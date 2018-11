Nevetséges pillanatok a BL-ben

Kassai Viktor nagyot hibázott, de Sterling bocsánatot kért tőle

Lett magyar főszereplője a Bajnokok Ligájának – sajnos… Nem a mezőny egyetlen magyar futballistája, Szalai Ádám alkotott emlékezeteset – ő csereként állt be a Hoffenheimbe Lyonban, ahol a csapata emberhátrányban is szerzett pontot –, hanem Kassai Viktor egyik ítélete adott témát, amit aztán a sajtó és a közösségi média is felkapott.

A BL csoportkörének 4. fordulójában, a szerdai játéknapon a Manchester City–Sahtar Donyeck mérkőzés jutott a magyar játékvezetőnek, és az angolok még csak 1-0-ra vezettek, amikor ajándékba kaptak egy tizenegyest. Az érintett, azaz Raheem Sterling így idézte fel a 23. percet: „Alá akartam nyúlni a labdának, de fogalmam sincs, mi történt. Nem éreztem, hogy hozzám értek volna. A labda helyett a földbe rúgtam. Bocsánatot kérek a sporitól!”

A csatár gesztusa ellenére az az igazság, hogy Kassai Viktoron kívül nem volt ember a környéken, aki ne látta volna, hogy Sterling a földbe rúgott, attól esett el, csupán Kassai Viktor és alapvonali segítője szerint történt szabálytalanság. A Manchester City menedzsere, Josep Guardiola érdekesen nyilatkozott az esetről: „Természetesen nem ért tizenegyest Sterling esése, csupán megbotlott a talajban. llyen esetben nem elegáns gólra váltani a büntetőt, de Sterling a pillanat hevében nem tudta, mi történt. Szükség van a videobíróra, minden segítséget meg kell adni a játékvezetőknek.”

Okkal juthatnak eszünkbe olyan történetek, mint például Robbie Fowleré, aki egy esése után hevesen integetve jelezte a játékvezetőnek, ne ítéljen büntetőt, véletlenül zuhant a földre, vagy Miroslav Kloséé, aki az egyik olasz bajnokin kézzel ütötte a hálóba a labdát, a bíró megadta, ő pedig odament hozzá, és bevallotta a szabálytalanságot, visszavonatva ezzel a gólt.

Nyilván Josep Guardiola erre célzott, ám ez tényleg legfeljebb a fair play miatt érdekes, amit igazolnak az ukránok portugál edzőjének, Paulo Fonsecának a szavai is: „Nevetséges döntés volt, de nem emiatt kaptunk ki. Hat kapott gól után felesleges erre a tizenegyesre hivatkozni, a City más szinten futballozik, mint mi.”

Az még nem dőlt el, hogy a csoportból kik jutnak tovább, az viszont szerfelett valószínű, hogy Kassai Viktorral egy ideig nem találkozhatunk a BL-ben…

A Juventus viszont biztos továbbjutónak hihette magát – egészen a 85. percig. Az olasz csapat Ronaldo csodálatos góljával vezetett, kihagyott ordító helyzeteket, a Manchester Unitednek lényegében momentuma sem akadt, ám a hajrában Mata szabadrúgásból egyenlített, majd az angoloknak összejött a győzelem is egy olyan találattal, amelynél az utolsó két labdához érő játékos torinói volt…

A gól ugyanolyan nevetséges volt, mint Kassai Viktor ítélete, de a három pont ezért is jár.