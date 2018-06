Olimpiai bajnokok nélkül

Kezdés Ausztrália ellen a világliga-szuperdöntőben

Hétfőn megkezdődik a Duna Arénában a férfivízilabda-világliga szuperdöntője, nyolc válogatott részvételével. A mieinket az A csoportba osztották be, Montenegró, Ausztrália és Japán mellé, a másik ágon Horvátország, Spanyolország, az Egyesült Államok és Kazahsztán küzd a két továbbjutó helyért.

Märcz Tamás szövetségi kapitány az alábbi keretet jelölte ki, amelyről ránézésre is egyértelmű, hogy a jelenleg potenciálisan legerősebb magyar válogatottól messze van. Varga Dénes, Hosnyánszky Norbert és Hárai Balázs átmenetileg lemondta a válogatottságot, Vogel Somának, a bajnok FTC kapusának nem jött rendbe a könyökgyulladása, klubtársának, Jansik Szilárdnak pedig kiújult a nyaksérülése, s bár eredetileg nevezve volt a tornára, túlságosan kockázatos lenne a szerepeltetése.

Tehát a keret, kapusok: Kardos Gergely, Nagy Viktor (képünkön); mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Bátori Bence, Bedő Krisztián, Erdélyi Balázs, Jansik Dávid, Kovács Gergő, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Zalánki Gergő. A keretben nincs egyetlen olimpiai bajnok sem, miként már áprilisban az Európa-kupa nyolcas döntőjében sem volt. A rijekai tornán a magyar válogatott a 6. helyen végzett, a spanyolokat legyőzte, a görögökkel döntetlent játszott, az olaszoktól és a montenegróiaktól kikapott.

A magyar vízilabda nem története legfényesebb időszakát éli, ez már látszott a Bajnokok Ligája genovai nyolcas döntőjében is, ahol a Szolnok és az Eger a negyeddöntőben búcsúzott. Napjaink magyar válogatottjában, írd és mondd, három nemzetközi klasszis van, esetleg négy, ha Varga Dénes, Vámos Márton és Nagy Viktor mellé Hosnyánszky Norbertet is odaszámítjuk – és ebből a kvartettből is hiányozni fog a Duna Arénában Varga és Hosnyánszky.

A világligában már a négy közé kerülés is szép eredmény lenne, az első ellenfelet, Ausztráliát sem szabad lebecsülnünk, mert a déliek vezéregyénisége az immár az FTC-ben pólózó Aaron Younger. A menetrend, hétfő: Magyarország–Ausztrália 20.15 óra; kedd: Magyarország–Montenegró 18.15 óra; szerda: Magyarország–Japán 20.00 óra. Csütörtök: negyeddöntők, péntek: elődöntők, szombat: helyosztók (19.45 az első helyért).