Nyitva Alcácer gólzsákja

Portugália Ronaldo nélkül is hasít, Mbappé mentette meg a világbajnokot

Inkább a barátságos meccsek jelentették csütörtök fénypont­jait az európai futballpályákon. A Dortmundban hetek óta parádézó Paco Alcácer a spanyol válogatottban is duplázott.

Bár Spanyolországnak minden oka meglenne arra, hogy lubickoljon a dicsőségben – hiszen a vb-ezüstérmes Horvátország elleni 6-0-s győzelemmel nyitotta a sorozatot –, mégis éppen tegnap bontakozott ki szerkesztőségi vita a legnagyobb hatású helyi sportnapilapban, a Marcában a következő címmel: ­Röhejes-e a Nemzetek Ligája, vagy sem. Nyílt titok, hogy megannyi nagyágyú – ­például az ötszörös aranylabdás – ­Cristiano Ronaldo hanyagolja a mérkőzéseket, és a minap Jürgen Klopp, a Liverpool német menedzsere is nonszensznek nyilvánította a kezdeményezést.

Akárhogy is, a kutya ugat, a karaván halad – a mérkőzések fennakadás nélkül zajlanak. Tegnap késő este hét mérkőzést bonyolítottak le, de ezekből csak egyet a legfelső kategóriában, a 3. csoportban, a Lengyelország–Portugália összecsapást. Ronaldo ezúttal sem lépett pályára, Fernando Santos szövetségi kapitány nem hívta meg a sztárt, nem tudni, ha nem lenne az egyre szövevényesebb szexuális zaklatási ügye, vajon vállalná-e a játékot.

A jelek szerint azonban nem hiányzik CR7, nélküle is 3-2-re győztek az ibériaiak a két Silva – André és Bernardo – találataival, valamint Glik öngóljával. A házigazda góljait Piatek és a veterán ­Blaszczykowski szerezte, Lewandowski ezúttal sem volt eredményes, a korábbi gólzsáknak, úgy tűnik, lassan lefő a kávé. Pedig még csak harmincéves. Az Euró­pa-bajnok két kör után 6 ponttal már elhúzott az 1-1 pontos lengyelektől és olaszoktól.

A C divízióban – ahol Magyarország is szerepel – a montenegrói–szerb testvérharc volt a legizgalmasabb, mivel nem is olyan rég még egy ország volt a kettő. Akárcsak a románok elleni 2-2 alkalmával az első körben, most is Alekszandar Mitrovics szerezte a szerbek mindkét gólját, szinte példa nélküli, hogy eddig csak a Fulham 24 éves, 189 centis óriása lőtt gólt hazája színei­ben a sorozatban. Ugyanebben a csoportban Románia 2-1-re győzött Vilnius­ban, Szerbia 7 ponttal áll az élen az ötpontos Románia előtt.

A B osztályban Oroszország és Svédország gól nélküli meccsen ikszelt, míg odalent, a D kategóriában, annak is a 3. csoportjában Azerbajdzsán 3-0-ra győzött Tórshavnban a Feröer szigetek ellen, Koszovó pedig 3-1-re megverte Máltát.

Őszintén szólva az embereket ezeknél sokkal jobban érdekelte egy tét nélküli, barátságos mérkőzés a cardiffi Millennium Stadionban Wales és Spanyolország között. Luis Enrique alatt hasít a 2010-es világbajnok, eddig háromból három győzelem a mérlege, ezúttal 4-1-re verte meg a Gareth Bale-t nélkülöző házigazdát. Ryan Giggs menedzsernek a kispadon nehezebb dolga lehet, mint annak idején a bal szélen a Manchester Unitedben.

A ­meccs hőse az élete formájában futballozó Paco Alcácer volt, aki először kezdett a a válogatottban Luis Enrique, egykori barcelonai klubedzője alatt. Már a 8. percben betalált a kegyelmi állapotban játszó csatár, a 29. percben szerezett még egy gólt, s ha ehhez hozzátesszük a Borussia Dortmundban ebben az idényben 171 perc alatt lőtt és fejelt hét gólját, akkor egészen szédítő átlag jön ki: Dortmundban 24 percenként eredményes.

És Ernesto Valverde, a Luis Enriquét váltó Barca-edző nem tartott rá igényt.

A Furia Roja további két gólját Sergio Ramos és az ő helyére becserélt Marc Bartra (Betis) szerezte, fejjel. Ramosnak ez már a 159. válogatottsága volt, hamarosan utoléri a rekorder Iker Casillast (167).

Végül még egy felkészülési ­meccs: a világbajnok Franciaország Guingamp-ban csak 2-2-t játszott Izlanddal, de úgy, hogy Kylian Mbappé a 90. percben egyenlített, már 0-2 is volt az állás. A 19 éves zsenit a 60. percben cserélte be Didier Deschamps szövetségi kapitány, amikor már égett a ház. Előbb az ő lövése után vágódott Eyjolfssonról a vendéghálóba a labda, majd az utolsó pillanatban ő egyenlített. Franciaország tizenhárom meccs óta veretlen.

Meg lennénk lepve, ha Aranylabda nélkül peregne le a pályafutása.