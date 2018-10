Nyerni jár Old Traffordra

Másodszor is győztesen távozhatott Cristiano Ronaldo egykori sikereinek a színhelyéről, az Old Traffordról, a Hoffenheim egy órát adva Szalai Ádámnak kapott ki a Lyontól a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. Szerdán három komoly rangadóra is sor kerül a 3. fordulóban.

Cristiano Ronaldo ellenfélként az Old Traffordon – nem gyakran fordul ez elő. Amióta az akkor már aranylabdás portugál 2009 nyarán elhagyta a Manchester Unitedet, csak egyszer hozta össze a sors azzal a csapattal, amelyben világhírű lett: 2013 tavaszán, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében éppen az ő gólja jelentette a Real Madrid továbbjutását…

Most a Juventus mezé­ben tért vissza egykor sikereinek a színhelyére a csoportkörben. A meccsnek azonban nem ő, hanem egy spanyol volt a legjobbja: ha nincs az ihletett formában védő David de Gea, az olasz bajnok hamar kiütötte volna idegenben az angol sztárcsapatot. Dybala a 17. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, majd De Gea óriási bravúrokat mutatott be, köztük Cristiano Ronaldo lövésénél is, és ez tartotta életben a Manchester Unitedet. A házigazda az idő múlásával egyre nagyobb erőfeszítéseket tett az egyenlítésért, de Pogba kapufájánál többet nem tudott felmutatni.

A Hoffenheim Szalai Ádámmal a csatársorban fogadta a francia Lyont, a 61. percben cserélték le, csapata pedig változatos mérkőzésen fordítva, majd egyenlítve egy pontot szerzett. A 3. forduló első játéknapján egyébként nem borult fel sehol sem a papírforma. A Bayern München Athénban, a Manchester City Donyeckben nyert esélyeshez méltóan, a Real Madrid és az AS Roma hazai pályán gyűjtötte be gond nélkül és a várakozásnak megfelelően a három pontot.

„Sajnáljuk, hogy megsérültél, és emiatt nem kerülhetünk szembe veled a következő mérkőzéseken. Mindig nagy dicsőség a legjobbak ellen játszani.” Ez a remek üzenet került fel az olasz Internazionale közösségi oldalára, és a címzett nem más, mint az ötszörös aranylabdás Lionel Messi.

Az argentin a Barcelona szombati, Sevilla elleni rangadóján törte el jobb karjában az orsócsontját, a klub hivatalos közleménye szerint három hetet kell kihagynia, és ez késztette az Inter vezetőit a sportszerű üzenetre. Persze, a lelkük mélyén nyilván akad egy zug, amelyben az öröm rejlik, ugyanis az olaszoknak egyáltalán nem hátrány, hogy a remek formába lendült Messi szerda este és valószínűleg a november 6-ai visszavágón sem keserítheti meg az életüket a csoport csúcstalálkozóján.

A játéknap másik rangadóján a BL-ben egy győzelemmel és egy vereséggel rajtolt Paris Saint-Germain az olasz Napolit fogadja. Mindkét csapatnak fontos a párizsi összecsapás, hiszen a csoport harmadik nagy csapata, a tavasszal döntős Liverpool kétszer egymás után a négyes leggyengébb tagjával, a szerb Crvena zvezdával találkozik. A PSG – ahol Lőw Zsolt Thomas Tuchel másodedzője – a francia bajnokságban tíz meccsből tíz győzelemmel, 37:6-os gólaránnyal áll, míg a Carlo Ancelotti edzette Napoli – amely az Udinese idegenbeli legyőzésével hangolódott a találkozóra – jelenleg második a Serie A-ban.

Két forduló után százszázalékos csapatok mérkőznek egymással az A csoportban: a német bajnokságban is remeklő, a tabella élén álló Borussia Dortmund még gólt sem kapott a legrangosabb európai kupasorozatban, és most a BL-ben ugyancsak százszázalékos Atlético Madridot fogadja.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló. Kedd. E csoport: AEK Athen–Bayern München 0-2, Ajax–Benfica 1-0; F csoport: Sahtar Donyeck–Manchester City 0-3, Hoffenheim–Lyon 3-3; G csoport: Real Madrid–Plzen 2-1, AS Roma–CSZKA Moszkva 3-0; H csoport: Young Boys–Valencia 1-1, Manchester United–Juventus 0-1. Szerda. A csoport: FC Bruges–AS Monaco 18.55 (Spíler1), Dortmund–Atlético Madrid 21.00; B csoport: PSV Eindhoven–Tottenham 18.55 (Spíler2), Barcelona–Internazionale 21.00 (M4 Sport); C csoport: Liverpool–Crvena zvezda 21.00, Paris Saint-Germain–Napoli 21.00 (Spíler2); D csoport: Galatasaray–Schalke 21.00, Lokomotiv Moszkva–Porto 21.00 (Spíler2).