába, a francia másodosztályban a Le Havre Bese Barnabással a védelemben játszott 1-1-et a Brest házigazdájaként, ugyanez lett a végeredménye a román élvonalban a CFR Cluj–Hermannstadt mérkőzésnek is, a hazai együttesben Lang Ádám végig pályán volt. A görög első osztályban az Atromitosz Megyeri Balázzsal a kapujában nyert 1-0-ra a Larissza vendégeként, az Arisz Szaloniki pedig Korhut Mihályt bevetve győzött ­1-0-ra a Jannina ellen. A horvát bajnokságban az Osijek–Hajduk Split találkozó 0-­1-gyel ért véget, a házigazdánál Kleinheisler László nem játszhatott, mert a FIFA még nem adta ki a játékengedélyét, a vendégeknél pedig Gyurcsó Ádám 58 percet kapott. Olaszországban a ­Bologna Nagy Ádámmal a kispadon Milánóban győzte le 1-0-ra az Intert.