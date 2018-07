Nívós orosz iskola egy éltanulóval Budapesten

Varvara Szubbotina a műúszók ma kezdődő budapesti junior-világbajnokságát felvezető sajtótájékoztatón kedden szemügyre vette a győzteseknek járó aranyérmet, szemmel láthatóan elnyerte a tetszését, de előre azért nem adták oda neki. Afelől persze nem lehetnek kétségeink, hogy a 17 éves szupertehetség szerez majd magának. Már két éve, a kazanyi korosztályos vb-t is négy első hellyel zárta, májusban pedig a mostani helyszínen, a Duna Arénában a felnőttek között nyert egyéni világkupát. Köztudomású, hogy a sportágat az orosz vízitündérek uralják, aki közülük a legjobb, az a világ legjobbja is, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a cím hamarosan Szubbotinának dukál majd.

A moszkvai lány mosolyogva jegyezte meg, hogy szinte hazajött Budapestre, a mobiltelefonja automatikusan ráállt a Duna Aréna wifihálózatára, elárulta, hogy éppen tíz éve űzi a műúszást, ami napi hét-nyolc óra elfoglaltságot jelent neki, és mint mindig, most is a maximumra törekszik.

Az edzések mennyiségét illetően a mi lányaink sincsenek lemaradva, és a nívó sem hagyhat kivetnivalót maga után, hiszen majdnem három éve már, hogy a sportágban nálunk is orosz kézben van a szakmai munka. Mégpedig elég jó kézben, Natalja Taraszova juniorként maga is kétszeres világbajnok volt. Amikor nálunk belevágott a munkába, jó néhány edzésen volt sírás – no persze nem Taraszova sírt –; ám idővel a lányok is felvették az orosz iskola által megkövetelt tempót. S ha az még nem is lehet a cél, hogy a versenyzőink ott legyenek a világ élvonalában, az élmezőny mögé felzárkózhatunk a 39 ország reprezentánsait vízbe szólító budapesti seregszemlén is.

A Duna Arénába ma és holnap délelőtt ingyenes a belépés – az Eventim.hu oldalon regisztrálni kell –, egyébként a vasárnapig tartó vb-re 400 és 800 forintba kerülnek a jegyek.