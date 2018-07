Nosztalgiába ágyazott rangadó

Négy meccs van hátra a futball vb-ből. A legizgalmasabb szakasz előtt a házigazda máris visszasírja a csoportmérkőzések hangulatát. A helyzet abszurd, egy nappal a francia–belga elődöntő előtt brazil drukkerektől hemzseg a Nyevszkij Proszpekt. Előbb-utóbb csak befutnak az európaiak, mégiscsak az előre hozott döntő következik.

Szentpétervári időjárás-jelentés távirati stílusban: közepesen felhős, szélcsend, 22 fok. Ennél persze bonyolultabb, kicsit olyan szeszélyes, mint az orosz néplélek.

A nyugdíjas asszonyok őszi kabátot viselnek, a fiatalabbak kapucnis felsőt, aki reggel ment a dolgára, az délre ruhát cserél, mert a hűvös reggelt kellemes napsütés váltja fel, hogy aztán pillanatok alatt újra beboruljon az ég, és a fenyegető esőfelhők elől meneküljön az emberáradat az egyébként is tömött éttermekbe, kávézókba vagy a hivatalos szurkolói zónába, mely az impozáns Vérző Megváltó temploma mögött húzódik.

A metró utazóközönsége hetek óta kívülről tudja, hogy a Nyevszkij Proszpekt utáni első megállónál, a Gosztnij Dvornál kell leszállni a tört angolsággal bemondott „fan festhez”. Szentpétervár a hatodik vb-meccsére, a francia–belga elődöntőre készül, a város mégsem lüktet úgy, mint a vb kezdetén.

„Az Egyiptom elleni meccsünk után fesztiválhangulat volt. Tódultak az emberek a főutcára, szinte megbénult a forgalom. Hát, ezt nehezen tudom elképzelni a francia–belga mérkőzés után. Talán a Rubinsteinben lesz valami” – emlékezett a „régi” szép időkre Valerij Szmirnov, a Szovjetszkij Szport szakírója. A rend kedvéért: a Nyevszkij Proszpektről nyíló Rubinstein utca Szentpétervár Gozsdu udvara. Ott azért csak lesz valami.

A szurkolók utazásszervezésében élen járó magyar cég, a Sportimádók vezetője főképp a dél-amerikaiak búcsúját fájlalta, s a Gribojedov-csatorna mentén látható gyönyörű házak erkélyére mutatott. „Ott üldögéltek a brazil drukkerek, kongákon doboltak, tátott szájjal bámulták őket az emberek, majd elkezdtek táncolni, és ez így ment hosszú órákon át…” – sóhajtozott Barthos Zoltán üzletember.

A dél-amerikaiak többsége úgy kalkulált, hogy a brazilok valahogy legyűrik a belgákat, és július 10-én elődöntőt játszanak Szentpéterváron. Belgium hazaküldte Neymarékat, a brazil szurkolók viszont itt maradtak. Nem nehéz kiszúrni őket, mert aranysárga mezben flangálnak, fürtökben lógnak kis túlzással mindenhol.

A francia és belga különítmény rejtőzködik vagy még nem ért át a két negyeddöntő helyszínéről, Nyizsnyij Novgorodból, illetve Kazanyból. Nincs mitől félniük, eleve kizárt a rendbontás, nem ismétlődhet meg a 2016-os Eb-n látott orosz–angol ultraháború.

„Oroszország különösen nagy hangsúlyt helyez a biztonságra. Mondhatnám, hogy a tavaly áprilisi csecsen metrómerénylet óta ez hatványozottan igaz. Gondolom, ezt a saját bőrén is megtapasztalta…” – jegyezte meg a szakíró kolléga, miután elmeséltem neki, hogy egy hátizsákkal a vállamon kiemeltek a sorból a metróban a mozgólépcső előtt, udvariasan egy zárt (!) szobába tereltek, ahol az összes zsebemet kipakoltatták, a hátizsákot pedig egy detektoros kapunál vizsgálgatták – igaz, akkor még nem lógott a nyakamban a FIFA-tól kapott akkreditációs kártya…

„Ez a világbajnokság úgy kellett nekünk, mint egy falat kenyér. Az orosz lélek összetett: a történelmi okok miatt hajlamos elhinni, hogy Kamcsatkától Berlinig még mindig az orosz akarat érvényesül. Még él bennünk a birodalmi tudat, de valamiért igényeljük az elismerést. Egy amerikai sokkal magabiztosabb, mint egy orosz. Tudja, hogy eleve jó az, amit csinál. Az orosz szomjazza a visszaigazolást.

Ezért simogatja a lelkünket, amikor Cristiano Ronaldo és a többi világsztár dicsérő szavait halljuk” – magyarázza hatalmas átéléssel az orosz kolléga. Oroszország megnyugodhat, tökéletes vendégszeretettel kápráztatta el a világot, köztük a magyarokat. A szentpétervári konzulátuson eddig alig több mint 50 magyar regisztrált, ez nagyságrendileg az ötöde a 2016-os „népvándorlásnak”, amikor alsó hangon 3000 magyar kelt útra a jégkorong-világbajnokság miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök várhatóan ma érkezik Szentpétervárra, és sűrű programjába a vasárnapi világbajnoki döntőt is igyekszik beilleszteni. Addigra kialakul a vb-döntő párosítása, s kiderül, hogy a francia vagy a belga védelem lesz-e olyan szilárd, mint a Néva folyó torkolatánál épült Péter-Pál erőd. A tavalyelőtti Eb-döntős eddig három, a belga válogatott két meccset hozott le kapott gól nélkül.

Mindkét védelem tagjai szereztek gólt az idei vb-n. Benjamin Pavard argentinok elleni lövése méltán vetekszik a legszebb találatokkal, Raphaël Varane Uruguay elleni csúsztatott fejese is tetszetős volt, de inkább a jelentősége miatt marad emlékezetes, és ugyanez érvényes Jan Vertonghen japánok elleni, beadásnak szánt, majd a kapuba hullott fejesére. A Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens nevével fémjelzett belga aranygeneráció évek óta titkos esélyesként kezdte a legutóbbi három-négy világversenyt, de még a döntőig sem jutott.

A fiatal francia válogatott viszont igen: a tavalyelőtti Eb-n ezüstérmet szerzett. Legutóbb 32 éve Mexikóban találkozott egymással a két csapat a világbajnokságon, akkor a Platinivel felálló franciák hosszabbítás után 4-2-re gyűrték le a belgákat a bronzmeccsen. Idén Szentpéterváron a döntőbe jutás a tét.

A franciák sikerre hangolnak, s ez jóval szerényebb igény ahhoz képest, hogy III. Napóleon Belgium annektálását tervezte a XIX. század elején. Ő nem járt sikerrel, de ma este kiderül, vajon mire megy Kylian Mbappé és csapata a belgák ellen.

Henry szíve ma este megszakad

Egyedülálló a futball történetében, hogy játékosként világbajnok futballista egy másik nemzet válogatottját segítse a vb-n a hazájával szemben. Thierry Henry az első fecske: a franciákkal nyert vb-t 1998-ban, és jelenleg Roberto Martínez belga szövetségi kapitány első számú segítője. „Thierry volt a hiányzó láncszem, az utolsó mozaikkocka. A tapasztalata aranyat érhet, Henry győztes típus, és ezt a mentalitást képes átadni a játékosoknak” – méltatta másodedzőjét Martínez. A franciák kapitánya, Didier Deschamps még együtt játszott Henryval az 1998-as csapatban. „Fantasztikus ember, hihetetlen az, amit elért, legenda a francia labdarúgásban, a mai napig kitörölhetetlen nyomot hagyott a Les Blues történetében, ő a válogatott gólrekordere. De tudta, mit vállal. Mindenesetre öröm lesz vele összefutni a stadionban” – szólt Deschamps a világ- és Európa-bajnok, BL-győztes korábbi csapattársáról. A francia kapitány lehet a harmadik Mario Zagalo és Franz Beckenbauer után, aki játékosként és edzőként is világbajnoki címet nyer. Ám Deschamps határozottan hessegette el magától a gondolatot. „Majd ha ott tartunk, hogy lesz miről beszélnünk, akkor tudok erre válaszolni” – szögezte le. A mai ellenféllel kapcsolatban megjegyezte, Marc Wilmots fektette le a sikeres belga válogatott alapjait, és valószínűsítette, N’Golo Kanté feladata lesz megakadályozni, hogy a belgák esze, Eden Hazard szabadon mozogjon a középpályán. Martínez a sajtón keresztül csepegtetett önbizalmat a játékosaiba, különösen Kevin de Bruyne-t dicsérte. „Rengeteget fejlődtek a játékosaim, a brazilok ellen kiderült, hogy a mérkőzés közben is tudnak váltani. De Bruyne modern játékszervező, remélem, az elődöntőben is megmutatja, milyen fantasztikus labdarúgó” – mondta a belgák spanyol kapitánya. (Sz. L.)